外交語言的邊界　川普「不動武」爆料與習近平的戰略定力

▲川普聲稱，已從中國國家主席習近平及其團隊那裡獲得明確的口頭保證，承諾在他總統任內，絕不會對台灣採取任何軍事行動。（圖／路透）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

美國總統川普在接受《60分鐘》（CBS 60 MINUTES）專訪時，再度投下一枚語言震撼彈。川普聲稱，已從中國國家主席習近平及其團隊那裡獲得明確的口頭保證，承諾在他總統任內，絕不會對台灣採取任何軍事行動。這番話一出，立即在國際輿論間掀起波瀾。

對川普而言，這不僅是外交訊息，更是語言戰的再現。他再次以一句話，讓自己站回亞太舞台的中心，並重新設定權力敘事的節奏，與語言的節拍。

川普以個人意志與話語強度 重塑國際關係

川普的這番發言延續了他慣有的政治風格：語言節奏強烈、具戲劇性，也帶有明確的戰略算計。他刻意塑造「只要我在，中國就不會對台動武」的強勢形象，以語言主導權投射威信，讓「川普治下的穩定」成為一種敘事框架。

這並非即興發言，而是一場精準的政治設計。他用語言製造安全幻象，讓盟友相信美國仍是穩定的中心，也讓對手意識到，任何行動都可能觸發美方反應。這種以語言製造秩序的能力，正是川普的典型作風，不靠條約或制度，而以個人意志與話語強度重塑國際關係。

川普的「不動武」爆料，表面上是友台姿態，實際上更像是一場政治表演。對美國內部而言，這是他對選民的政治回饋：以強勢形象重申「唯有我能鎮住中國」。對外，則是他重新奪回亞太敘事的領導權，宣告「美國仍在場」。

這並非一份承諾，而是一種語言上的力量宣示，在競爭激烈、盟友搖擺的後冷戰時代，他以戲劇化手法重啟「美式穩定」的想像。川普深知，語言本身就能構成政治現實。

習近平以「不動聲色的進逼」 用沉默與壓力維持主導權

但從中國的角度來看，武力統一台灣始終是下下策。中國領導層長期講求戰略定力，最優先的選項從來不是開戰，而是「不戰而屈人之兵」。以時間換取空間、以壓力累積優勢，才是中國式戰略思維的核心。

習近平深知，一場戰爭將引發國際反制與內部動盪，反而破壞其長期目標。因此，中國更傾向以政治、經濟、法律與輿論等多重手段，塑造台灣的「被孤立感」與「被動感」，讓社會在外部壓力與內部焦慮間漸漸失去戰略耐心。這並非放棄統一，而是一種「不動聲色的進逼」，用沉默與壓力維持主導權。

這種戰略定力，使中國能在表面克制中維持內部掌控，也讓外界難以判斷其真正底線。中國知道，短期衝突會激化美日安全合作與印太盟友的協力支援，唯有以「低聲進逼」的節奏，才能削弱台灣社會的韌性與國際支持。

這是心理與制度並行的攻勢：既不爆發衝突，也不放棄施壓。川普的語言對中國而言，不過是另一種可被觀察與利用的變數。

▼習近平深知，一場戰爭將引發國際反制與內部動盪，反而破壞其長期目標。（圖／路透）

台灣面對兩大強權的話語交鋒 最珍貴的力量是冷靜與穩定

在這樣的雙重語言戰下，台灣的應對之道在於戰略自制。真正的安全，不在他人的保證，而在我們自身的定力與準備。台灣不能因外界的語言起伏而調整節奏，更不能讓自己成為美中角力的籌碼。面對兩大強權的話語交鋒，最珍貴的力量是冷靜與穩定。

這幾年，台灣在外交與安全上展現出一種成熟的克制：不被情緒牽動，不陷入口號競逐，而是以持續的防衛建設與制度韌性，維持戰略主動。

戰略自制並非消極不作為，而是一種更高層次的判斷力。它要求在巨浪中掌握呼吸的節奏，知道何時說話、何時沉默，何時展現力量、何時隱藏意圖。

當台灣能夠穩住這個節奏，對岸的每一個動作都將失去預期效果。習近平或許可以計算軍事風險，但永遠無法計算一個社會的決心與冷靜。

讓「今天不能夠開戰」 成為中國領導人永遠的思考結果

川普以語言塑造主導權，習近平以定力維繫態勢，而台灣則必須以成熟維護存在。真正的安全感，不是別人替我們承諾「和平」，而是讓對手在每一次衡量後，都告訴自己：「Not Today」。

這句話不是口號，而是一種戰略邏輯，透過持續的備戰、穩定的信念與冷靜的節奏，讓「今天不能夠開戰」成為中國領導人永遠的思考結果。

當世界重新回到語言與權力的拉鋸之間，台灣不需喊得最響，但必須讓對方永遠不敢輕舉妄動。

▼這幾年，台灣在外交與安全上展現出一種成熟的克制：不被情緒牽動，不陷入口號競逐，而是以持續的防衛建設與制度韌性，維持戰略主動。（圖／路透）

