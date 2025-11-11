重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

▲媒體報導「賴總統指示於2027年前處理好核三重啟問題，不要再搞綠電」等語，旋即遭總統府、經濟部嚴厲駁斥。（圖／台電提供）

●謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長

媒體報導「賴總統指示於2027年前處理好核三重啟問題，不要再搞綠電」等語，旋即遭總統府、經濟部嚴厲駁斥。無風不起浪，賴總統應是對地面、水面光電弊案、民怨重重感到憂心；核能則是延續公投後立場，請經濟部多加注意。此可從8月核三重啟公投後，9月核安會「啟動8億小型核電廠SMR研究」，11月台電評估報告稱「核二核三廠具重啟機會與條件」等迅速修正得知。

務實調整核能政策 不僅與COP30同步更能厚植台灣能源底氣

賴總統的反應正常不過，國際間在AI興起，電力即算力、即未來的浪潮下，鼓吹核電者不在少數。美國川普就任後通過四道「核能復興」行政命令，宣示2050年前將核能發電能力擴增四倍，由現行100GW增加至400GW，且簡化核電廠許可流程、改革核管會（NRC）、強化國內鈾供應鏈，設立全國性核能技術創新與人力培育機制，以及軍事基地先進核電廠設置等，形成貫穿生產、監管、人才與國安的路線圖。

核能也從場邊走向氣候治理舞台，於11月10日開幕的聯合國氣候大會，前年COP28「首次全球盤點報告」決議第28點提到：「加快零排放和低排放技術，包括再生能源、核能、減碳和清潔技術（如碳補捉、利用和封存）」；美、日、英、法等31國陸續於COP28、29期間簽署「核能三倍增長宣言」（Declaration to Triple Nuclear Energy）；今年COP30，國際原子能總署也將設置「核能促進氣候館」，揭示未來發展方向，使核能成為減碳與地緣政治的雙重載體。

質疑者認為全球近兩百個國家，僅有不到三十多國使用核能，且相對於全球用電成長，核能發電增長並不明顯等，但這正是其特殊之處。

核能源自核武，核原料、設施與專業為非常機敏技術，跟軍購一樣，不僅是能源選擇，更是地緣政治工具，以美、俄、法、中國為翹楚。

台灣有幸於1972年與美國簽署「關於民用原子能的協定」緊密合作，低價穩定的核電，成為國府遷台後工商業發展的定心丸。

目前台灣積極發展AI、半導體，預估10年後用電成長近2成，供電挑戰極大。也因此工總2025白皮書「能源暨環境」篇章直言「重新檢討國家能源政策」，應考慮核能使用、延役等，美國AIT也呼籲從經濟、韌性角度審酌。

賴總統如務實調整核能政策，不僅與COP30同步，且可強化台美技術交流、深度結盟，厚植台灣能源底氣。

▼賴總統如務實調整核能政策，不僅與COP30同步，且可強化台美技術交流、深度結盟，厚植台灣能源底氣。（圖／總統府提供）

