ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

我們想讓你知道…賴總統如務實調整核能政策，不僅與COP30同步，且可強化台美技術交流、深度結盟，厚植台灣能源底氣。

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲媒體報導「賴總統指示於2027年前處理好核三重啟問題，不要再搞綠電」等語，旋即遭總統府、經濟部嚴厲駁斥。（圖／台電提供）

●謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長

媒體報導「賴總統指示於2027年前處理好核三重啟問題，不要再搞綠電」等語，旋即遭總統府、經濟部嚴厲駁斥。無風不起浪，賴總統應是對地面、水面光電弊案、民怨重重感到憂心；核能則是延續公投後立場，請經濟部多加注意。此可從8月核三重啟公投後，9月核安會「啟動8億小型核電廠SMR研究」，11月台電評估報告稱「核二核三廠具重啟機會與條件」等迅速修正得知。

務實調整核能政策　不僅與COP30同步更能厚植台灣能源底氣

賴總統的反應正常不過，國際間在AI興起，電力即算力、即未來的浪潮下，鼓吹核電者不在少數。美國川普就任後通過四道「核能復興」行政命令，宣示2050年前將核能發電能力擴增四倍，由現行100GW增加至400GW，且簡化核電廠許可流程、改革核管會（NRC）、強化國內鈾供應鏈，設立全國性核能技術創新與人力培育機制，以及軍事基地先進核電廠設置等，形成貫穿生產、監管、人才與國安的路線圖。

核能也從場邊走向氣候治理舞台，於11月10日開幕的聯合國氣候大會，前年COP28「首次全球盤點報告」決議第28點提到：「加快零排放和低排放技術，包括再生能源、核能、減碳和清潔技術（如碳補捉、利用和封存）」；美、日、英、法等31國陸續於COP28、29期間簽署「核能三倍增長宣言」（Declaration to Triple Nuclear Energy）；今年COP30，國際原子能總署也將設置「核能促進氣候館」，揭示未來發展方向，使核能成為減碳與地緣政治的雙重載體。

質疑者認為全球近兩百個國家，僅有不到三十多國使用核能，且相對於全球用電成長，核能發電增長並不明顯等，但這正是其特殊之處。

核能源自核武，核原料、設施與專業為非常機敏技術，跟軍購一樣，不僅是能源選擇，更是地緣政治工具，以美、俄、法、中國為翹楚。

台灣有幸於1972年與美國簽署「關於民用原子能的協定」緊密合作，低價穩定的核電，成為國府遷台後工商業發展的定心丸。

目前台灣積極發展AI、半導體，預估10年後用電成長近2成，供電挑戰極大。也因此工總2025白皮書「能源暨環境」篇章直言「重新檢討國家能源政策」，應考慮核能使用、延役等，美國AIT也呼籲從經濟、韌性角度審酌。

賴總統如務實調整核能政策，不僅與COP30同步，且可強化台美技術交流、深度結盟，厚植台灣能源底氣。

▼賴總統如務實調整核能政策，不僅與COP30同步，且可強化台美技術交流、深度結盟，厚植台灣能源底氣。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 謝英士 鄭佾展 雲論 環境品質基金會 COP30 核能 賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇酸「毫無擔當」：選你幹嘛？

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇酸「毫無擔當」：選你幹嘛？

中國以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，總統賴清德11日受訪時強調，中國對台灣並無管轄權，沈伯洋是捍衛主權與民主自由，呼籲立法院..

11/11 19:39

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

民進黨2026台北市長人選卡關？　吳怡農出戰又是一樁懸念

防災會議與總統連線！徐榛蔚提3建言　賴清德允諾照顧花蓮

防災會議與總統連線！徐榛蔚提3建言　賴清德允諾照顧花蓮

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面