台美關稅談判進入倒數　投資要求為最大變數

▲台灣政府重申談判是依據「台灣模式」，但現實上談判桌上的壓力與不對稱處境，已成為影響談判的最大變數。（示意圖／行政院台美經貿工作小組提供）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任



台美對等關稅談判正進入關鍵階段。日前有消息指出，美方要求台灣依照美日、美韓模式，承諾對美國投資，落在南韓3,500億美元與日本約5,500億美元之間。此訊息雖未獲官方證實，但足以顯示談判的政治複雜度，與美國强勢的談判風格。

面對這種高門檻要求，台灣政府重申談判是依據「台灣模式」，但現實上談判桌上的壓力與不對稱處境，已成為影響談判的最大變數。

川普政策不得民心 亟需談判「勝利案例」

川普政府以高關稅政策做為促使製造業回流的主要工具，也是做為實現「美國再次偉大」的主要經濟論述。不過目前卻面對高通膨與製造業回流遲滯，美國經濟成長緩慢，連帶亦使川普支持度下挫。美國需要更多可對內宣示的「勝利案例」，要求盟友加大對美投資、承擔部分產業回流成本，已成為既定談判策略。

美日、美韓模式對美的是一可複製模板，但對台灣而言，這是一個規模與經濟量體都不對稱及不合理的框架。台灣雖然與美國經貿互動緊密，但在總體經濟規模仍遠不及日、韓。

若美國對台此一投資要求屬實，雖然尚不知投資細節及模式，但對於台灣而言，不但難以實現，也提高台美談判的政治敏感性。

美國談判訴求 全方位符合美國需求

其次，綜整美國目前與各國談判結果，由於川普主觀認定各國對美國長期的虧欠，所以在美方強勢要求下，各國必須全方位的符合美國的需求，才有可能獲得對等關稅的減免，沒有任何國家可以例外。

基本上，各國國內市場大幅開放為美國要求必備的先決條件。至於對於已開發國家，美國最終對等關稅稅率主要決定於：對美投資的保證、一般採購及軍事採購的承諾，以及其他措施。而對於開發中國家，美國對於投資承諾要求不高，而是以採購及其他措施做為決定最終對等關稅稅率的主要標準。

▼川普政府以高關稅政策做為促使製造業回流的主要工具，也是做為實現「美國再次偉大」的主要經濟論述。不過目前卻面對高通膨與製造業回流遲滯，美國經濟成長緩慢，連帶亦使川普支持度下挫。（圖／路透）

與日韓相比 台灣還可以爭取更多

如果以此原則來做比較，日本及韓國分別承諾投資美國5,500億美元及3,500億美元；一般採購的承諾大約落在1000億美元，至於軍事採購，在美國與日本及韓國均有駐軍，以及過去美國對於兩國的要求，預估金額也不會低。

而綜整上述的情況，日本最終對等關稅為15%，且不需疊加美國平均3.3%的最惠國（MFN）關稅。韓國稅率也是15%，但因為韓美自由貿易協定（FTA）行之多年，也不需要承擔美國的MFN稅率。

台灣目前的稅率是20%，而且需要疊加美國平均3.3%的最惠國關稅。台灣對美的一般採購，例如對天然氣及農產品的金額應該也不會低；而在軍事採購上，由美國過去對台灣要求增加國防支出占GDP比重，美國防衞台灣，台灣需交保護費的說法，預估金額不會低，與日、韓情況差別有限。

所以如果美國要求台灣承諾投資金額，介於韓、日之間。初步比較目前情況，台灣20%對等關稅還有向下調降，以及爭取不疊加的空間。

另外值得注意的是，美國尚未公布包括半導體等多項產品的232關稅，台灣也必須在美國公佈之前，全力尋求豁免，爭取較日、韓為佳的待遇。

未來談判發展 對台灣挑戰高

2024年台灣是美國第6大貿易逆差來源，在川普篤信貿易逆差危急美國國家安全的思維下，台灣自然成為美國的主要目標。而在台美談判的過程當中，不斷有消息傳出，美國除了要求台灣改善貿易失衡，也要增加在美國的投資，特別是半導體領域。甚至美國不只滿足於台灣投資加碼，還要求整體供應鏈落地，甚至將台灣的生態系統複製到美國的傳聞，對台灣形成不小的壓力。

美國希望透過對等關稅安排，塑造一個「友岸供應鏈」框架，讓盟友接受更開放市場與產業配套，以進一步鞏固反中供應鏈戰略；而台灣則希望在保障自身產業安全、維持產業競爭力前提下，換取更具確定性的市場與關稅條件。雙方目標並非衝突，但在細節上仍存在重大落差。

展望未來談判發展，取決於兩項關鍵因素：

第一，美方是否願意調整投資與市場開放要求，使其更貼近台灣實際能力。

第二，台灣能否提出具有策略價值、符合美國利益、但財務負擔較小的替代方案，例如供應鏈合作、科技研發投資、或特定產業的承諾，亦值得參考。

然而，即便台美可以達成協議，未來落實過程仍充滿挑戰。從國會審查通過、完成立法，到雙方對承諾內容的可長期執行性，都是未來必須關注的焦點。

綜合而言，台美關稅談判是一場技術與政治並行的博弈，短期內達成協議固然是目標，但如何讓協議成為雙方產業真正能承擔、可持續運作的架構，才是其最大的考驗。

▼如果美國要求台灣承諾投資金額，介於韓、日之間。初步比較目前情況，台灣20%對等關稅還有向下調降，以及爭取不疊加的空間。（示意圖／翻攝自Luxgen）

