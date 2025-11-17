中日外交全面對撞　高市早苗戳破了中國最深的不安全感

▲中國對高市早苗的憤怒，不是情緒，而是戰略焦慮。高市的發言象徵日本正式接軌美國的印太戰略：不再以「戰略模糊」保持距離，而是明確表示台海若生變，日本可能啟動集體自衛權。（圖／路透）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日本首相高市早苗在國會上明確指出「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，乍看延續前首相安倍晉三的路線，但政治意涵更深：這是日本第一次由現任首相，以國家安全法制為依據，公開把台灣情勢視為日本安保的一環。對中國而言，這不是一場外交口水戰，而是日本把「印太秩序」重新定義，把台灣從地緣敏感帶正式拉入日本的國家安全框架。

中國外交失序 高市早苗戳破中國的敘事體系

中國之所以反應激烈，並非僅因高市說了什麼，而是因為她戳破中國最不願承認的現實：台灣議題已不再是中國的「內部敘事」，而是被納入區域安全架構的核心變項。更令人震驚的是，中國駐大阪總領事薛劍竟在公開平台暗示要「斬首」日本首相。這不是外交失言，而是外交失序。

一名駐外官員公然威脅另一國現任領導人，幾乎不可思議，也難怪日本社會立即出現「是否驅逐」的聲音。然而中國並未試圖降溫，反而層層加碼：外交部深夜召見大使、國台辦加入抨擊、駐美使館同步放話，《解放軍報》頭版上綱到軍國主義，官媒羅列所謂「七宗罪」，軍方甚至發動黃海軍演與釣魚台巡航。

中國的反應規模與速度反而凸顯其失衡與焦慮。

中國的戰略焦慮 台灣議題進入「區域安全體系」

中國對高市早苗的憤怒，不是情緒，而是戰略焦慮。高市的發言象徵日本正式接軌美國的印太戰略：不再以「戰略模糊」保持距離，而是明確表示台海若生變，日本可能啟動集體自衛權。這讓第一島鏈的安全合作從概念走向制度化，美日台之間的戰略連動也首次被清楚表現在政治語言裡。

對中國而言，壓力來自三個層面。

第一，日本具備地理上可直接介入台海的軍事能力，這不像其他國家的聲援那麼抽象。

第二，日本的表態會牽動南韓、澳洲與東南亞的戰略評估。

第三，日本作為亞洲國家，其介入帶有區域正當性，更容易削弱中國長期堅持的「台灣是內政問題，不容外部干涉」敘事。

高市不是講了幾句強硬話，而是把台海問題從「國際輿論」拉到「區域安全體系」的核心位置。這正是中國最不願見到的發展。



「以商逼政」 不可能迫使日本退讓

更值得注意的，是中國選擇的反制方式。除了外交與輿論攻擊，中國更罕見以「安全風險」為由，呼籲中國公民暫勿前往日本。這是典型的「以商逼政」，但也暴露出中國自身的矛盾：中國是日本最大的觀光客來源，旅遊禁令象徵意義大於實質效果，不僅難以改變中國民眾對日本的高度旅遊需求，也不可能讓日本在外交上退讓半步。

相較之下，日本更為沉著。政府重申既有立場，強調台海和平穩定的重要性，同時要求中國收回越界言論、維持外交底線。高市既不撤回說法，也不以情緒回擊，反而把討論拉回法律框架與國家利益，展現日本多年國安轉型後的政策成熟度，日媒民調更有48.8%受訪者對高市的說法表示贊同。

這些對比勾勒出中國在此事件中最核心的結構性矛盾：對外以高聲量展現強硬，對內需要交代憤怒；想用經濟施壓對日，卻無法避免自傷；一方面訴諸歷史情緒，一方面又離不開與日本的經濟互動。中國的激烈反應，不是力量的展現，而是矛盾的外溢。

亞洲各國正在重新界定中國崛起下的安全威脅

台灣被置於中日對撞的中心位置。但與其說這場外交衝突是由台灣引發，不如說是印太地緣政治的結構性變局使然。然而，中國的戰狼式反應愈來愈偏離外交常態，日本對台海事態的關注卻愈來愈制度化。台灣因此不再只是被動風險，而是成為各國國安戰略的核心。

中國可以在外交辭令上要求撤回，可以在輿論上強調「歷史傷痕」，可以在旅遊上施加壓力，但它擋不住的是：亞洲各國正在重新界定中國崛起下的安全威脅，而台灣，是這個新秩序中無法忽視的交會點。

中國的強硬反應並沒有削弱這個趨勢，反而讓它更清晰了。



