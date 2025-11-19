ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
從BBC向川普致歉案　看台灣媒體的三大警訊與改革

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會暴動。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

●田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長

英國廣播公司BBC《廣角鏡》紀錄片，對美國總統川普（Donald Trump）2021年1月6日國會騷亂剪輯兩段相關談話遭誤導，近日向川普公開道歉並以五大理由拒絕川普10-50億美元賠償要求，引發國際媒體高度關注。雖然這起事件發生在英美媒體環境中，卻對台灣新聞產業具有鮮明的借鏡價值。

▲BBC總裁戴維（Tim Davie）下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲BBC總裁戴維（Tim Davie）下台。（圖／達志影像／美聯社）

在現今高度政治化、節奏快速的資訊時代，媒體若在剪輯、報導或敘事上失準，不僅容易侵害個人名譽，也可能傷害自身公信力與制度信任。此案對台灣媒體啟示有三點：一、剪輯倫理與上下文完整性的警訊；二、訴訟風險與媒體自律的必要性；三、公共信任與媒體治理危機。

一、剪輯倫理的底線不能模糊：避免「拼接式敘事」造成事實扭曲

BBC 的爭議核心在於將川普 2021 年國會騷亂前後相隔近一小時的兩段談話片段接在一起，致使觀眾產生川普「連續號召暴力」的印象。BBC 強調這是節目濃縮的需要，但「跨時段拼接」極容易造成誤導，也引發對偏誤、失真及政治立場疑慮。

▲▼英國英國廣播公司（BBC）。（圖／達志影像／美聯社）

台灣媒體這幾年在政論節目、新聞短影音、YouTube 彙整影片中，同樣存在「片段式引用」、「斷章取義」、「剪去前因後果」的問題。政治人物一句話被濃縮成標題、訪談上下文被截斷，甚至不同場景被合成在一起，用以製造情緒張力或特定敘事效果。這種做法雖短期吸引觀眾注意，但長期會侵蝕媒體公信力。

▲▼美國國會暴動。（圖／達志影像／美聯社）

BBC 案提醒我們：媒體即便有立場，也不能犧牲原意、事實脈絡與觀眾的知情權。台灣媒體若希望避免類似爭議，必須建立：剪輯前後保留原始素材；每段引用內容標明時間點與語境；政治人物報導建立「內容對照責任制」；新聞短影音須明示「經剪輯」而非「原始全段」。

換言之，在碎片化資訊時代，不是資訊可以隨意拼接，而是更需要還原真相，尊重當事人當時原來語境，否則，即是造假、欺騙社會大眾。

二、防範訴訟與責任風險：台媒須走向制度化自律

BBC 拒絕賠償提出五大理由：影響有限、未於美國播出；無惡意、屬合理濃縮；公共人物難以舉證名譽損害；節目僅長篇紀錄的一小段。這顯示英美制度中公共人物在誹謗案勝訴門檻極高（如 New York Times v. Sullivan 案定義「惡意」標準）。然而，即便法律保護力度大，BBC 仍面臨品牌危機、高層辭職與內部倫理爭議。

台灣情況不同。誹謗罪仍存在，民刑事並行，政治人物對媒體提告遠比英美容易，新聞機構若處理不慎，法律風險更高。台媒應建立明確自律機制：

1. 內部事實查核程序（fact-checking）制度化
2. 引用政治人物言論時提供完整版本供查閱
3. 重大公共議題報導前，法律／倫理審查部門介入把關
4. 誤報後應有公開更正與道歉程序

若台灣媒體未及早建立自律，一旦進入法院訟訴後，不僅可能造成限制新聞自由，亦更可能引發社會對媒體公信力的質疑。

三、媒體信任危機：公信力被侵蝕，比賠償更致命

BBC 案雖未遭法律懲罰，但信任損失深重。原本被視為相對中立的 BBC，如今因剪輯爭議被質疑「政治操作」。對被喻為第四權的公共媒體而言，信任一旦折損，其長期影響遠超金錢賠償。

台灣媒體同樣面臨信任危機：藍綠媒體、網路側翼、政論節目各自站隊，資訊泡泡化嚴重，觀眾對新聞報導的信任逐步下降，更易引起國內、國際社會的關注。

BBC 案提醒我們：媒體最怕的不是敗訴，而是觀眾不再相信你。台灣媒體若不改善剪輯手法、事實查核、標題黨化與偏誤引導，終將失去作為社會公器的角色。

▲▼美國國會暴動。（圖／達志影像／美聯社）

鏡子前的反思

總結來說，BBC 向川普致歉、拒絕賠償的事件，看似國際新聞，其核心反映全球媒體共同挑戰：快速媒體時代中，追求速度、立場、情緒效果時，是否仍堅守真實性、完整脈絡與專業倫理。

對台灣而言，這是一面鏡子。媒體不是為剪輯而剪輯，而是為真相而剪輯。政治不是為操作而操作，而是為公共利益而討論。報導尺度必須兼顧法律與倫理，而公信力的流失更可能造成長期且不可逆的制度危害。

若台灣新聞生態希望走向成熟，必須從國際案例中反思自身問題，並建立完善倫理與制度。因為，媒體的力量來自公信力，而公信力不是天賜，而是每一次報導與剪輯累積而來。

唯有建立更嚴謹的事實查核、透明的更正機制與自律規範，台灣媒體才能在激烈的政治與輿論角力中維持專業，讓新聞重新成為民主社會可信賴的公共資源，而非被情緒操縱的工具。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

