烏克蘭的下一頁　台灣的第一頁？

●江岷欽／世新大學管理學院院長

北宋蘇洵在《六國論》裡寫下：「以地事秦，猶抱薪救火；薪不盡，火不滅。」那是千年前的警告，也是千年後的預言。只是我們直到今日才明白：火，不是從外面燒進來的，而是從恐懼、依賴與自欺裡長出來的。

這個世界從來不缺和平，只是大多數和平都像是從灰燼裡撿來的殘骸——冷硬、沒有生命，只是方便強權雕刻成他們想要的樣子。俄羅斯入侵烏克蘭後，川普政府端出的 28 點「和平方案」正是這種殘骸：要求割地、限軍、退盟、百日選舉，像是把廢墟整理得乾淨些，好在往上蓋新的主宰。

在地緣經濟的思維裡，和平不是目的，而是工具；是強權重新安排秩序的手術刀。弱國若沒有抵抗的力量，就只能在手術台上被麻醉，切割，縫合，然後被告知這是「穩定」。

烏克蘭的命運證明了承諾的蒼白。1994年的《布達佩斯備忘錄》第一條是這樣寫的：「尊重並避免使用武力等方式威脅烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克現有領土的獨立和主權」。2022年俄烏戰爭開打，這條約定像極了和平祭文。

當初以安全保證換核武放棄，如今成了國際法博物館裡的失效標本。不是因為世界變壞，而是因為世界其實從未天真：侵略者的野心向來無限，承諾者的勇氣向來有限。

烏克蘭真正的轉折，不是西方覺醒，而是基輔沒有在三天內倒下。抵抗意志是他們在絕望中鑿出的第一道防線，而外援只是被那道防線逼出來的結果。這是文明最殘酷的真相之一：世界，只會幫助那些證明自己值得被幫助的人。

而台灣，比烏克蘭更像是被放在地緣政治手掌上的一顆琉璃球：透明、珍貴、脆弱、被盯著。台灣是科技核心、供應鏈樞紐、民主象徵，也是潛在戰場。這些加在一起，像是一種祝福，也像是原罪——價值越高，爭奪越強；光芒越亮，陰影越深。

台灣的安全不能靠運氣，也不能靠別人的善意。烏克蘭教訓已清楚指出三個殘酷邏輯：第一，世界相信的不是你的弱，而是你的決心；第二，盟友的保證若無代價，就不具約束力；第三，戰略價值若無持續更新，便會從盾牌變成枷鎖。

半導體是護身符，但護身符會褪色。當全球供應鏈開始去風險化，當其他國家追趕先進製程，台灣更要問的是：當護身符不再神聖，我們還剩什麼？

六國的覆亡不是因為他們太弱，而是因為他們太願意相信讓步能換和平。蘇洵說：「滅六國者，六國也。」他不是把責任推給受害者，而是指出一個殘酷的機制：恐懼，會讓人選擇最容易的路，而容易的路往往直通深淵。

在地緣經濟學的世界裡，「割地」不再需要土地；「賂秦」不再需要黃金。市場准入、供應鏈依賴、技術標準、能資輸送——每一種依賴都是新的朝貢，每一次妥協都是新的退讓。立陶宛被制裁、歐洲依賴俄氣、全球依賴中國大陸供應鏈——這些案例不是新聞，而是未來的預告片。

而台灣需要問的問題不是「戰爭會不會來」，而是 「當川普式的和平方案敲門時，我們能不能拒絕？」拒絕，是小國最後的主權。能拒絕，是力量；不能拒絕，是命運。小國的尊嚴不在於擁有多少，而在於不能被奪走多少。真正的自由也不是選擇誰保護你，而是選擇誰無法決定你的未來。

因此，台灣需要打造一種別國也無法替代的存在：科技優勢不只是產業競爭，而是戰略黏著；民主不是口號，而是國際形象的護城河；自主防衛不是昂貴的負擔，而是拒絕被吞併的保險。

蘇洵千年前的嘆息——「為國者，無使為積威之所劫哉！」——如今像是寫給所有面臨強權陰影的小國。不要讓恐懼累積到壓垮你的那天；不要讓依賴成為枷鎖；不要等到和平只剩選項，而不再是選擇。

歷史會押韻，但韻腳可以重寫。小國的未來不是天命，而是技藝；不是等待，而是建構。唯有當命運之筆重新握在自己手中，和平才不是別人的安排，而是自己的作品。

