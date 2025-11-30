ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
缺人卻狂買武器　政府別再把台灣當「冤大頭」

我們想讓你知道…台灣需要的不是更多冷冰冰的裝備，而是更多願意留下、願意投入、願意保家衛國的人。請政府先把人才留住，再談武器升級。真正的戰力來自人，而不是預算表上的數字。

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝)

●文／謀露勇

政府端出 1.25 兆國防特別預算，以「強化戰力」為名大幅擴增軍備。然而最該被看見的事實卻被刻意忽略：國軍最缺的不是飛彈、不是戰機，而是人——願意留下來、能夠操作、能把武器真正化為戰力的士官兵。

軍方常年人力不足，各地部隊連編現員都填不滿，專長兵科更是缺到見底。當訓練、勤務與行政負擔壓得人喘不過氣時，年輕人自然不會選擇軍職；留不住、補不上，形成惡性循環。

這樣的軍隊，即使添購再昂貴的武器，也只是堆在營區裡的「裝備庫存」，而不是能真正嚇阻威脅的有效戰力。

沒有人　再先進的武器都只是昂貴擺設

國防部每次被質疑，都喜歡強調「設備要現代化」、「武力要提升」。但最基本的問題是：誰來操作？誰來維護？誰在關鍵時刻能把這些武器派上用場？

人力不足的情況下，新的裝備反而變成新的負擔——需要更多維保、更多訓練、更多勤務，卻沒有更多人。結果就是基層疲於奔命，士氣下滑，離職率更高。政府一邊喊著戰力提升，一邊讓部隊承受難以負荷的壓力，最後武器只是「帳面戰力」，沒有任何實質意義。

要求部隊在缺員狀態下消化龐大的新武器，是極不負責任的政策設計。這不是提升國防，而是在把國軍推向過勞與流失的深淵。

不改善待遇而大量購買武器　完全本末倒置

台灣國防真正缺乏的是合理待遇、完善職涯制度與可預期的工作環境。

士官兵長期面臨：薪資缺乏競爭力、無法正常休假、行政與非戰勤務沉重、營舍與生活品質改善進度緩慢、升遷不透明、專業制度僵化。

在這些問題沒有解決之前，一味擴張軍購，只會讓基層更疲累、更不願留下。政府若真心要提升戰力，就應該把資源優先投入在「留住人才」上，而不是先花天價買武器、再回頭想著怎麼補人。

國防不是比誰買得多，而是誰能真正讓武器發揮作用。沒有操作的人力，再多武器裝備都只是紙上談兵。

避免成為「花大錢買無用武器」的國家

台灣近年面臨外在威脅提升，但真正危險的不是武器不夠，而是政府把焦點全部放在軍購上，反倒忽略戰力核心問題—人員不足。

如果政府繼續忽視人力問題，1.25 兆預算只會把國軍推向下一個困境：武器到位》部隊超載》人員流失》戰力下降》最後武器閒置。

這不是國防現代化，而是另一種形式的國防空洞化。政府應該明白：真正的國防不是堆裝備，而是留人才。

在兵力嚴重短缺的環境下大舉軍購，就是把國防推向本末倒置的危險。政府若不願也不敢面對人事制度的問題，只會讓台灣成為「花大錢卻買來無用武器」的冤大頭。

台灣需要的不是更多冷冰冰的裝備，而是更多願意留下、願意投入、願意保家衛國的人。請政府先把人才留住，再談武器升級。真正的戰力來自人，而不是預算表上的數字。

▼政府若真心要提升戰力，就應該把資源優先投入在「留住人才」上，而不是先花天價買武器、再回頭想著怎麼補人。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►「顛覆」台灣政局的政治想像？　思考「綠白合」恐是關鍵抉擇

►台海成火藥庫　中日角力升級引爆亞洲安全裂縫

►烏克蘭的下一頁　台灣的第一頁？

關鍵字: 謀露勇 雲論 賴清德 國防特別預算 國防部 民進黨 軍購 1.25兆

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬許姓中尉於今（29）日約19時，以檢查槍枝及彈藥名義，取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。單位於第一時間即封鎖現場，..

16小時前

張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

