缺人卻狂買武器　政府別再把台灣當「冤大頭」

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝)

●文／謀露勇



政府端出 1.25 兆國防特別預算，以「強化戰力」為名大幅擴增軍備。然而最該被看見的事實卻被刻意忽略：國軍最缺的不是飛彈、不是戰機，而是人——願意留下來、能夠操作、能把武器真正化為戰力的士官兵。

軍方常年人力不足，各地部隊連編現員都填不滿，專長兵科更是缺到見底。當訓練、勤務與行政負擔壓得人喘不過氣時，年輕人自然不會選擇軍職；留不住、補不上，形成惡性循環。

這樣的軍隊，即使添購再昂貴的武器，也只是堆在營區裡的「裝備庫存」，而不是能真正嚇阻威脅的有效戰力。

沒有人 再先進的武器都只是昂貴擺設

國防部每次被質疑，都喜歡強調「設備要現代化」、「武力要提升」。但最基本的問題是：誰來操作？誰來維護？誰在關鍵時刻能把這些武器派上用場？

人力不足的情況下，新的裝備反而變成新的負擔——需要更多維保、更多訓練、更多勤務，卻沒有更多人。結果就是基層疲於奔命，士氣下滑，離職率更高。政府一邊喊著戰力提升，一邊讓部隊承受難以負荷的壓力，最後武器只是「帳面戰力」，沒有任何實質意義。

要求部隊在缺員狀態下消化龐大的新武器，是極不負責任的政策設計。這不是提升國防，而是在把國軍推向過勞與流失的深淵。

不改善待遇而大量購買武器 完全本末倒置

台灣國防真正缺乏的是合理待遇、完善職涯制度與可預期的工作環境。

士官兵長期面臨：薪資缺乏競爭力、無法正常休假、行政與非戰勤務沉重、營舍與生活品質改善進度緩慢、升遷不透明、專業制度僵化。

在這些問題沒有解決之前，一味擴張軍購，只會讓基層更疲累、更不願留下。政府若真心要提升戰力，就應該把資源優先投入在「留住人才」上，而不是先花天價買武器、再回頭想著怎麼補人。

國防不是比誰買得多，而是誰能真正讓武器發揮作用。沒有操作的人力，再多武器裝備都只是紙上談兵。

避免成為「花大錢買無用武器」的國家

台灣近年面臨外在威脅提升，但真正危險的不是武器不夠，而是政府把焦點全部放在軍購上，反倒忽略戰力核心問題—人員不足。

如果政府繼續忽視人力問題，1.25 兆預算只會把國軍推向下一個困境：武器到位》部隊超載》人員流失》戰力下降》最後武器閒置。

這不是國防現代化，而是另一種形式的國防空洞化。政府應該明白：真正的國防不是堆裝備，而是留人才。

在兵力嚴重短缺的環境下大舉軍購，就是把國防推向本末倒置的危險。政府若不願也不敢面對人事制度的問題，只會讓台灣成為「花大錢卻買來無用武器」的冤大頭。

台灣需要的不是更多冷冰冰的裝備，而是更多願意留下、願意投入、願意保家衛國的人。請政府先把人才留住，再談武器升級。真正的戰力來自人，而不是預算表上的數字。

▼政府若真心要提升戰力，就應該把資源優先投入在「留住人才」上，而不是先花天價買武器、再回頭想著怎麼補人。（示意圖／記者林敬旻攝）

