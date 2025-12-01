ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
事有蹊蹺　勞動部霸凌案懲處小過意圖變申誡

我們想讓你知道…勞動部應該正視，不僅應釐清為何一案需要三次人評會、是否有意圖減輕懲處之情形，並應完整檢視各次人評會的錄音檔、逐字稿及會議紀錄，以確保程序公正、避免內部風氣受損。

▲。（示意圖／記者李毓康攝）

▲近日爆發之勞動部職災預防重建中心霸凌案，在霸凌確定之後，原來人評會已通過的大過懲處案，由於時任代理董事長的職安署長鄒子廉有意見，要求重議，重新召開的人評會最終以小過定案。（示意圖／記者李毓康攝）

●鄭婕妤／退休人士

近日爆發之勞動部職災預防重建中心霸凌案，在霸凌確定之後，原來人評會已通過的大過懲處案，由於時任代理董事長的職安署長鄒子廉有意見，要求重議！重新召開的人評會最終以小過定案。

但該中心的同仁向本報反映，在新的領導團隊主導下，隨即召開第三次人評會，希望能夠將原懲處小過，改為申誡，引起內部爭議。這樣的處理手法，難怪外界質疑有護航之嫌。

勞動部洪申翰部長，對外駁斥有關內部官員涉及護航的疑慮。但是，今年ㄧ月二日，相關媒體就已經報導，該名葉姓副處長有很強的背景，擔心被吃案。結果真的如外界猜測，這名副處長對於申訴人、證人及調查委員，都提出告訴。除了讓人覺得是不是有洩密之虞，最可議的是，重組後新的領導團隊很快就重新召開人評會，會中希望改成較輕的懲處，實在令人覺得事有蹊蹺！

勞動部應該正視此案，不僅應釐清為何一案需要三次人評會、是否有意圖減輕懲處之情形，並應完整檢視各次人評會的錄音檔、逐字稿及會議紀錄，以確保程序公正、避免內部風氣受損。

倘若確實存在行政不當介入，亦應據法調查並建立防範機制，以維護吹哨者保護原則與公務員紀律制度之信賴。

▼勞動部長洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼勞動部長洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

