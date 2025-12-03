32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比想像更遠

●陳擷安／科技集團法務

一名清潔隊員拾起一只只值 32 元的舊電鍋，帶回家測試後送給拾荒婦人，本意只是幫助弱勢，卻意外捲入貪污案件，還差點面臨五年以上的重罪。這起事件之所以在全台掀起討論，不只是因為金額太小、動機太善良，而是它讓我們看見：法律如何把極日常的行為，套進極不日常的刑罰架構。

一般民眾看到的是「丟棄物」、「善意」；但法律看到的卻是「公家財物」與「職務侵占」。兩種角度的落差，正是這件案子之所以震撼人心的原因。

更重要的是，它暴露出台灣現行《貪污治罪條例》的核心問題：這套為「治亂世」設計的重典，是否已經無法符合今日的社會期待？

從一個小電鍋，我們重新看見法律與生活之間的縫隙，也逼著我們思考：在維護廉政與保護常情之間，我們是否需要一個更精準、更文明、更能區分善惡的制度？

為了一個32 元電鍋 為何會變成貪污？

多數人聽到這個故事都很錯愕：一位清潔隊員撿到一個只值 32 元的舊電鍋，帶回家測試後送給拾荒婦人，竟然被控「貪污」。這不是因為他拿到什麼貴重物品，而是因為法律規定，一旦回收物被裝上資源回收車，它就變成政府的財物。

這個規定的目的，是避免清潔人員隨意挑走回收物，不然可能造成「誰可以拿什麼」的混亂，甚至引發真正的侵占問題。於是，只要公務員把這些「公家財物」拿回家、送人或處分，就會被視為「利用職務機會占用公物」。

而《貪污治罪條例》又很特別：它不看金額、不看動機，只要行為吻合，就先假設是重大犯罪。因此，雖然這位隊員只是出於善意，但在法律結構中，他的行為就直接被放進「貪污罪」的框架。也就是說，問題不是出在電鍋，而是法律的定義太硬、無法分辨善意和惡意。

怎麼從五年以上 變成只判三個月？

雖然貪污罪一開始就把刑度定得很高，但法律其實有內建「下修機制」，讓法官能按個案情況調整，不至於讓量刑太離譜。這次的判決幾乎把所有的減刑規定用到滿。

首先，被告在偵查中坦承行為並繳回電鍋，法律稱為「自白」，可以減刑。

其次，他還在案件完全曝光前就主動到廉政署說明，符合「自首」，法律允許的效果甚至包含「免刑」。

再來，電鍋價值只有 32 元，法律把這類案件歸為「情節輕微的小額貪污」，可以再減一次。

最後，法官認為「就算減到最低五個月，對這件事還是太重」，於是使用《刑法》第 59 條，也就是大家常說的「情況太特別、重罰不合理」。這條讓法官能再進一步下修刑度。

簡單來說，貪污罪是一把很大的刀，但法律同時放了一堆「緩衝墊」讓刀不要直接砍下去。這也是為什麼最後判三個月、緩刑兩年，看起來像奇蹟，其實是制度內建的修正工具在運作。

▼北市黃姓清潔員「32元電鍋案」獲判緩刑2年，聽到結果鬆口氣露出憨笑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為什麼 32 元的小案 也會被當重罪？

要理解這個問題，就要回到貪污條例的立法背景。這部法律是在台灣貪污問題嚴重、民眾對公務員失去信任的年代制定的，因此採用「零容忍」的方式，希望只要公務員觸碰公家財物，就能立刻重罰。法律的核心精神是：寧可錯殺小案，也不要放過大貪瀆。

也因此，條文完全沒有為「善意行為、低價值物品、無不法所得」預留例外空間。只要符合法條，就會被視為重大案件，必須先站在「五年以上」的位置上，接著再由法官慢慢幫你減。

換句話說，這不是法條寫錯，而是「治亂世用重典模式」本來就會出現的副作用，把極輕微的行為和真正的貪污放在同一個框架內，導致像這次的案子，在社會觀感上看起來完全對不上。它不是 Bug，而是舊時代的設計邏輯在今天顯得不合時宜。

未來修法會怎麼走？不是廢掉貪污法 而是讓法律更會「分辨」

這起事件引起社會普遍反思：我們真的需要一部「不分輕重、全部重罰」的法律嗎？答案並不是要把《貪污治罪條例》廢掉，而是要讓它更精準、更聰明、更能反應現代需求。

目前討論的方向包括：讓檢察官能對小額、善意、無惡意的案件直接做「不起訴」或「緩起訴」；建立「小額案件不進入重罪」的明確門檻；甚至可能引入分級制度，讓重大貪污與輕微違規不再被塞進同一條法條裡。

法律需要保留對真正腐敗行為的強力工具，但也需要區分什麼是制度性犯罪，什麼只是行政規範上的小錯。32 元電鍋案的真正意義，不是討論這位清潔隊員該不該被處罰，而是提醒我們：法律必須看得出人們的動機、行為的輕重，並把最嚴厲的規範留給真正該打擊的對象。

小額貪污改革的建議 讓制度更精準而不是更嚴或更鬆

若台灣希望避免下一個「32 元事件」，改革方向不必走向極端，而是朝更精準、更分層的制度邁進。

第一，應建立「小額案件排除重罪」的制度，只要金額極低、沒有不法所得、動機非謀利，即不應自動進入貪污條例；這是讓法律回到比例原則的基本動作。

第二，檢察官需要更明確的「不起訴與緩起訴指標」，讓第一線能根據事實判斷，而不是被迫進入重罪程序。

第三，立法者應考慮引入「分級管理」，把大額侵占、濫權收受、系統性貪污與輕微違規完全區隔，讓法律真正著眼在該擺的位置。

最後，行政機關也需要強化教育與操作規範，讓公務員清楚知道哪些行為是禁止的、哪些是行政流程即可處理。改革不是削弱廉潔要求，而是讓重罪刑罰留給真正腐敗的人，讓制度不再誤傷那些出於善意卻誤觸法網的人。

▼清潔隊員送32元電鍋被判3月，法務部說明修法進度 。（示意圖／AI製）

