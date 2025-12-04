ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

我們想讓你知道…賴清德的預算、蕭美琴的敘事、前美國官員的投書、美國國會的支持，共同組成一個清晰訊號：台灣正在把「想要和平」轉化為「值得被支持的實力」。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴總統在《華郵》的投書，表面上是宣布史上最大規模的國防預算，但真正的意義，不只是「多花錢買武器」，而是向美國、盟友與中國同時說明：台灣的安全不是他人義務，而是台灣自己的責任。（圖／記者湯興漢攝）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

在印太安全局勢急遽變化之際，不只有台灣在調整。南韓明年國防預算大增 8.2%，創七年新高，李在明政府更宣示要打造 AI 時代的精銳部隊。這清楚說明：強化防衛已不是例外，而是區域安全的共同趨勢。

在最近二週裡，華盛頓連續出現三件與台灣相關的重要訊號：賴清德總統在《華盛頓郵報》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題刊登投書；副總統蕭美琴接受美國《War Room》專訪，系統闡述台灣面對中國威脅的韌性；以及美國前高階官員薛瑞福（Randall Schriver）與瑞特納（Ely Ratner）聯名投書，公開肯定台灣國防投入的變化。

賴清德投書　台灣的安全不是他人義務「而是自己的責任」

這三個訊號看似分散，實則共同描繪出賴清德政府執政以來，台灣的外交與防衛戰略正逐漸成形：台灣正在告訴世界，這座島嶼並不是等待支援的「脆弱環節」，而是一個願意自我承擔、能被信賴、也願意為區域和平投入真實成本的民主夥伴。

賴總統在《華郵》的投書，表面上是宣布史上最大規模的國防預算，但真正的意義，不只是「多花錢買武器」，而是向美國、盟友與中國同時說明：台灣的安全不是他人義務，而是台灣自己的責任。投書中最關鍵的不是400億美元的數字，而是賴清德親口承諾：台灣將在2030年前把國防支出提升到GDP的5%。

這是一個只有真正理解地緣政治的人才會做出的承諾，它代表台灣不再把安全寄託在美國善意或盟友的道義上，而是實質投資自己的防衛韌性。

國際社會不會協助一個不願意自我承擔的夥伴；但會全力支持一個願意為自己的未來站穩腳步的國家。如今，台灣正是向盟友示範：我們不是危機源頭，而是和平的提供者。

蕭美琴傳達　中國策略三核心分化台美合作

賴總統提出預算架構後，蕭美琴在《War Room》的專訪則補上更深層的敘事：台灣是自由世界的「韌性前線」。

她告訴美國觀眾，台灣不是只能被動「承受」中國壓迫的受害者，而是一個正在主動抵抗混合戰、網路戰、資訊戰與心理戰的堅韌社會。她談到台灣人願意自我防衛、願意承擔、願意付出，這在國際輿論場中，是最能打破刻板印象的句子。

同樣重要的是，蕭美琴點破中國策略的三個核心：詆毀民主制度、攻擊政治領導者、分化台美合作。而台灣的回應不是抱怨或退縮，而是提升識讀、防衛與國家韌性。她把賴清德提出的「國防投資」轉化為「價值論述」：台灣強化自身實力並不是挑釁，而是為了保護一座願意承擔責任的民主社會。這份敘事，不只是給美國聽，也是給整個印太聽。告訴全世界，台灣不是麻煩，而是力量。

▼蕭美琴點破中國策略的三個核心：詆毀民主制度、攻擊政治領導者、分化台美合作。而台灣的回應不是抱怨或退縮，而是提升識讀、防衛與國家韌性。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

國際回音　台灣的努力正在被看見

薛瑞福與瑞特納的聯名投書，從美國安全社群的視角補上第三塊拼圖。兩人都曾在五角大廈直接處理對台政策，是最了解台灣防衛缺口的官員。他們寫得非常清楚：過去批評台灣的論述，已逐漸過時。多年來，美國內部一直有人質疑：台灣不願改革、國防預算太低、太依賴美國、缺乏自我防衛意志。

但今天，美國專業圈公開指出：台灣的軍費成長速度、國防韌性投資、不對稱戰力發展，都已出現質變，而不是量變。國際社會觀察台灣的「意志」比「能力」更重要，而台灣近年正一步步重建外界對我們的信任。

薛瑞福與瑞特納的文章，就是最直接的證明。而美國參眾兩院議員在賴總統宣布特別預算後，接連表態肯定，甚至明言：「希望立法院盡速通過」。這個國際回音告訴我們：台灣的努力正在被看見，而且正在累積政治效果。

和平從來不是祈求而來　而是來自可被信賴的實力

今天的國際環境比以往任何時刻都複雜：中國持續在印太挑釁，美國周旋在各區域的衝突危機，日本表態願意為區域安全行動，歐洲也在重整安全框架。在這個格局下，台灣必須展現兩件事：我們不是弱點，我們是值得投入的夥伴。

賴清德的預算、蕭美琴的敘事、前美國官員的投書、美國國會的支持，共同組成一個清晰訊號：台灣正在把「想要和平」轉化為「值得被支持的實力」。

這不是口號，而是戰略。和平從來不是祈求而來，而是來自可被信賴的實力。台灣正在做的，就是真實地讓自己變得「不可取代」。

▼今天的國際環境比以往任何時刻都複雜，在這個格局下，台灣必須展現兩件事：我們不是弱點，我們是值得投入的夥伴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼（圖／ETtoday資料照）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

►1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

►不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

投稿
申訴
關鍵字: 洪浦釗 雲論 賴清德 蕭美情 台灣 國際 美國 國防預算

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴
台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的..
1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？
不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣
32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比..

推薦閱讀

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的..

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

韓援強襲！　2025中職話題啦啦隊員TOP10大洗..

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

罰單變成KPI　台灣應學習先進國家

32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比..

相關文章

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

先前國民黨主席鄭麗文表態不支持增加國防預算，主持國民黨中常會時又重批賴清德總統預計未來8年內投入1兆2500億元經費「是在玩火」，讓台海變成..

5小時前

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

台灣的燈下黑困局　一座被強光照..

台灣頂多是「統計富國」　離「體..

韓援強襲！　2025中職話題啦..

台積電硬起來？　想守護矽盾「先..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面