台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

▲賴總統在《華郵》的投書，表面上是宣布史上最大規模的國防預算，但真正的意義，不只是「多花錢買武器」，而是向美國、盟友與中國同時說明：台灣的安全不是他人義務，而是台灣自己的責任。（圖／記者湯興漢攝）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

在印太安全局勢急遽變化之際，不只有台灣在調整。南韓明年國防預算大增 8.2%，創七年新高，李在明政府更宣示要打造 AI 時代的精銳部隊。這清楚說明：強化防衛已不是例外，而是區域安全的共同趨勢。

在最近二週裡，華盛頓連續出現三件與台灣相關的重要訊號：賴清德總統在《華盛頓郵報》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題刊登投書；副總統蕭美琴接受美國《War Room》專訪，系統闡述台灣面對中國威脅的韌性；以及美國前高階官員薛瑞福（Randall Schriver）與瑞特納（Ely Ratner）聯名投書，公開肯定台灣國防投入的變化。

賴清德投書 台灣的安全不是他人義務「而是自己的責任」

這三個訊號看似分散，實則共同描繪出賴清德政府執政以來，台灣的外交與防衛戰略正逐漸成形：台灣正在告訴世界，這座島嶼並不是等待支援的「脆弱環節」，而是一個願意自我承擔、能被信賴、也願意為區域和平投入真實成本的民主夥伴。

賴總統在《華郵》的投書，表面上是宣布史上最大規模的國防預算，但真正的意義，不只是「多花錢買武器」，而是向美國、盟友與中國同時說明：台灣的安全不是他人義務，而是台灣自己的責任。投書中最關鍵的不是400億美元的數字，而是賴清德親口承諾：台灣將在2030年前把國防支出提升到GDP的5%。

這是一個只有真正理解地緣政治的人才會做出的承諾，它代表台灣不再把安全寄託在美國善意或盟友的道義上，而是實質投資自己的防衛韌性。

國際社會不會協助一個不願意自我承擔的夥伴；但會全力支持一個願意為自己的未來站穩腳步的國家。如今，台灣正是向盟友示範：我們不是危機源頭，而是和平的提供者。

蕭美琴傳達 中國策略三核心分化台美合作

賴總統提出預算架構後，蕭美琴在《War Room》的專訪則補上更深層的敘事：台灣是自由世界的「韌性前線」。

她告訴美國觀眾，台灣不是只能被動「承受」中國壓迫的受害者，而是一個正在主動抵抗混合戰、網路戰、資訊戰與心理戰的堅韌社會。她談到台灣人願意自我防衛、願意承擔、願意付出，這在國際輿論場中，是最能打破刻板印象的句子。

同樣重要的是，蕭美琴點破中國策略的三個核心：詆毀民主制度、攻擊政治領導者、分化台美合作。而台灣的回應不是抱怨或退縮，而是提升識讀、防衛與國家韌性。她把賴清德提出的「國防投資」轉化為「價值論述」：台灣強化自身實力並不是挑釁，而是為了保護一座願意承擔責任的民主社會。這份敘事，不只是給美國聽，也是給整個印太聽。告訴全世界，台灣不是麻煩，而是力量。

▼蕭美琴點破中國策略的三個核心：詆毀民主制度、攻擊政治領導者、分化台美合作。而台灣的回應不是抱怨或退縮，而是提升識讀、防衛與國家韌性。（圖／總統府提供）

國際回音 台灣的努力正在被看見

薛瑞福與瑞特納的聯名投書，從美國安全社群的視角補上第三塊拼圖。兩人都曾在五角大廈直接處理對台政策，是最了解台灣防衛缺口的官員。他們寫得非常清楚：過去批評台灣的論述，已逐漸過時。多年來，美國內部一直有人質疑：台灣不願改革、國防預算太低、太依賴美國、缺乏自我防衛意志。

但今天，美國專業圈公開指出：台灣的軍費成長速度、國防韌性投資、不對稱戰力發展，都已出現質變，而不是量變。國際社會觀察台灣的「意志」比「能力」更重要，而台灣近年正一步步重建外界對我們的信任。

薛瑞福與瑞特納的文章，就是最直接的證明。而美國參眾兩院議員在賴總統宣布特別預算後，接連表態肯定，甚至明言：「希望立法院盡速通過」。這個國際回音告訴我們：台灣的努力正在被看見，而且正在累積政治效果。

和平從來不是祈求而來 而是來自可被信賴的實力

今天的國際環境比以往任何時刻都複雜：中國持續在印太挑釁，美國周旋在各區域的衝突危機，日本表態願意為區域安全行動，歐洲也在重整安全框架。在這個格局下，台灣必須展現兩件事：我們不是弱點，我們是值得投入的夥伴。

賴清德的預算、蕭美琴的敘事、前美國官員的投書、美國國會的支持，共同組成一個清晰訊號：台灣正在把「想要和平」轉化為「值得被支持的實力」。

這不是口號，而是戰略。和平從來不是祈求而來，而是來自可被信賴的實力。台灣正在做的，就是真實地讓自己變得「不可取代」。

▼今天的國際環境比以往任何時刻都複雜，在這個格局下，台灣必須展現兩件事：我們不是弱點，我們是值得投入的夥伴。（圖／ETtoday資料照）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。