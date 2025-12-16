ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
找代罪羔羊不副署　圖謀獨裁的憲政小丑

我們想讓你知道…當掌握最大國家資源的行政院長，拒絕接受立法院監督、反指合議制國會為「獨裁」，那不是捍衛憲政，而是為賴清德的權力集中鋪路，這將使他和賴清德共同淪為在歷史上被人恥笑的憲政小丑！

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

行政院長卓榮泰高調指控立法院「立法獨裁」，並以此作為拒絕副署《財政收支劃分法》修正案的政治正當性，此一說法不僅荒謬，更是對憲政基本原理的公然誤導。因為在民主憲政體制中，立法院本質上是合議制機關，根本不可能獨裁；真正具備獨裁風險的，從來都是首長制、行政一體、高度集中權力的行政權。

卓榮泰為賴清德權力集中鋪路　

立法院由多數民意代表組成，必須經公開討論、委員會審查、黨團協商與院會表決，任何決定都需多數同意，且隨時接受選民監督與改選。這樣的合議制結構，在制度設計上就是為了避免權力集中，何來「獨裁」之說？反觀行政院，卻是典型的首長制機關，講究行政一體、命令貫徹，由院長一人統籌決策，向下指揮龐大的行政體系。

更嚴重的是，行政權在我國體制下，實際上掌握了最多的國家人力、物力、財力與公權力：軍隊、警察、情治特務系統、龐大的文官體系與預算資源，幾乎全集中於總統與行政院長之手。

若此一高度集中的權力，又拒絕接受國會監督、拒絕服從民主多數，則真正接近「獨裁」邏輯的，正是行政權本身，而非立法權。

回到《財政收支劃分法》的爭議，卓榮泰不副署所提出的五大理由，實質上皆不成立。

首先，將財劃法修正案指為「違憲增加預算」，是對憲法第七十條的刻意錯置。該條所限制者，是立法院在審議「行政院所提預算案」時不得增加支出，而非禁止立法院制定任何可能影響財政結構的法律。財劃法是制度性立法，不是預算案，兩者在憲法上界線清楚。

其次，行政院主張修法將違反《公共債務法》，同樣站不住腳。公共債務法第六條所規範的，是行政機關在舉債接近上限時的自我節制義務，限制的是行政院的預算編列與舉債行為，而非立法院的制度性財政分配權。更諷刺的是，行政院自己在覆議書中已明白指出，若不舉債，則可刪減中央政府歲出因應；換言之，只要立法院在總預算審議中刪減部分支出，所謂超限舉債的問題即不存在。

再者，卓榮泰指控立法院侵害行政院對地方補助的權限，援引憲法第147條與地方制度法，卻刻意忽略憲法第107條與第111條的明文規定。中央財政、國稅及稅收劃分，本即屬中央立法事項；中央與地方權限發生爭議時，更應由立法院解決。這兩條規定了制度性財政分配，正是立法權的核心權能！而財劃法正是立法院依法行使其憲法職權的結果！

又在程序上，行政院已提出覆議，且遭立法院否決。依憲法增修條文第3條，覆議遭否決後，行政院即負有接受並執行國會決議的憲法義務。此時再以「不副署」方式實質否決法律，已非憲政守門，而是拒絕服從民主多數，構成明顯違憲！

放在更大的政治脈絡下觀察，這不是單一法律的爭議，而是憲政權力結構不良的警訊。賴清德執政一年六個多月以來，少見真正福國利民的重大法案，卻頻繁動用覆議、釋憲、政治動員與大罷免，系統性打壓多數民意所形成的國會。

如今再藉羔羊似的行政院長拒絕副署法律案，製造憲政衝突，誘導倒閣並讓賴清德得以解散立法院，拖人民一再下水選舉、罷免、選舉，重組讓他可以掌控的國會，這實在是真正危險的憲政邪行！

民主從來不是行政說了算，而是權力必須被代表人民的立法院所監督、制衡。當掌握最大國家資源的行政院長，拒絕接受立法院監督、反指合議制國會為「獨裁」，那不是捍衛憲政，而是為賴清德的權力集中鋪路，這將使他和賴清德共同淪為在歷史上被人恥笑的憲政小丑！

▼當掌握最大國家資源的行政院長，拒絕接受立法院監督、反指合議制國會為「獨裁」，那不是捍衛憲政，而是為賴清德的權力集中鋪路。（示意圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

關鍵字: 林騰鷂 雲論 卓榮泰 不副署 賴清德 民進黨

