戰機畫面竟是無人機？　揭開中共軍事宣傳真相

●張亞柔／自由業

中共近日釋出所謂「戰機視角41秒」畫面，企圖營造對台高度掌控、隨時可發動軍事行動的威懾效果。然而，外界比對發現，該段影像竟與先前公開的無人機畫面完全相同。這不只是宣傳疏失，而是具體可驗證的假訊息操作，也再次顯示中共在軍事演訓中，慣用資訊操弄的模式。

影像混用 證明刻意操作

技術上，戰機座艙視角與無人機光電系統在拍攝高度、畫面穩定性、視野角度及影像延遲等特徵上，本就存在明顯差異。中共卻將同一影像宣稱來自不同載具，意圖製造錯誤認知，對台進行假訊息攻擊。

軍演＋資訊戰 長期策略

回顧過去，中共多次對台軍演與軍事恫嚇，呈現「實體行動搭配資訊戰」的操作模式：一方面高調部署軍力，另一方面釋出來源不明、時間模糊、內容誇大的影像與敘事，混淆真實。舊畫面重製、新包裝再利用，早已成為其對外宣傳慣例。

心理戰目標 社會大眾

這類假訊息主要針對一般社會大眾，而非軍事專業圈。中共透過「看似即時、逼近」的畫面，製造心理壓力，傳遞「隨時可行動、台灣無從防備」的錯覺。影像真實性對其而言非重點，只要能立即引發恐慌、動搖民心，即視為達成目的。

被抓包削弱威懾效果

此次畫面共用被揭穿，凸顯中共假訊息操作粗糙與心虛。宣傳內容反覆被驗證不實，不僅無法加強威懾，反而削弱其可信度，也讓外界清楚：中共軍演並非單純訓練，而是一套結合軍事行動、輿論與心理戰的複合施壓手段。

國際影響 信任與區域安全受損

中共以軍演包裝假訊息，對國際社會同樣產生影響。各國媒體與決策者若依據中共釋出的片面畫面做判斷，可能低估台海實際風險或誤解區域態勢。

這種資訊操弄，不僅削弱中共自身可信度，也增加鄰近國家對台海安全的不確定感，進而影響國際合作與外交互動。

謊言無法擴散 才是真正防衛

「戰機視角41秒」事件，是警訊，也是提醒。台灣社會與媒體必須持續拆解中共在軍演期間釋出的訊息，建立高度辨識能力與即時查證機制。唯有讓假訊息無法快速擴散，才能真正削弱資訊攻擊對民心、民主韌性，以及國際信任的侵蝕。

▼央視畫面稱，解放軍無人機拍到台北101。（圖／翻攝央視新聞）

