當核電成為戰爭目標　扎波羅熱事件揭示核安制度的戰時盲區

●林仁斌／中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授

俄烏戰爭延宕至今已近四週年，戰爭型態也正悄然轉變。近期，扎波羅熱核電廠周邊輸電系統再度成為衝突焦點，引發國際社會高度關注。這不只是單一戰場的軍事動態，而是一記清楚的警訊：當核電設施被捲入戰爭情境，全球核能安全長期倚賴的制度前提，正面臨根本性挑戰。

現代戰爭邏輯 正逐步侵蝕核安治理的基本假設

扎波羅熱核電廠位於烏克蘭南部，擁有六座壓水式反應爐。即使反應爐停機，仍高度依賴外部電力，才能維持冷卻與安全系統運作。一旦輸電線路遭破壞或中斷，冷卻能力受限，事故風險將迅速升高。這並非假設性的恐懼，而是核能系統在設計上早已存在、卻在和平時期較少被正視的結構性脆弱。

更令人不安的，不只是單一設施的安全疑慮，而是現代戰爭邏輯正逐步侵蝕核安治理的基本假設。核電廠在和平時期即高度依賴穩定的法治、基礎設施與行政體系；一旦進入武裝衝突狀態，這些前提便不再成立。當能源設施被視為戰略施壓工具，傳統國際規範與平民保護機制，往往難以發揮實質約束力。

扎波羅熱事件至少凸顯三項無法迴避的問題。首先，核電廠在武裝衝突中是否真能免於攻擊?國際法雖禁止攻擊民用設施，但在高度不對稱的戰爭情境下，法律規範是否仍具實際效力，值得嚴肅檢驗。

其次，核能安全的設計前提，是否根本未納入戰時情境？現行核電系統高度依賴外部電力與穩定電網，一旦電力系統成為攻擊目標，整體核安架構便可能迅速失效。

第三，核災不再只是意外事故，而可能成為制度性的人為風險，其影響將遠超戰區本身。

此一危機同時暴露國際核安治理機制的侷限。國際原子能總署(IAEA)雖能派遣人員、發布警告並進行斡旋，卻缺乏強制執行與實質防護能力，其制度設計主要仍是為和平時期的事故管理，而非戰爭風險。

對仍高度依賴核能的國家而言，扎波羅熱是一項清楚的提醒。核電並非低風險的萬靈解方，而是一種高度仰賴低衝突、穩定治理環境的能源選擇。一旦戰火蔓延，原本的能源節點，可能瞬間轉化為重大的安全破口。

總體而言，扎波羅熱核電廠事件不只是俄烏戰爭的延伸議題，而是全球核安政策的重要警訊。若核能政策仍僅建立在和平時期的制度假設之上，卻未正視戰爭與地緣衝突所帶來的結構性風險，其所宣稱的安全承諾，本身就難以成立。

▼核電廠在和平時期即高度依賴穩定的法治、基礎設施與行政體系；一旦進入武裝衝突狀態，這些前提便不再成立。（示意圖／路透）

