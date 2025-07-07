川普2.0震撼全球　不平等貿易與地緣政治新挑戰

▲2025年，川普（Donald Trump）再次執政，其保護主義與單邊外交重塑全球經濟與地緣政治格。（圖／達志影像／美聯社）



●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年，川普（Donald Trump）再次執政，其保護主義與單邊外交重塑全球經濟與地緣政治格局。近期，與越南達成的關稅協議，凸顯美國對新興國家的貿易施壓，引發廣泛關注。

從高關稅到不平等協議，川普政權挑戰國際秩序，迫使盟友與對手國重新定位。本文分析其貿易政策、地緣政治影響及民主價值挑戰，聚焦越南協議對亞洲新興國家與台灣的衝擊，探討全球應對策略。

川普保護主義 全球經濟衝擊

川普以高關稅重塑供應鏈，2025年對多國課徵10%基準關稅，鋼鐵、鋁材加徵50%，吸引6000億美元對內投資，顯示企業回流成效。但中間財價格上漲推升通膨，美國長期國債利率急升，顯示市場對貿易戰後果的擔憂。

與英國的「美英經濟繁榮協定」將英國對美關稅降至1.8%，美國對英汽車進口設10%低關稅配額，預計增加50億美元出口與60億美元關稅收入，卻違反世貿規則，引發第三國不滿。

7月2日，美國與越南簽署關稅協議，越南對美產品零關稅，美國對越南進口課徵20%關稅，經第三國（特別針對中國大陸）的產品課徵40%。

越南2024年對美出口占GDP逾20%，若面臨46%高關稅，8%經濟成長目標難實現，迫使其接受不平等條件。此協議成為東協國家如柬埔寨（49%關稅）、泰國（36%）談判的「標竿」，限制其爭取更低稅率，恐加劇區域貿易失衡。

對中國大陸，川普高關稅迫使部分稀土出口限制解除，但美中貿易幾近停滯，美國經濟受創更重。美國國際貿易法庭判部分關稅違憲，顯示內部制衡。川普政策短期刺激經濟，卻增加全球供應鏈不確定性，促使各國重新評估對美依賴。

地緣政治 盟友裂痕

川普的「美國優先」外交動搖盟友關係。印度總理莫迪（Narendra Modi）原期待川普強化美印關係，但其在克什米爾衝突的言行損害印度尊嚴，引發不滿。美國若不顧印度經濟成長與國家威信，恐失去關鍵夥伴。

越南協議顯示新興國家談判弱勢，20%關稅雖低於46%，但全面對美開放市場衝擊其中小企業，凸顯川普對盟友的強硬態度。

歐洲方面，川普削弱大西洋主義。德國前駐美大使伊辛格（Wolfgang Ischinger）等外交官指出，美國軟實力下降迫使歐洲追求安全自主。川普對北約的質疑與對俄羅斯的曖昧態度，讓歐洲感受到「無美安全」壓力，加速獨立防務建設。

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2025年達沃斯會議強調與大陸貿易合作，試圖以大陸為「戰術夥伴」對抗美國保護主義，卻未放棄對大陸的「制度性競爭」立場，顯示經濟與價值觀的兩難。

台灣面臨類似越南的談判壓力。對美出口占GDP比重高，特別在半導體產業，若面臨20%或40%轉運關稅，競爭力受創。台灣2024年「35%即認定為台灣製造」的原產地規範恐受美國嚴審，企業需投入數位追蹤系統，推升成本。越南協議促使大陸企業轉移製造至台灣，短期增訂單，長期合規成本上升，汽車與保健食品產業面臨市場開放壓力。

▼台灣面臨類似越南的談判壓力。（圖／達志影像）

民主價值的全球挑戰

川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動與歐洲右翼民粹主義共鳴。德國極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）2025年選舉躍升第二大黨，引發民主穩定爭議。

德國保守派施泰因（Dieter Stein）警告，禁止AfD活動可能違反民主原則，顯示川普式反建制浪潮挑戰歐洲多元主義。美國對人權干預減少，雖讓印度等國鬆弛，但削弱其民主燈塔角色，動搖盟友對美國的道義信任。

越南協議引發地緣政治效應。中國大陸商務部警告，若協議損害其利益，將採取對抗措施。越南對大陸出口依賴高，恐陷入對美高關稅與對大陸報復的兩難。大陸原材料在越南加工的產品關稅處理不明，越南難滿足美國原產地要求，可能加劇美中越緊張。東協國家若效仿越南接受不平等協議，區域經濟一體化恐受損，削弱「全球南方」對美國信任。

川普單邊主義，如退出巴黎氣候協定與強化對大陸、伊朗制裁，引發國際對其領導力的質疑。長期看，美國信用可能受損，影響經濟與地緣影響力。全球各國需平衡短期利益與長期穩定。

結語

川普2.0以保護主義與不平等貿易協議重塑全球秩序。7月2日的越南協議顯示新興國家在美國壓力下的弱勢，為台灣與東協設下談判「標竿」，埋下經濟與地緣政治風險。台灣需強化原產地管理，與東協協同應對，平衡經濟與地緣壓力。

川普政策短期刺激美國經濟，卻加劇盟友裂痕與全球不確定性，考驗國際秩序韌性。

▼川普政策短期刺激美國經濟，卻加劇盟友裂痕與全球不確定性，考驗國際秩序韌性。（示意圖／達志影像／美聯社）

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