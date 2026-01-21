萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

▲2026年1月中旬，中東局勢驟然升溫，一場自伊朗內部爆發的反政府風暴正以驚人速度擴散，將這個長期處於制裁與壓力下的國家推向崩潰邊緣。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年1月中旬，中東局勢驟然升溫，一場自伊朗內部爆發的反政府風暴正以驚人速度擴散，將這個長期處於制裁與壓力下的國家推向崩潰邊緣。根據野村綜合研究所（NRI1月14日發布的深度報告，這場危機已不再是單一國家的內政問題，而是迅速演變為牽動全球能源安全與地緣政治平衡的重大事件。尤其在美國總統川普公開揚言「若伊朗開火，美國將還擊」後，美伊關係已逼近斷裂邊緣，整個中東地區籠罩在戰爭陰影之下。

經濟崩潰引爆政治海嘯 12,000 人死於鎮壓

這場動亂的導火線看似微不足道，卻反映出伊朗社會長期積壓的結構性矛盾。兩週前，德黑蘭大巴扎的商人因不堪通膨與貨幣貶值，集體關閉店鋪抗議。這座歷史悠久的市場不僅是經濟命脈，更是政治風向球。抗議迅速蔓延至全國，從經濟訴求轉為要求政治改革，最終演變為對伊斯蘭共和體制的全面挑戰。

面對空前壓力，伊朗當局選擇以極端手段回應。司法體系將示威者定性為「真主的敵人」（Moharebeh），這一罪名在伊朗法律中幾乎等同於死刑。最高領袖哈米尼則延續一貫論調，將動亂歸咎於美國與以色列等外部勢力，試圖轉移焦點。然而，這種說法對年輕世代已無說服力。

根據海外媒體「伊朗國際」1 月 13 日報導，鎮壓已造成至少 12,000 人死亡，絕大多數為 30 歲以下青年。這不僅是人道災難，更象徵伊朗年輕世代與政權的徹底決裂。在這場生死對決中，年輕人不再懼怕死亡，他們的鮮血成為動搖政權根基的最強力量。

川普政府強勢回應 軍事介入成為明牌

與歐洲國家多採取外交譴責不同，川普政府選擇直接對伊朗政權施壓。川普在 1 月 8 日公開表示，若伊朗對示威者開火，美國將「開始還擊」。這句話被視為美國首次明確將軍事介入列為選項，顯示華府已準備跨越傳統外交紅線。

據《華爾街日報》披露，白宮正研擬一份涵蓋資訊戰、經濟制裁與軍事打擊的「極限施壓清單」，具體包括：

• 加強對伊朗境內反政府訊息的傳播，擴大輿論戰場

• 部署網路攻擊工具，癱瘓伊朗軍政通訊與基礎設施

• 擴大金融與能源制裁，切斷政權資金來源

• 最終選項：發動精準軍事打擊，摧毀關鍵軍事與核設施

這一系列手段顯示，川普政府將伊朗內亂視為推動政權更替的歷史機遇，意圖藉此重塑中東秩序，並向國內選民展現強硬領導力。

▼伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

數位封鎖與星鏈突圍 資訊戰成新戰場

隨著抗爭升溫，伊朗政府自 1 月 8 日起大規模封鎖網路，主要電信商相繼「斷線」，導致境內通訊幾近癱瘓。這場「數位封鎖」旨在切斷示威者聯繫、阻止影像外流，並防止國際社會即時掌握鎮壓實況。

為突破封鎖，川普政府考慮引進伊隆·馬斯克的「星鏈」（Starlink）衛星網路，秘密部署終端設備至伊朗境內。若計畫成功，將賦予抗議者繞過防火牆與斷網的能力，重建對外聯繫。這不僅是技術支援，更是一場「不對稱資訊戰」，以民間科技對抗國家封鎖，為抗爭注入續航力。

星鏈的介入也象徵一種新型戰略思維：在不動用傳統軍力的情況下，透過科技手段改變戰場態勢，讓資訊自由成為顛覆極權的利器。

航母真空與空中打擊 軍事部署的兩難

儘管川普言辭強硬，但美軍部署顯示出戰略侷限。原本駐守地中海、負責中東威懾任務的「福特號」航母打擊群，近期因應委內瑞拉危機被調往中南美洲，導致中東出現罕見的「航母真空期」。這使美軍在短期內難以發動大規模常規打擊。

然而，美方仍保有遠程打擊能力。去年 8 月，美軍曾在無航母支援下出動 B-2 匿蹤轟炸機，成功摧毀伊朗三處核設施，延緩其核武進程。近期美軍在奈及利亞、索馬利亞、敘利亞等地的空襲亦被評估為「低風險、高報酬」，使白宮內部鷹派主張複製此模式，對伊朗實施懲罰性空襲，以最小代價達成戰略目的。

此外，美軍在卡達、巴林與阿聯酋仍保有空軍基地與無人機部署，具備執行精準打擊的能力。這種「無需地面部隊、快速打擊後撤」的戰術，正成為川普政府考慮的主要選項。

油價風險與選舉壓力 川普的雙重算計

若美伊衝突升級，後果將不僅限於中東。專家警告，伊朗可能動員其在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩的代理人對美國與盟友發動報復，甚至封鎖荷姆茲海峽。該海峽為全球約 20% 原油運輸的必經之地，一旦中斷，將引發全球能源市場劇烈震盪。

目前，由於市場預期美國介入委內瑞拉將提升原油供應，油價處於相對低點。但伊朗危機若惡化，油價恐將飆升，進一步推高全球通膨，對美國經濟構成壓力。對即將面臨期中選舉的川普政府而言，油價上漲將直接衝擊民生，轉化為選民不滿，影響選情。

因此，川普團隊正試圖在「展現強硬」與「維持經濟穩定」間取得平衡。既要對外展現領導力，又不能讓國內選民因油價飆漲而反感，這成為白宮決策的最大兩難。

結語 臨界邊緣的伊朗與世界

伊朗當前的危機，是內部壓抑與外部壓力交織的結果。12,000 名年輕人的犧牲，象徵政權與人民的決裂已無回頭路。川普政府則在軍事威懾與科技支援之間權衡，試圖將這場動盪轉化為戰略突破口。

然而，這場風暴的影響遠超伊朗本身。若局勢失控，不僅可能引爆區域戰爭，更將撼動全球能源市場與經濟穩定。在德黑蘭街頭與華盛頓戰情室之間，世界正屏息以待，迎向一場決定未來秩序的地緣臨界點。

▼伊朗當前的危機，是內部壓抑與外部壓力交織的結果。12,000 名年輕人的犧牲，象徵政權與人民的決裂已無回頭路。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。