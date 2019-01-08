ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

雲論

 

▲有業者宣稱高雄跨年「一夜賺32萬」木瓜牛奶狂賣2萬杯。（圖／翻攝自東森新聞）

●作者／陸仁堯。

這兩天在line上最多人傳給我的訊息，是今年的跨年高雄的的盛況，人流進來，使得大家賺大錢，因為新聞的內容是以某攤木瓜牛奶老闆表示，一個晚上就賣了2、3萬杯，身為全台灣最大木瓜牛奶品牌的品牌管理人，當然大家丟了這個訊息給我。

當然，新的政治人物上任，他本身的能力、話題性，都是消費者所期盼的，因為他的魅力帶來了經濟的繁榮及活絡，在不傷害未來的前提下都是值得開心。但一個晚上賣了2萬杯的木瓜牛奶，這些新聞製作者真看不起台灣的消費者嗎？

假設他真的在跨年的攤位賣了2萬杯，一杯木瓜牛奶500c.c.，所以他總共自做出了1000萬c.c.的木瓜牛奶。我們再假設他的木瓜牛奶相當的有良心，用50%的牛奶跟50%的木瓜汁調配而成。所以他也需要500萬c.c.的木瓜汁。我的理化不好，不知道木瓜汁的比重，我就假設他是1好了，500萬c.c.的木瓜汁就會是5000公斤，以現在台灣業務用的冷凍木瓜汁是20公斤一桶，換言之5000公斤需要250桶。

一個棧板可以放20桶，因此需要12.5個棧板。每一個棧板的面積是1.4*1.4=1.96平方公尺，所以13個棧板就是25.5方公尺的面積。因為桶子大多為塑料桶，載重力不足，疊至2層為極限，因此25.5/2=12.75平方公尺。跨年場的攤販都是12/31號中午前擺攤到位，通常下午2點後車子就無法再進出，要到1/1的2-3點才能撤場，因此原料的補貨是不方便的，以木瓜汁來說，是不可能可以補貨的，所以在攤位就會需要有12.75平方公尺位置來儲放2萬杯木瓜牛奶所需的木瓜汁。

喔，我還沒算到牛奶需要的面積，500萬c.c.的牛奶大概就是2691罐的瑞穗家庭號鮮奶，用塑料空箱來裝要299箱，我不知道該怎麼疊才能擺的進一晚8000元租金的攤位。

我只有一個問題：2萬杯的木瓜牛奶是用甚麼做出來的？

熱門點閱》
►韓流與四個太陽的強烈對比
►人都還沒進來，高雄就要抽觀光稅

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「陸仁堯」臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論陸仁堯 陸仁堯 九二共識 韓國瑜 高雄 木瓜牛奶 跨年
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？
2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？
公投後，婚姻制度該怎麼走？
李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先
張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

推薦閱讀

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法..

張宇韶／攻勢取代共識，習近平講話的政治意義

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕..

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

評／頂新越南豬油案纏訟四年　卻發現可能烏龍一場

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

洪仲清／父母對孩子的責任是什麼？

2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

相關文章

傳月底柯韓會面拚夜市經濟　柯文哲：我怎麼不曉得

傳月底柯韓會面拚夜市經濟　柯文哲：我怎麼不曉得

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜據傳已喬定1月27日舉辦「柯韓會」，目前雙方先透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性，希望共同打出「夜市點..

2小時前

兩岸攜手防疫非洲豬瘟？林濁水：台灣派人去還是對方派人來

兩岸攜手防疫非洲豬瘟？林濁水：台灣派人去還是對方派人來

婚姻平權立專法可行嗎？

婚姻平權立專法可行嗎？

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

蔡英文準備向英國開戰嗎？

蔡英文準備向英國開戰嗎？

評／頂新油案可能烏龍一場？

釋字 771 號：長大才爭遺產..

當那道紙門被戳穿的時候

父母對孩子的責任是什麼？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面