2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

▲有業者宣稱高雄跨年「一夜賺32萬」木瓜牛奶狂賣2萬杯。（圖／翻攝自東森新聞）



●作者／陸仁堯。

這兩天在line上最多人傳給我的訊息，是今年的跨年高雄的的盛況，人流進來，使得大家賺大錢，因為新聞的內容是以某攤木瓜牛奶老闆表示，一個晚上就賣了2、3萬杯，身為全台灣最大木瓜牛奶品牌的品牌管理人，當然大家丟了這個訊息給我。

當然，新的政治人物上任，他本身的能力、話題性，都是消費者所期盼的，因為他的魅力帶來了經濟的繁榮及活絡，在不傷害未來的前提下都是值得開心。但一個晚上賣了2萬杯的木瓜牛奶，這些新聞製作者真看不起台灣的消費者嗎？

假設他真的在跨年的攤位賣了2萬杯，一杯木瓜牛奶500c.c.，所以他總共自做出了1000萬c.c.的木瓜牛奶。我們再假設他的木瓜牛奶相當的有良心，用50%的牛奶跟50%的木瓜汁調配而成。所以他也需要500萬c.c.的木瓜汁。我的理化不好，不知道木瓜汁的比重，我就假設他是1好了，500萬c.c.的木瓜汁就會是5000公斤，以現在台灣業務用的冷凍木瓜汁是20公斤一桶，換言之5000公斤需要250桶。

一個棧板可以放20桶，因此需要12.5個棧板。每一個棧板的面積是1.4*1.4=1.96平方公尺，所以13個棧板就是25.5方公尺的面積。因為桶子大多為塑料桶，載重力不足，疊至2層為極限，因此25.5/2=12.75平方公尺。跨年場的攤販都是12/31號中午前擺攤到位，通常下午2點後車子就無法再進出，要到1/1的2-3點才能撤場，因此原料的補貨是不方便的，以木瓜汁來說，是不可能可以補貨的，所以在攤位就會需要有12.75平方公尺位置來儲放2萬杯木瓜牛奶所需的木瓜汁。

喔，我還沒算到牛奶需要的面積，500萬c.c.的牛奶大概就是2691罐的瑞穗家庭號鮮奶，用塑料空箱來裝要299箱，我不知道該怎麼疊才能擺的進一晚8000元租金的攤位。

我只有一個問題：2萬杯的木瓜牛奶是用甚麼做出來的？

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