吳淡如／專在別人面前逞英雄的男人

▲男女吵架。（圖／達志示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

他在朋友眼中是個好人，專門行俠仗義。

某天，聽說住在中部山區的一位同學在風災過後，果園全毁，家中負債累累，於是他在同學會後，送那個同學到車站搭車，並且簽下了一張二十萬元的支票給他。

老同學感激涕零，不斷跟他鞠躬，再三道謝才離去。

他自覺做了好事，回家後十分開心的跟未婚妻講述豐功偉業。未婚妻卻冷冷的說：「你對別人就那麼慷慨？拿來給我花多好？」

此事使他氣得差點解除婚約。

他覺得未婚妻太没人性了。他在做好人好事，如果自己過得去，為什麼不幫助一下別人？她這麼說，好像在他頭上淋下五百公斤冰水似的，使他重新思考兩人有没有必要共度未來。

他當然希望她讚美他，說他是天下第一英雄，慷慨仁慈，捨己為人。

這已經不是第一次了。上一次在某政治籌款拍賣會上，他很慷慨的花了二十萬元，買了一幅標價從二萬元起標的未成名畫家的靜物畫，未婚妻坐在一旁，憤怒的眼神如刀，好像要砍掉他高高舉起的手似的。

他把那畫標了又再賣出去，更贏得別人喝采，候選人還特地跑來跟他握手致意。大家都為他鼔掌，只有未婚妻眼珠裡長了刺。

「我想，我們個性不合。」

不久果真解除婚約。

不過，光聽一面之詞是不公平的，碰巧我也認識他的未婚妻。在未婚妻嘴裡，他是個小氣的男人，「我跟他浪費了三年青春！」

未婚妻是個獨立且有賺錢能力的女人，並不比他窮、奢望分他的錢，只是對他「在大家面前慷慨，對自己人卻小氣」的個性無法認同。「我跟他去法國旅行，他要我負擔一半旅費，連請他的朋友吃一頓好飯，他也希望我出一半，我真不懂他在別人面前為什麼要一擲千金？」

男人有個特性，如果別人不認識他，他逞英雄才有價值。女人不是想要潑冷水，只是肥水不能總是落在外人前，任憑家裡的植株凋零枯萎！

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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net