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總是「慣性曖昧」的人，其實最沒有安全感

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▲有些人讓曖昧成為一種慣性，不再進入愛情關係。（圖／達志示意圖）

●莊博安／諮商心理師。

曖昧是一種處於模糊地帶的情愛關係，比朋友好一點，又不需要簽下和情人同樣的專利契約。這狀態可以讓人享受其中，或痛苦萬分。

保持曖昧的人，他不用負起任何責任，想回訊息的時候回訊息，想約朋友的時候不用顧及另一半，自由自在；不喜歡曖昧的人，他更想進入一段穩定的關係，對於關係的不確定性感到焦慮，不曉得對方喜不喜歡自己，是不是做錯了什麼事情才被已讀不回。

而有一些人，他們不喜歡曖昧的感覺，卻又總是與人曖昧，被身旁的人以為花心犯賤，但其實他們是對愛情沒有信心，對自己或另一半不斷有新的疑慮，所以遲遲進入不了一段互信的親密關係。

「慣性曖昧」的輪迴

YH從高中開始就是人人所稱的「女神」，大學後更是每天都有早餐和專車接送。平常的生活多彩多姿，吃美食、爬山、跳傘、夜遊。不只是外貌和生活，連學歷也相當驚人，頂尖大學畢業後又到法國拿一個碩士學位。如果你和她說過話，肯定覺得她是個聰明的女孩。

雖然這些日子，她常會嚷嚷交不到男朋友，自己好想要有個人陪。而不缺男性朋友的她，的確也有很多優秀的人在追她、等她。她也曾和許多人單獨約會過，卻一兩次後就沒下文。YH始終會挑出不同的毛病，像是牙齒不夠整齊，身上味道不對，看到就覺得花心，眼睫毛太短等等。旁人都覺得他太挑剔了，她自己也這麼認為，可就是無法不挑剔。所以，雖然身旁都有男生朋友，但都保持點距離，才不會被對方誤以為真的有機會。

這反而讓她與身旁男性建立一種若有似無的曖昧，有時超過一點點就會退回來（經常已讀不回、不讀不回），有時覺得不夠又會主動聯繫（覺得自己不該那麼挑）。如果你和她不熟，會覺得她每次見面又換了一個新男友。

直到最後，她在網路上認識了一位正在當兵的男生，對方是情場老將，用盡了各種甜言蜜語和貼心舉動，讓YH與他第一次見面時就心跳不已，吃過晚飯後就發生關係了。那也是她很多方面的第一次。

即便那個男生在原本的標準中有無數缺點，但事情就是這麼發生了。她以為他們會永遠在一起，但後來為他流過無數次眼淚，因為他不再和她聯繫，且得知他同時劈腿多人。

她對自己看人的觀點更加懷疑了，對親密關係築起更高更厚的牆，對男性的試探越來越多，也讓旁人更以為她始終定不下來。但她的內心其實是深怕一個不小心，又和一個「不對」的人在一起而分開，不但浪費了青春時光，年華不再，更可能一個人孤獨終老。

於是，曖昧成為一種慣性，讓人不再進入愛情關係。它的背後，是擔心最後不會有美好的結果。

寧願「曖昧」好過「最後分手」

YH一直都不是隨便的人，她認為輕易收下他人的禮物很不負責任，但對於自己接受那些早餐或專車，是因為在她心中，每一次都以為可以發展成一段永久的關係，卻也每一次都看到對方的不完美而作罷。因此幾天或幾個禮拜就換一個人。越來越著急，反而更找不到讓自己相信能走上一輩子的愛情。

寧願不與另一人進入親密的關係，維持永遠不會在一起的模糊地帶，也就無須花費那麼多心力對分手感到焦慮，不會對自己的選擇後悔。

當行為成了習慣，也就表示它已經內化為人格的一部分，而人格是一種穩定的狀態，因此會持續表現與強化這種行為，成為鐘擺般的輪迴。

YH把自己不信任愛情的態度投放到對方身上，認為沒有人會永遠和另一個人在一起，因此，自己無論如何都會找出對方的某項缺點而離開，以防未來的某一刻，讓對方搶先離開自己。

她不相信自己能夠和另一個人走一輩子，沒有一段愛情能夠長久。所以，即便意識上、行為上，她非常想找到一個情人，但另一股力量不斷攔住她，不安全的感受阻止她前進，因此對於愛情、對於他人、對於自我都更加矛盾。

但當「擁抱愛情」的想法一直沒有被實現，這股念頭持續壓抑在心底將會成為一個「情結」，它累積大幅能量之後會往意識衝入。最終，情結取代理性意識的結果，即是被它掌管你的外在行為，不計後果地執行未被滿足的願望，回過神才後悔不已。像是YH的例子。

「真實愛情」總是不完美

對於上述的分析，我們可以發現，「不信任自己」或說「覺得自己時時刻刻都要完美才值得被愛」是主要的議題，背後可能又與過去親密關係的分離有所關連，因此在目前的「情結」中，「完美」的議題則是關鍵。

YH需要「重新定義完美」，因為愛情不可能是完美的。當認定愛情必須完美，她就失去了對「真實愛情」的信任。當過度追求完美的時候，反而像是讓自己置身危險中，隨時都會碰到「真實的不完美」，不時踩到自己設下的精美陷阱，纏住了腳，無法前進。

唯有卸除潛意識中替自己設下的陷阱，才能放心地探索這個世界。也唯有鬆綁緊咬在心的齒鍊，才能讓劇烈跳動的臟器稍稍停歇。

當你熟悉了人與人之間的親密，逐漸了解愛情是一種過程，才懂得自己值得被愛，因此擁有愛人的勇氣。一段情愛關係中，開始知道自己想要滿足什麼，需要改變什麼，然後盡力做到。

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●本文獲作者授權，轉載自「標註自由 - 莊博安諮商心理師」粉絲專頁。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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