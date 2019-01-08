病主法上路，你了解多少？

▲未來病人的自主權將大大提升。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



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病人自主權利法在2019年1月6日上路，主要的目的有三：尊重病人醫療自主、保障其善終權益，促進醫病關係和諧，以下來介紹一下這個剛上路的新法。

病人有知情跟決定的權利

醫療法雖然規定醫療機構實施手術、侵入性檢查或治療時，應該向病人或其法定代理人、配偶、親屬「或」關係人說明，並經其同意，才可以進行。

但條文中的用語是「或」，導致一種解釋的可能，醫師將病情告訴家屬，家屬代為簽立同意書，但病人可能不知情的情況。

為了讓病人享有完全自主權，病人自主權利法第5條規定，病人對於病情、醫療選項及各選項之可能成效與風險預後，有知情、選擇跟決定的權利。醫師應該在適當時機以適當方式，將相關事項告知本人，在病人沒有明示反對的情況，則可以告知關係人。

預先決定生病後的治療方式

在病人自主權利法中，有兩個預先決定生病後的選擇：預立醫療決定或委任醫療委任代理人。

所謂預立醫療決定，依照第3條第3款的定義有三：

第一：要用書面的方式簽立。

第二，特定臨床條件下，這個下一點再來說。

第三，接受或拒絕醫療照護、善終意願的決定。

完全行為能力人，可以預立醫療決定，之後隨時可以書面撤回或變更。除了預立醫療決定之外，也可以書面委任醫療委任代理人，在我們意識昏迷或無法清楚表達時，代理我們的意願。

▲簽署預立醫療決定書。（圖／記者洪巧藍攝）



什麼情況下可以拒絕維持生命治療、人工營養或流體餵養？

就病人可否拒絕醫療，在病人自主權利法施行之前，只有安寧緩和醫療條例有規定，讓末期病人有不施行心肺復甦術或維生醫療的權利。在末期病人以外，比如植物人、重度失智或漸凍人都不包括在內。

這次的病人自主權利法擴大了適用範圍，可以預立醫療決定而拒絕施行或要求撤除維持生命治療，總共包括了下述五種情形，擴及到末期病人以外的其他可能：

一、末期病人。

二、處於不可逆轉的昏迷狀況。

三、持續植物人狀態。

四、重度或極重度失智。

五、痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準，沒有其他適合的解決方法。

醫生不救人，會有責任？

條文中明白規定：醫療機構或醫師依本條規定終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或一部，不負刑事與行政責任；因此所生之損害，除有故意或重大過失，且違反病人預立醫療決定者外，不負賠償責任。

但醫師就是否施行預立醫療決定，還是有最終判斷的權利，如果醫生依照他的專業跟意願，沒有辦法執行預立醫療決定時，是可以不施行的。

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