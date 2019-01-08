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單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

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●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

2019年剛過一個星期，政府重大政策就出現髮夾彎。蔡英文總統元旦談話才剛說，因為經濟成長、稅收超出預期，所以要讓收入較少的民眾，「優先分享經濟成長的紅利」。言猶在耳，結果今天（8日）政院就舉行一場語焉不詳的記者會，但看起來就是打臉蔡總統；總統府也改口說不必操之過急、審慎從長計議。

蔡總統元旦談話之後，媒體陸續報導政府的各種腹案，甚至一度傳出會以月收入3萬元為界，發400億的現金給300萬人。因為各界批評聲浪不斷，政院的否認的力度也越來越強，並由行政院副院長施俊吉親自舉行記者會，回應各界的疑問。

▲ 蔡英文2019新年談話 。（資料照／記者周書羽攝）

施俊吉說，這個案子不會舉債、不會破壞財政紀律、不是負所得稅、不是劫貧濟富、不是發消費券。講了一堆不是，偏偏就是沒有講這案子到底「是」什麼？目的是什麼？它究竟是社會福利、社會救助、還是刺激經濟？

如果是社會救助、社會福利，那是我們現在的社會安全網出現了什麼漏洞，所以必須要再次加強嗎？

如果是刺激經濟，小英總統不是才說「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，有什麼還要刺激經濟的道理？即便要刺激經濟，除了發錢、發消費券之外，還有什麼別的方法嗎？

如果是如小英總統說的「分享經濟紅利」、公司分享盈餘，那不是應該所有創造經濟紅利的員工、股東雨露均霑才對嗎？為什麼只有收入較少的人有？

發？還是不發？

施俊吉說，歲計剩餘的規劃方向，包括扶助弱勢、促進經濟發展、非洲豬瘟防疫，剩下的則會用於還債。但施俊吉一方面說不會發放現金；另一頭又說，稅收經濟分紅是「一次性的」，因為不希望年年發放、預算也無法支應，一次性發放的經濟乘數效果比較大。

所以施俊吉的意思，到底是發、還是不發？如果不發，那要拿什麼扶助弱勢？如果要發，除了現金、消費券之外，還有什麼其他的方法？仿效國外發食物券嗎？

一個政策手段，通常只能達成一個政策目標。要刺激經濟，難免無法兼顧分配；要追求公平，難免會影響成長的力道。不過386億的金額，施俊吉居然同時可以達成4個政策目標。如果不是騙術，就是神蹟。

蔡英文總統曾經以「上、下半場」，來形容自己的任期。如果上半場的蔡英文是一個拼改革的總統；下半場的蔡英文，則顯然已經下定決心要做聖誕老人。旅遊暖冬補助還在發，就又拋出來「分享經濟紅利」，反正就是慷他人之慨，債務留給後任、子孫去傷腦筋。

政策買票？

無論是用藍、綠、白的基本盤來看，或是2020年所有有意角逐大位的政治人物，蔡英文的支持度都是最低。如果能用「政策買票」討好2、300萬人，情況就會大不相同。

但政策買票也要名正言順、也要有技巧。「上半場」的時候，蔡英文還一天到晚講國家財政困難，說自己把國家「從懸崖拉回來」；怎麼一場選舉過後，國家就有錢可以發給人民了？

所謂「不患寡而患不均」，蔡英文強推年改時，是想把軍公教拉低，爭取更多的認同。但瘦了軍公教，一般人卻沒有因此得益，所以效果有限。「分享經濟紅利」則是完全相反的邏輯，無論政府用什麼樣冠冕堂皇的理由、道貌岸然的藉口，實際上都是製造新的分配不均，造成人民的相對剝奪感。為什麼30K有、31K沒有，那條線到底該怎麼劃，永遠說不清楚。

這就跟選舉中買票一樣，有拿到錢的，最後未必投你；沒拿到的，肯定罵死你、決不會投你。買2、300萬票的同時，不知道要引起多少民怨、得罪多少選票。所以政策才不得不緊急煞車、喊停。蔡政府為了選票政策急轉彎，玩弄弱勢、收入較低者的感情，拿他們「窮開心」，是很不道德的。

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