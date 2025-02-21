一起讀判決／政院通過民法修正　分居三年可訴離、再婚不得領贍養費

▲離婚有兩種，協議離婚跟裁判離婚，如果夫妻無法協議離婚，最終需要法院裁判。(圖／達志／示意圖)

● 作者／一起讀判決

昨（20日）行政院召開院會，討論民法親屬編的修法，主要是為因應憲法法庭 112 年憲判字第4號判決意旨，必須在兩年內修正民法相關規範。

裁判離婚有限制 憲法法庭這樣看

離婚有兩種，協議離婚跟裁判離婚，如果夫妻無法協議離婚，最終需要法院裁判。民法第1052條就規定了可以請求法院裁判離婚的情形，包括第1項列舉10種情形，第2項則採取破綻主義，如果有這10種以外的其他重大事由，難以維持婚姻，也可以訴請離婚。

但這種情況在現行法下有個限制，如果事由應由夫妻之一方負責者，只有他方可以請求離婚。

112年，憲法法庭針對這個規定做出判決，認為這個規定限制「唯一有責配偶」請求裁判離婚，而未區分難以維持婚姻重大事由發生後，是否超過相當期間，或事由有沒有持續相當期間，一律不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪離婚的機會，而可能導致個案顯然過苛之情事。憲法法庭認為，民法第1052條第2項在上面提到的範圍內，與憲法保障婚姻自由之意旨不符。

憲法法庭並要求有關機關在判決宣示之日起2年內，依照憲法判決意旨妥適修正。憲法判決是在112年3月24日做成，轉眼間，2年之期將屆，行政院在昨天召開院會，通過修正草案，準備送立法院研議。

「關於離婚事由的修正」

此次行政院所提出的修法草案中，修正最多的是民法第1052條，關於離婚的事由：

第一，增設了分居條款，五年內累計分居期間達三年者，得向法院提起離婚之訴。

第二，刪除四項得訴請離婚的事由，包括有不治之惡疾、重大不治之精神病、生死不明已逾三年、對他方之直系親屬為虐待、或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待。

主要原因是實務上的訴請離婚案件中，上述原因已較為少見，若有上開情事，仍可依據修正後條文的第二項「難以維持婚姻」，提請離婚之訴。

▼行政院通過法務部「民法親屬編」修正草案，對離婚法制進行修正。（圖／行政院提供，下同）

「關於贍養費的修正」

依據民法第1057條，限制「無過失」之一方，因「判決離婚」而陷於生活困難，始得請求贍養費。

此次行政院的修法草案，將文字修正為「夫妻之一方因離婚而生活陷於困難，或於離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，得向他方請求贍養費」，換言之，協議離婚或因法院調解、和解而離婚，亦可請求贍養費。

除此之外，增設民法第1057-3條，若贍養權利人再婚或死亡，就不能再請求未到期的贍養費給付。主要理由是為了避免贍養權利人受到雙重扶養利益。

而行政院此次也明定，贍養費的消滅時效，是自離婚時起算兩年。

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