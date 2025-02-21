中國經濟增長　三大新引擎

▲中國一進入2025年，終於迎來了三個令人振奮的新氣象。（圖／達志影像／美聯社）

●石齊平 ／資深媒體人

在經歷了三年疫情(20、21、22年)打擊，及七年(自2018至2024年)來自美國貿易戰的衝擊，中國經濟增長始終在5%上下掙脫徘迴之後，一進入2025年，終於迎來了三個令人振奮的新氣象。

民營企業亮麗發展 逼出思想解放

北京高規格舉辦民營企業座談會，2月17日，中國國家主席習近平出席座談會，發表重要講話，釋放出非常清晰的信號，中央繼續支持民營企業經濟。習近平明確指出，黨和國家保證各種所有權經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有權經濟優勢互補、共同發展。

自1979年改革開放以來，近半個世紀，中國大陸經濟雖然取得了飛躍的發展，但由於公有制經濟在1978年改革開放前深入人心，以及對非公有制、民營及私有經濟的全面否定，長期以來，對後者的認識與評價始終未得到充分的思想解放，以致於民營企業雖然對出口、增長、就業、稅收都做出過重大貢獻，其地位與處境卻始終未得到公平的對待，時不時在理論與政策上受到各種質疑，在行政監管上存在不確定性，從而對民營經濟及國家經濟的發展都造成了重大傷害，特別是近年經濟形勢處於低潮又逢中美貿易持續衝突下，原本可以發揮巨大能量的民營經濟未能充分發揮，殊為可惜。

思想解放或許不易，但民營企業尤其是民營科技企業的亮麗發展，近年來，卻一再地讓人眼前一亮，比如華為、騰訊、大疆、比迪亞等，尤其是華為以一中國民企，在美國聯手一眾西方國家全力封鎖打壓制裁之下，不但未倒，而且以一敵七，硬扛美國七大科企巨頭，令人難以置信；未料在5G通信、無人跡、新能源車橫掃全球之後，緊跟著又來了遊戲科學的黑神話悟空、強腦科技的腦機接口、靈伴科技的AR眼鏡、宇樹科技的機器狗、機器人、以及幻方量化的深度求索等等，一個接一個，讓人目不暇給，而且幾乎每一個都衝擊與震撼了國際科技界，甚至還造成了美國華爾街科技般的重挫，相信也正是因為如此出色的表現，讓中共中央認識到了中國民營經濟的巨大活力，及中國民營科技企業的雄厚潛力，從而在發展思想與政策上有了新的思維與方向。直率地說，這是中國民企尤其是科技民企「倒逼」出來的一種思想解放，殊為不易，也為珍貴。

從座談會邀請的民企代表及座位排序可以看出，受邀及坐在前排的企業家大多來自互聯網、半導體、新能源車、機器人、人工智能等、科技含量甚高，應該看到，其中，尤以AI即人工智能價值的重視。

春節前後，幻方量化的DeepSeek(深度求索)橫空出世，連續推出語言大模型V3及 AI，以相對於Open AI 的Chat GPT僅數十分之一的訓練成本，及可以繞開Nvidia的GPU和CUDA的訓練方式，震撼了美國科技界，華爾街科技股的重挫，折射的是市場對原本美國可以雄霸全球AI信心的動搖。

▼幻方量化的DeepSeek(深度求索)橫空出世。（圖／路透）

AI與民企拉動經濟低潮 國際資本嗅覺靈敏

AI之所以重要，是AI的發展可以影響到軍事、科技、航天、能源、生化、醫學等幾乎每一個領域，大幅提升每一領域的生產力，所以AI本質上是一種終極生產力，又可謂「得AI者得天下」。再者，AI的智能生成是一種自我學習，糾錯及創新的過程，一旦取得領先，在邏輯上就相當於取得可以持續甚至永遠領先的保證。

2022年12月美國Open AI推出人類第一款大模型Chat GPT後，驚豔全球，過去兩年，美國股市市值佔全球股市市值比重從53%飆升到65%，反映的是美國AI將獨領全球風騷的優勢，美國總統川普1月20日就職後次日，即推出5000億美元超大規模的「星際之門(Star gate)」人工智能基礎建設大戰略，就是打算在Chat GPT之後趁勝追擊，掌握遙遙領先的契機，卻未料受到了橫空出世的DeepSeek的迎面一擊，原來美國獨佔的優勢看來不得不面對中、美相互激烈競爭的新態勢。

美國AI之所以能取得先機，是因為美國擁有全球57%的頂尖研究員，但其中約有一半來自中國，由於中國大方發展AI教育，目前已有超過500所高校設有AI學系，及未來有可能出現的海外AI人才的回流，中國大機率會享有越來越大的AI人才紅利的優勢。

民企、科技民企、AI民企，三者存在著交集，卻正好形成了一環扣一的巨大活力與動力，可以成為一般時期以來拉動中國支出經濟低潮的三大引擎，從這個角度看，國際資本已開始全面重估中國資產，可謂嗅覺靈敏。

▼民企、科技民企、AI民企，成為一般時期以來拉動中國支出經濟低潮的三大引擎。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。