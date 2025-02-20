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柯建銘抽掉了卓榮泰的下台階　民進黨真是在唱雙簧嗎？

我們想讓你知道…行政院覆議失敗，立院也送出總預算審定書，高喊大罷免的柯建銘，激化朝野對立，斷了卓榮泰的後路。這下卓榮泰和政院處境雪上加霜，這一年終究要一事無成了，感嘆柯建銘成了綠營的大罷免英雄，但所有的代價，將是政院承擔。

▲▼ 立法院朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜 王鴻薇與黃國昌私下交換意見。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

為解決中央政府總預算僵局，立法院18日進行朝野協商，還傳出行政院長卓榮泰請前立法院長王金平出手，但最終在民進黨團總召柯建銘堅持下，朝野協商最終仍舊破局。立法院長韓國瑜再度呼籲政院不要提出覆議，但在立院19日送出總預算後，政院很可能再次提出覆議，讓朝野對立更加難解。

賴清德總統日前邀集五院院長會商國政時，韓國瑜曾呼籲政院不要對總預算提覆議，若政院真有困難可以提出追加減預算，自己願意邀集朝野協商盡力解決。政院若對總預算提覆議，立院只有全部接受或全部否決兩種結果，以立院朝小野大的結構，幾乎篤定是再次否決，韓國瑜的建議是相對可行的解方。

韓國瑜的話剛講完，政院和總統府就不斷喊話，要求韓國瑜先召開協商，雙方陷入誰先讓步的面子之爭。立法院原本上週五就要將總預算送出，但卓榮泰卻找了韓國瑜，希望韓國瑜能邀集協商，讓朝野再聽一下行政部門的報告，韓國瑜也同意讓步，在不確定後續方案的情況下邀集朝野協商。

▲朝野協商。（圖／翻攝自立法院頻道）

▲在野不解已完成三讀程序的總預算案，如何還有朝野協商空間？（資料照／翻攝自立法院頻道）

國民黨和民眾黨則對韓國瑜的決定感到不滿與不解，從在野黨的角度來看，總預算雖然還沒送出，但已經完成三讀的程序，根本沒有協商的空間，而政院又沒有提出追加減預算，院會根本沒有案子，要協商什麼？即便韓國瑜點頭，讓政院一同參與朝野協商，藍白還是頗不以為然。

搬「喬王」當救兵　只搭台不演了

昨天傳出卓榮泰親自拜託王金平，請王金平協調國民黨團出席，最終國民黨團才決定出席協商。不料柯建銘卻在協商時質疑，「現在重點是立法院，為什麼要請行政院說明？院長不要推卸責任。」讓韓國瑜忍不住回嗆，是民進黨團提出公文要求朝野協商，「不然你不要提公文來」，最終朝野協商不歡而散。

柯建銘的邏輯其實就是藍白原本的立場，認為在政院沒有提出任何對案的情況下，邀政院參與協商毫無道理，結果卻被柯建銘倒打一耙。這次的協商不僅沒有解決任何問題，反而讓朝野對立的結越打越死。

這中間讓人難以理解的有兩點，一是卓榮泰和柯建銘的立場為何截然不同，政院參與協商是卓榮泰要求的，為何柯建銘會反對；二是，既然卓榮泰都請出「公道伯」王金平出面，以往與王金平頗有交情的另一位「喬王」柯建銘，為何這麼不給面子？王金平已經離開立法院5年，這屆國民黨立委又大換血，王金平在國會剩下的人情原本就不太多，經過這次之後，王金平的影響力只會變得更低。柯建銘再怎麼想要為大罷免升溫，也不必去削王金平的面子。

雖然政院還沒有確定總預算的後續該如何處理，但在昨天的朝野協商時，包括主計長等政院官員，談的都是如何解凍、能否流用、暫付等實質的問題，希望能解決統刪金額過高對行政部門的影響。而柯建銘則是一副完全不用談的姿態，只差沒有把行政院官員趕出去，就是堅持要走覆議、釋憲、大罷免的老路。

民進黨唱雙簧？　根本對著幹

這樣的情況已經遠遠不是民進黨唱雙簧、黑白臉可以解釋的，在韓國瑜同意先協商時，卓榮泰就已經贏了面子、對內有了交代，但柯建銘硬槓韓國瑜、無視王金平的同時，真正踩在腳下的卻是卓榮泰的面子，也讓政院的處境雪上加霜。

柯建銘抽掉了卓榮泰的下台階，如今要繼續將矛頭指向韓國瑜或在野黨，難免有些理虧，要真的提覆議又是死路一條。大罷免最快也要一路搞到8、9月，而原本就是巧婦難為無米之炊的卓榮泰和政院，處境只會雪上加霜，注定一事無成。柯建銘成了綠營的大罷免英雄，所有的代價都由政院承擔。

柯建銘不僅跟卓榮泰對著幹，也把賴清德架在火上烤，日前主動爆料自己拋出大罷免前曾和賴清德溝通、去年當選隔天民進黨就已經成立推演小組、總預算案覆議後賴清德就會出場、「最大咖出場一定放壓軸」，讓在野黨咬定賴清德才是大罷免真正的幕後黑手，無論總統府怎麼澄清都沒人相信。民進黨立委王世堅今天嗆柯建銘「別說三道四」、「總統隱忍有限度」，就讓人聞到背後濃濃的權鬥味。

柯建銘的大罷免和當初賴清德的「青鳥飛出來」明顯不是同一回事，柯建銘不僅要引爆朝野火車對撞，背後還有內部權鬥的算計。賴清德如果還要繼續現在這種曖昧不清的態度，不願出面控管態勢，民進黨未蒙大罷免之利，恐怕就先受其害。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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關鍵字: 民進黨 柯建銘 卓榮泰 立法院 行政院 總預算案

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