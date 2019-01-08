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趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

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▲習近平的《告台灣同胞書》引發兩岸的隔空叫陣。（圖／路透社）

▲▼ 趙春山，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會董事長。（圖／翻攝自維基百科）●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

習近平在中共《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會的講話，不但引發兩岸的隔空叫陣，也使台灣內部出現許多「聾子的對話」，幾乎完全沒有交集。

身為中共領導人，習近平「蕭規曹隨」，當然必須在此關鍵時刻講話。習的講話，對內可以凸顯他的「新時代對台工作思想」，可以展現他已「牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權」；對外，他可以針對九合一選舉反映的台灣最新民意表態，說明中共對台政策的頂層設計和底線思維。與此同時，習也藉此警告外力，不要利用「台灣問題」對中共進行「政治勒索」。

既然要講話，就必須讓人有耳目一新的感覺。因此習把引起爭議的九二共識，定調為「在一個中國原則基礎上，達成兩岸同屬一中」。習也提出以「民主協商」來研討「兩制」的「台灣方案」。

針對九二共識一詞，習近平顯然已從它過去發揮的「工具價值」，提升到目前的「目標價值」，也就是九二共識不能只為兩岸的交流和協商服務，還必須為兩岸的和平統一服務，不能讓兩岸關係停留在「求同存異」，還必須進展到「聚同化異」。

九二共識是人為創造的名詞，它代表的意義其實就是辜老當初所說「心照不宣的理解」（tacit understanding）。這個理解是建立在雙方對「一中」的共同認知基礎上。「各表」是各取所需，雙方對此互不否認而非相互承認。因此，爭論有無共識是毫無意義的。從九二會談雙方來往的相關文件中，我們也曾看到「統一」的字眼，因為當時兩岸都把統一做為政策目標，所以雙方當時可以略而不表。

馬英九可以談「不統」，因為中共理解他不會搞「台獨」；馬可以強調「各表」，因為中共知道他不會表到「兩個中國」、「一中一台」和「台獨」。中共現在把統一提上了議程，是因為對於台灣有些政治人物的表述，包括國民黨在內，已缺乏信心，所以限縮了當初給予馬英九「各表」的空間。

一國兩制是列寧當初所提「和平共存」的延伸，它代表人類進入共產主義社會前的一個階段。由此觀之，一國兩制應是統一前的過渡，但因中共把它視為特別行政區的一個政治安排，這就突出了中央與地方的上下之分，台灣當然不會接受。

如果兩岸都堅持「一中」，則按雙方現行的憲法規定，目前就已存在「兩制」的狀態。在台灣方面，「一國」就是中華民國，「兩制」甚至「多制」，就是包括台灣地區、大陸地區以及港澳地區。如果對岸要提出比一國兩制更為與時俱進的方案，那就應該提統一的「台灣方案」。當然，台灣也可提出統一的「大陸方案」。

總之，當九二共識那道紙門被戳穿的時候，大家就必須回到兩岸關係的基本面來，正視而非逃避當前兩岸分治的現實問題。台灣是個自由民主的社會，討論九二共識和一國兩制等概念都不應該成為禁忌；民主協商如代表兩岸民間的意見溝通，也不應把它視為毒蛇猛獸。當對岸提出這些概念的時候，我們必須理解其動機和目的，不要只是隨對方的笛音起舞。對岸或許認為蔡政府的反應過當，但如果彼此事前溝通，則可避免錯估和誤判，兩岸也不會因名詞之爭而搞得如此劍拔弩張。台灣內部更不必庸人自擾，自亂陣腳。

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