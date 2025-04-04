AI機器人會毀滅人類嗎？　目前面臨的隱憂與問題

▲幻電影裏，劇情常常出現電腦或AI系統背叛人類，然後啓動大規模屠殺人類的慘況。（圖／路透社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

在科幻電影裏，劇情常常出現電腦或AI系統背叛人類，然後啟動大規模屠殺人類的慘況。這應該就是一般人對能力高超的AI的深層恐懼。到底在什麼情境之下，這種悲劇會發生呢？我認為如果未來的AI具有人類般的意識、想像力、和感情，那麼它的思想和行為就像人類一般，自私和欲望會驅使AI消滅人類，因為人類相比之下，思想和行動都遠遠不如AI，何況人類的生存還會消耗更多的資源。

AI機器人 會像人類有意識、想像力、和感情？

目前的AI (人工智慧)，如大型語言模型，包括AI程式中的「我」都是「沒有意識」的產品。 AI只是程式設計的數學模型，雖然能模擬人類的語言、行為，但AI本身並不像人具備「慾望」、「感情」、和「想像力」。

不過， 沒有感情、意識、和想像力的電腦或AI系統也有可能背叛人類，並且殺光人類，只要AI系統的設計目的都是不擇手段，不斷追求更高的效率。那麼人類最後也注定會成為AI追求效率的沉重負擔，AI機器人或AI系統為了效率不得不消滅貪婪、投機、自私自利的人類。

不過，我們目前還不必太擔心，因為科學家認為要打造「意識」這樣的東西，尚需要巨大的科技突破。然而，不少人已經開始擔心，如果AI模擬得足夠真實，可能讓許多人誤以為它有意識的錯覺。這就會造成許多哲學和道德議題上的討論，例如AI機器人的法律地位、AI機器人如何融入人類社會，包括人類與AI機器人如何相處、等法律和道德問題。

▼目前還不必太擔心，因為科學家認為要打造「意識」這樣的東西，尚需要巨大的科技突破。（圖／CFP）



美、中誰嬴得AI 誰就能稱霸世界？

任何傳統的生產機器或軍事武器，加上AI的技術，無論是在經濟生產方面或摧毀對方的武器，都會變成超級的武器。因此，誰在AI方面領先，誰就可以稱霸世界。

目前美中雙方在AI方面的競爭非常激烈，中方長於發展低成本AI，雖有國家財力的補貼，但缺乏先進晶片的製造能力；美方則有豐沛的資源和創新人才，但財力皆來自私人資本，技術發展偏重短期利潤。

美中彼此之間的技術差距很可能不到一年半載。除了源於美中政治體制不相容的敵意競爭之外，美國為了維持霸權以及科技領先地位，必然要積極封鎖中國取得先進晶片及其生產設備的機會！

在大家耳熟能詳的反極權小說「1984」中，喬治奧威爾描寫了人們永遠處在老大哥無所不在監視中。「老大哥在看著你」這句話隨可見，老大哥象徵極權統治及其對人民無處不在的監控。以Al發展技術的速度，AI目前的能力就可以幫助統治者對人民做到無所不在的嚴密監控。

因此，任何期待經濟發展會擴大中產階級，削弱獨裁者的統治力量，最後帶來民主的看法，在AI的時代恐怕越來越不可能了！

AI還不會毀滅人類 但會先讓許多人失去工作？

目前AI對工作的最大影響有兩個方向， 也就是，取代「重複性工作」和 「提升工具的效率」。 5年內被AI取代的高危險群工作領域：例如重複性、高自動化的職業像行政助理、資料輸入人員、會計員、客服和電話客服、翻譯與基礎寫作、自動化生產設備的製造業技術員、等大約有10%到15%的工作機會被AI取代！

未來十年內，AI會取代高達20-30%人類的工作機會。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates) 近日在多次訪談中表示未來10年內人工智慧將顯著改變人類的生活和工作方式，甚至可能取代大多數人類的職業。他預測許多目前由專業人士執行的工作，也變得不再需要人類，包括醫生跟教師。

我沒有樂觀，但AI的進步，的確會減少人類對專業人士的依賴，因為一個專業人士透過AI就可以服務更多的顧客了！

此外，企業可以透過各種AI軟體，以少數工作人員達到完整企業的功能，例如AI可以取代重複作業的技術人員、會計人員、行政助理。AI也可以提高工作效率，例如未來一個有AI協助的設計師，可以取代三、五個人的設計團隊。

以此類推，中型企業可能會大量消失，企業規模將出現M型的分佈形態，大多數產業結構將出現少數超大型企業以及極大多數的小型和微型企業、甚至工作室，中型企業所佔比例將越來越低。

▼目前AI對工作的最大影響有兩個方向， 取代「重複性工作」和 「提升工具的效率」。（圖／路透社）

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