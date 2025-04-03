川普關稅玄機曝！這些「製造業強國」稅率特別高　鼓勵設廠玩真的

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

●吳嘉隆／總體經濟學家

川普終於在美東時間4月2號下午四點美國股市收盤後，公布了最新的關稅措施，有(1)全面性基準關稅10%。(2)差別性對等關稅，例如中國34%，台灣32%，泰國36%，越南46%，日本24%，韓國25%，印度26%，馬來西亞24%，印尼32%，等等。(3)另外，加拿大與墨西哥根據《美加墨貿易協定》會有些另外的算法。

這樣的對等關稅，把一些非關稅貿易壁壘，還有匯率形成的壁壘，都算進去。也就是說，如果你限制美國產品賣進來，有關稅與非關稅的貿易障礙，那就會在對等關稅的計算上，認為你對美國加了比較高的關稅，那美國打對折跟你對等，就會算出對你這個國家的對等關稅。

美國對等高關稅做法 針對製造業、世界工廠的國家

我看了美國的對等關稅做法，意外的發現了一個契機，那就是被課高的對等關稅的國家，大部分來說，恰好都有製造業，或者是世界工廠之類的國家。

川普一再說，關稅是用來逼外國企業把生產線直接設在美國境內。他還說，這樣子就可以省下關稅了。

他的意思表達得很明白，許多人可能還不相信或者不願意相信，你現在看到他的對等關稅，就知道那些有製造業的國家，關稅稅率相對比較高，意思還是一樣，就是鼓勵你或逼迫你直接到美國來投資設廠。川普這麼說，也這麼做了，你還是要繼續不相信嗎？

另一方面，那些只被課徵基礎關稅10%的國家，例如英國，巴西，新加坡，除了他們對美國的關稅比較低之外，通常他們恰好也沒有什麼製造業可以直接到美國來投資設廠。

▼川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

美國「以市場換投資」 川普看見關稅3大好處

所以，這樣的一個簡單的觀察，可以看出來美國現在是「以市場換投資」。之前美國批評中國，有不公平貿易行為，因為中國是「強迫性技術轉讓」，或者說是「以市場換技術」，就是說如果你要賣進中國市場，那你要把關鍵技術轉移給中國這邊的合作伙伴。現在在美國學起來，如果你想賣進美國市場，那你最好來美國直接投資，設立工廠或據點。

美國學中國，要利用自己的消費市場做槓桿，做談判工具，來換到其他的好處。這就是說，全球化是真的結束了，以前美國推動全球化，讓其他國家更容易賣進美國的消費市場，有當大哥的味道，對其他國家讓利，現在不一樣了，美國要跳下來玩，這個大個兒要跟其他小個兒同場競技，一般計較了。

中國不守規則，美國也要不守規則，中國彎道超車，那美國也要彎道超車，現在因為中國的不守世界貿易組織的遊戲規則，美國就跟進，讓大家明白有規則還是比較好的，只有這樣才能夠夠逼那些不守規則的人能夠開始調整行為，開始守規則。

總之，川普的關稅，一方面要針對中國，這是美中對抗關係的延伸，二方面要針對有製造業的國家，逼迫他們盡可能把製造業帶到美國來投資設廠，三方面可以取得關稅收入，有助於改善美國的聯邦財政狀況。川普看到這麼多好處，實在是誘惑，然後他說了，也做了，現在金融市場必須適應了。

台灣這邊也不用太緊張，重點在於貿易競爭對手也被課徵關稅，接下來就看各國企業的危機處理能力了。估計台灣這邊會有許多去美國投資的情況。既然川普是認真的，那台灣也要跟著認真起來，該去美國投資的，就趕快行動吧！

▼川普看到關稅這麼多好處，實在是誘惑，然後他說了，也做了，現在金融市場必須適應了。（示意圖／達志影像／美聯社）



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