「抗中保台」有沒有上限？　民進黨維持聲勢才是決勝負關鍵

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

●單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》公布最新的「2025年3月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政卓榮泰的滿意度、民進黨好感度在本月均大幅躍升，而兩大在野黨的好感度則明顯下滑、反感大幅增加。在國內民粹氛圍如此高漲、社會對立加劇的情況下，這樣的結果恐怕很多人會覺得難以理解。

賴政府、民進黨民調大幅提升 證明策略成功

本月賴清德的信任度比上月提高了6.2％為56.7％，是就任一年多以來的次高，僅次於去年8月的58.9％，不信任則降了3.5％為37.0％。從去年11月起，賴清德的信任與不信任的曲線一直呈現逐漸收斂的走勢，上月信任比不信任多10.0％，本月卻一舉拉開，兩者的差距達到19.3％。

本月賴清德的滿意度上升7.0％為55.6％，不滿意降1.1％為40.6％，滿意度是就職以來的新高，比去年8月的54.4％還多了1.2％。行政院長卓榮泰的滿意度更提高了10.6％為47.4％，不滿意度則降了3.4％為35.7％。卓揆的滿意度與不滿意度同樣從去年11月開始收斂，於上月落入死亡交叉的格局，本月滿意度卻創上任以來的新高，不滿意則回到接近去年11月水準，滿意度比不滿意多了11.7％。

▼美麗島3月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

民進黨的好感度躍升了9.1％為52.7％，反感減少了4.8％為40.9％，民進黨的好感度已經接近國民黨的兩倍。相反的，國民黨的好感度本月下滑了4.2％，僅剩下27.2％，反感則增加了6.5％為61.2％；民眾黨的好感度也同步下滑了3.3％為25.2％，反感增加5.4％為61.0％。民眾黨因為政局的變化，不得不經常與國民黨站在同一陣線，兩黨的好感和反感不僅變化趨勢一致，數字也相當。

為了大罷免，民進黨過去一個月不斷的以各種方式凝聚「抗中保台」的氛圍，希望將大罷免打到國家認同的層次並聚焦於此。繼賴清德提出「賴十七條」之後，民進黨持續炒作陸配亞亞、小微、北一女教師區桂芝等議題，甚至連有台獨理論大師之稱的林濁水都被柯建銘打為「出賣台灣」、「匪諜」。如今的民調則證明，民進黨的策略是成功的，而這樣的策略還會一路打到大罷免結束。

泛綠支持者高度凝聚 但社會上對大罷免仍相對排斥

從交叉分析可以看出，賴清德、卓榮泰、民進黨的正向評價大幅提昇、負向評價下降，主要的原因來自板塊的位移和綠營支持者的凝聚。

本月的G1~G3泛藍族群合計27.9％，比上月少了5.0％，泛綠的G7~G9則增加了6.8％達48.5％，已經接近全體選民的半數。而自認泛藍立場的選民則減少了2.8％為20.5％，自認泛綠立場的民眾增加了5.4％達44.1％，超過泛藍的兩倍，民眾黨的支持者也減少2.3％為7.5％，即便泛藍＋白也遠不及泛綠。

對比2、3月的數字可以看出，泛藍在G1~G3全面萎縮，深綠的G9和次綠的G8則有不小的增幅，即便是G1+G2+G3的總和還不及G9單一族群。國民黨第一階段互罷交出35:0的成績，後續的「公投綁罷免」策略也完全失敗，讓藍軍信心全面崩盤，甚至連G1的深藍族群也都萎縮。

上個月，泛藍族群對國民黨有好感的還有73.8％，本月卻降到66.3％，而藍軍對國民黨反感的比例卻從17.2％增為24.7％，民眾黨支持者對國民黨的好感也從32.6％降為28.0％。而民眾黨支持者對民眾黨的好感則從85.5％小幅成長為87.1％，民眾黨面臨的問題是基本盤萎縮，但凝聚力並沒有崩盤。

反觀民進黨，泛綠對民進黨的好感度從85.3％增為90.2％，泛綠支持者已經高度凝聚。泛綠支持者對賴清德的滿意度也同樣從85.2％增為90.2％，這都已經接近當初蔡英文執政時的水準，如果這樣情況能夠持續，賴清德就可以完全擺脫蔡英文的陰影，也難怪賴清德對大罷免如此堅持、熱衷。

比較弔詭的是，雖然賴清德、卓榮泰、民進黨的民調完全碾壓在野黨，但問到卓榮泰指在野黨刪總預算是要擴大民眾不安讓社會更分裂時，居然有超過半數的民眾不認同這樣的說法，僅35.8％認同，即便是泛綠也僅60.9％認同；而問到能否接受民進黨要藉由大罷免達到完全執政，則有54.3％不能接受、38.3％能接受，泛綠支持者能接受比例是70.0％。這顯示社會上對於大罷免仍相對排斥，但這也是為什麼民進黨必須要主打抗中保台、國家認同的理由。

民進黨催出的政治能量接近極限 如何維持聲勢到罷免投票？

雖然民眾對大罷免造成社會紛擾、對立感到不安，但民調顯示民進黨近日的作為的確有相當的成效。如果大罷免的結果是「劣幣逐良幣」，或許無法獲得多數選民的支持，但由於國民黨過去一年表現不佳，大罷免看似更像是「劣幣逐劣幣」，執政黨跟在野黨一起比爛，民眾就更不在乎這些政客的狗咬狗。

如果目前的氛圍能夠一直延續到8月大罷免投票前或是明天就投票，民進黨應該可以取得不錯的成果，但無論從民進黨的版圖已接近5成或是泛綠凝聚已經超過9成來看，民進黨能催出的政治能量都已經接近極限，「抗中保台」再怎麼激化對立跟矛盾，也不可能沒有上限。賴清德和民進黨能否維持目前的聲勢到投票前而不墜，才是決定勝負的關鍵。

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