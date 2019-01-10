【城市代言大混戰】白冰冰VS五月天　你在意質感還是免費？

▲高雄前市長陳菊與五月天合照。（資料照／相信音樂提供）

●作者／Issue Republic議題共和國。

來談一談「城市代言」這件事情吧。

想當然爾，就是關於「五月天 vs 白冰冰」這件事情，不過要講的不是什麼商業產值分析這件事，想講的是關於「代言費用」跟「經營心態」的問題。

自從高雄市代言人一公佈是以白冰冰取代五月天之後，所有的焦點都聚焦在「質感」的大混戰之中。

在民眾對於兩組藝人代言的「質感」一面倒向認為五月天較佳的情況下，前高雄市新聞局長丁允恭更出來講了一句：「城市質感的形成是緩慢的堆積而摧毀它則可以很快」，並且馬上受到了白冰冰的回擊：「賤人閉嘴。」戰火也就延燒云云，不過這沒什麼好討論的，只是個引子。

質感之後，會開始發現各路泛藍名嘴以及傾中媒體，部分媒體開始將議題導向「並非質感的問題」，而是「價錢」的問題。

這一導向，便點出了三個事實：

第一、媒體都有立場，無論你偏藍偏綠偏白偏紅，應該都承認這一點，而一旦正在線上的議題風向對於你所屬的媒體立場有利時，你在媒體策略的選擇上，絕對是繼續在議題上加強放送，而非轉移戰場。

換句話說，泛藍媒體將五月天跟白冰冰誰代言的「質感高低爭論」轉帶風向至「誰的代言費用比較高」的這個議題戰場，其實就是「自知無法在質感議題上取得上風。」，所以才必須要轉移話題。

第二、轉移戰場也沒關係，那就來談談「費用」吧，泛藍媒體在操作上首先點出「五月天一年代言費用要800萬VS白冰冰免費」這件事，來告訴大家，其實選白冰冰也是不錯的，背後的邏輯也非常好懂，那就是：

免、費、的、最、好、喔！

這個觀念有沒有覺得哪裡似曾相識？

如果你感覺到了，是的沒有錯，就是台灣長期存有的「惡性勞資循環」以及「貪小便宜、炒短線、削價競爭」的心態，一模一樣。

從管理面的觀察的話，有一類老闆會因為免費的最好，所以我要拼命壓低工資，然後同時又希望員工創造大量收益或產品，最後導致的是廣大勞工階層普遍收入不高，商品市場需求萎縮，人才拒絕投入生產勞動，工資繼續被壓榨，市場繼續萎縮，最終終於引起經濟不好的抱怨。

類比為城市代言，基本上就是工資0，所以無法獲得更好的人才代言，而創造出來的行銷成效也極低，最後會導致的便是城市觀光萎縮，招商以及各項吸引外部進入的能力下降。

從消費者的角度來談的話，因為免費的最好，所以我要買物美價廉的東西，人們追求物美價廉本身沒有錯誤，有錯誤的是價格再怎麼便宜都會有極限，你繼續往極端低廉或是免費的方向走，最後會拿到的就是廠商生產出來的無良商品。

市民是納稅人，若要說城市代言人是一種商品，那麼消費者願意出多高的價格，就會決定商品有多好，而且這個好會帶來的是實質收益。

換句話說，如果消費者真的認定為了要省錢，所以支持0元代言請白冰冰是對的，那麼你肯定是忽略了機會成本，忽略了後續會帶來的效應兩者天差地遠。

第三、最後了我們來談談「好想贏韓國」這件事吧，五月天的城市代言真的貴嗎？根據聯合報報導，一年八百萬，好像很貴。

讓我們來看看我們一直很想追趕跟超越的韓國吧。

韓國首爾的城市代言藝人是「防彈少年團，BTS」，大家知道他們的代言身價是多少嗎？不知道。小編也不知道，其實所有人都不太清楚。因為根據娛樂媒體報導，防彈少年團如果是商業代言，已經到達了10~15億韓寰的水準，換算成台幣以 1 : 36來計算的話，大概就是3、4000萬台幣的水準，這還只是基本盤，現在的情況是如果要請防彈少年團代言，只要他們願意代言，大家都是「價格好談。」

而在這樣的情況下，韓國首爾依然選擇了花錢請防彈少年團做城市行銷。

▲防彈少年團。（資料照／翻攝自推特）

請問你喜不喜歡韓國，喜不喜歡首爾，有沒有被他們的代言藝人跟廣告或是任何一種形象宣傳吸引到？當然不是每一位，但小編相信他們的身價必然反映在他們能夠吸引的人潮上，否則有哪一家商業公司要花大把銀子請高額代言費用藝人。

當我們常常在羨慕為何別人的城市總比我們的城市還要進步、還要偉大的時候，要不要去檢討思考一下我們的施政管理者（市長），以及我們的納稅消費者（市民），在供需兩端上的思考究竟是什麼？

如果我們總是還要覺得「免費是省錢拼經濟」，小編在這裡可以很坦白的說「你的經濟在開始拼之前，已經輸光了。」

要投入才會有產出

首爾防彈少年團4000萬台幣代言，高雄五月天800萬vs高雄白冰冰0元。

喔，對了，小編知道有人一定會講「如果五月天真的愛高雄，那他們也0元代言啊。」，那小編會告訴你，如果大家都跟你一樣這樣想，從一開始也就不會出現五月天這個樂團了，因為所有人都會因為市場存有這種心態而活不下去，各行各業都是。

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