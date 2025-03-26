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大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

我們想讓你知道…賴清德和民進黨或許以為，只要贏了大罷免國民黨就再無翻身之地，但罷免正好幫國民黨切除了自己難以處理的腐肉，雖然一時必然元氣大傷，但長遠來講對國民黨反而更加有利。

▲▼立法院院會 民進黨繼續以游智彬在議場直播情事 杯葛院會議事進行 並佔領主席台 韓國瑜無奈宣布休息。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠營評估會有大約20席能通過第二階段連署，並鎖定約10席進行精準罷免，其中包括北市的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

在賴清德下令之後，民進黨地方黨部和民代服務處都投入大罷免，近日更傳出地方議員被交付連署責任額，要達到自己當選得票的3成。原本外界並不認為賴清德會這麼早表態，但由於朝野氣勢懸殊，讓綠營信心大增，希望藉此一舉扭轉國會朝小野大的局勢。但贏了大罷免，民進黨就能贏得2026年大選，賴清德就能在2028年順利連任嗎？

媒體報導，綠營評估會有大約20席能通過第二階段連署，並鎖定約10席進行精準罷免，其中包括北市的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀。以目前綠營的士氣，只要大罷免的熱度能夠持續，達標的可能性不小，即便罷免後的補選未必能全勝，也有機會能贏得超過6席，改變國會的結構。

大罷免已成一場大屠殺　但民進黨2026、2028未必一帆風順

在大罷免的壓力，國民黨在立院的表現明顯收斂，立院黨團總召傅崐萁曝光明顯減少，王鴻薇、徐巧芯等人的火力也明顯收斂許多，就連院會綠委占領主席台，也沒有任何藍委願意站出來捍衛，就怕因此成為綠營攻擊的焦點。

藍委手足無措、國民黨中央進退失據，大罷免儼然已經變成一場大屠殺，差別只是國民黨死多少人、大敗或小敗而已。但若要說大罷免成功，民進黨2026、2028就一帆風順，則倒未必，甚至可能恰恰相反。

國民黨今天的問題，就在於無力無能的黨中央，以及猖狂驕縱的立院黨團，才一路讓綠營形塑了大罷免的氛圍，關鍵就在黨主席朱立倫和傅崐萁兩人身上。如果沒有這場大罷免，朱立倫今年很可能繼續連任國民黨主席，而明年江啟臣若能選上台中市長，傅崐萁則是立法院副院長的不二人選。

從2016至今，國民黨連輸三場總統大選，都是在黨主席非總統候選人的情況下。2016年朱立倫搞出了「換柱」，最後自己不得不披掛上陣，2020年吳敦義為了卡朱立倫，先後弄出了郭台銘、韓國瑜參加初選，2024年朱立倫又讓郭台銘把國民黨搞得天翻地覆，還在君悅飯店把國民黨所有人都羞辱一頓。

台中市長盧秀燕已經是國民黨公認2028年的總統參選人，雖然黨內有很大的勸進聲浪，但盧秀燕對於是否參選黨主席態度一直不明。以盧秀燕的個性，很可能因為黨內和諧，不會表態跟朱立倫競爭，而國民黨就可能重蹈過去3次大選的覆轍。

如今大罷免搞到35：0，藍營基層怒氣衝天，最終若有一定席次的立委落馬，朱立倫勢必得下台負責，很難繼續賴在黨主席的位置上。屆時盧秀燕即便不希望因市長兼黨主席而遭批評，恐怕也不得不黃袍加身，這不僅讓國民黨2028年總統大選事權能夠統一，一個政治能量大的黨主席，對2026年「九合一」大選也會有很大的幫助。

▼大罷免成功，但民進黨2026、2028就一帆風順，則倒未必，甚至可能恰恰相反。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德、總統蔡英文出席新北市競選總部成立。（圖／記者林敬旻攝）

大罷免幫助國民黨切除腐肉　長遠來講反而有利

如果大罷免成功，民進黨真的取得國會的多數，第一個就是要把韓國瑜從院長位置上拉下來。以韓國瑜的情況，未必就要請辭立委，可以循之前王金平模式，繼續留在立法院。國民黨立院黨團的混亂，原因是無人能節制傅崐萁的暴衝，讓黨團成為失速列車，還時不時給韓國瑜一拐子。若韓國瑜離開院長的位置，即便不擔任黨鞭，也自然會成為國民黨立院的實質領袖，國民黨團也會恢復正常。

國民黨團在立院以人數優勢碾壓民進黨，完全放棄空戰、不和社會對話，引發民眾的反感，但若國民黨完全在野，一切的「為反對而反對」就有了正當性。而民進黨若拿回國會的多數，就必須完全承擔執政的成敗，無法再將民眾對國家的不滿推到國民黨身上。

以賴清德窄小的決策圈和獨斷的個性，完全執政對民進黨絕對是一場悲劇，支持度很可能不增反降，對民進黨2026、2028大選都不是好事。賴清德沾沾自喜自己的上任一年的民調遠比當初的蔡英文高，其實正是因為朝小野大的生態，讓民眾不至於把所有的責任都衝著他。一旦完全執政，還要擺出置身事外、調和鼎鼐的姿態，就完全不可能了。

賴清德和民進黨或許以為，只要贏了大罷免國民黨就再無翻身之地，但實際上，大罷免正好幫國民黨切除了自己難以處理的腐肉，雖然一時必然元氣大傷，但長遠來講對國民黨反而更加有利。

▼罷免正好幫國民黨切除了自己難以處理的腐肉，雖然一時必然元氣大傷，但長遠來講對國民黨反而更加有利。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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