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果然政經不分家！全球「川震」　震出藍綠黨內政治敏感神經

我們想讓你知道…「川震」震撼全球貿易和股市，在台灣也震出國、民兩黨黨內政治敏感神經。民進黨內有人高喊蔡英文「請支援談判」，讓當家的府院一陣尷尬；國民黨更因下半年黨主席改選在即，燕子揪漢子聯手，號召中南部縣市長發表聯合聲明，展現領導大格局，聲量贏過現任黨主席朱立倫。果然，應了「政經不分家」。

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲美國總統川普引爆全球關稅戰，這場「川震」也震出藍綠兩黨黨內政治敏感神經。（示意圖／路透）

●陳敏鳳／資深媒體人

川普丟出高關稅政策，震撼全球貿易和股市，台灣經濟受到衝擊，但「川震」在台灣除了經濟外，也震出了民進黨和國民黨的黨內最敏感的神經線。執政黨在面臨如海嘯而來的32％關稅，回應方式備受質疑，黨內有人突然高喊蔡英文回來談判，府院頗為尷尬。國民黨亦是，面臨九月黨主席改選，台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜聯手，聲量也贏過現任黨主席朱立倫。果然應了政經不分家。

閣揆叫大家安心睡　高關稅卻讓人垂淚

川普這位美國總統的不穩定度，應該是排名全球第一名了，搞到歐盟、加拿大、日本及紐西蘭等國都要一起自救，來穩定全球的貿易秩序和組織。台灣在川普宣布高關稅之際，剛好是清明假期，大家應景地掃墓放假，因為內閣叫國人可以安心睡覺。

沒想到今年清明時節沒有雨紛紛，川普的高關稅卻讓人垂淚紛紛，股票開市的週一，台股大跌兩千點，週二及週三繼續跌，台灣跟全球一樣陷入股災，和未來經濟的衝擊。

▲▼總統蔡英文於哈利法克斯國際安全論壇（HFX）閉門致詞。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲民進黨立委開記者會，呼叫前總統蔡英文支援，代表政府與美國談判。（資料照／蔡英文辦公室提供）

這麼大的驚嚇，各種解讀出現，各種解決方案也出籠。其中，最吸人眼球的莫過於民進黨自家立委出面開記者會，邀請前總統蔡英文出來代表政府與美國談判，這無疑是質疑現在賴政府在國安資訊收集，或者與美國關係方面，並不如蔡英文時代，尤其蔡英文早年參與過台灣多場對外貿易談判，又曾任陸委會主委，也與對岸有溝通經驗，此時此刻被推薦出面領導對美談判，是極其自然之事。

民進黨內喊蔡英文支援　賴政府被比下去　

但是這種想法可能令府院難免尷尬，且挑起了前後任總統之間的敏感神經，特別是蔡英文和蘇貞昌兩人前陣子還一起去登山，有說有笑，已經在黨內派系競爭施加壓力，現在連政務事宜，賴政府還要被蔡英文比下去，那府院當然不好看。

所以這種提議不用說當然不會成功，不只蔡英文辦公室立馬說不，總統府恐怕也不樂見，因為不久之後，府院就推出了談判小組，由副院長鄭麗君擔任召集人。

但鄭麗君的經歷是如何與蔡英文比呢？鄭麗君在政壇崛起，是靠著與林義雄反核步行，接著又接任文化部長、立委等職，毫無經貿背景，更沒有與外國經貿談判經驗，更沒有美國的經驗，這樣的談判代表，究竟會為台灣與美國關稅談判談出什麼一朵花來，大家都在看。

這次曾出任駐美代表多年的副總統蕭美琴，在清明時節，參加一個包潤餅的活動，一句要包什麼料，被罵到要出面道歉。令人驚訝的是，像蕭美琴這樣對美國熟悉的人，竟然是跑清明節活動，而不是參加因應川普關稅府院及國安小組的會議，令人質疑賴政府是否忽視了蕭對美國的功能性？

▲▼賴清德總統赴台中與機械器具業者座談。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統沒接立委的招，指派了行政院副院長鄭麗君代表政府領軍談判。（示意圖／總統府提供）

過去，蔡英文時代，某些重要智庫的人士常常來往台灣及美國，一來台灣就往蔡英文辦公室跑，有人形容好像「走自己廚房」一樣。這麼熟悉的關係建立當然要花功夫，但這種近乎私交的關係，在辦大事時才會發揮大作用，而不只是官方的往來而已。

川普本來就是難測，如果對美關係仍無法深入，用不對人，那未來要吃的苦頭很多。身為國家領導人用人哲學不是個人喜愛和熟悉度，而是可以開發新人才，重用有才能的人，即使曾是自己對立面的人。

這次高關稅危機曝露了國人對於國安團隊的疑慮，而一句請蔡英文出來代表台灣與美國談判，更觸動了前後任總統之間的政治敏感神經。不過，可以想見川普當政一天，就可能每天都一顆炸彈丟出來，若是賴政府的國安團隊仍像這次的表現，那被拿來跟前朝比較，自是家常便飯了。

國民黨主席改選　燕子揪漢子拉八首長劍指大位

而挑動敏感神經的還有國民黨，這次國難當頭，藍白可說都學乖了，政院邀請協商就去了，黨主席朱立倫還呼籲政院編列的八百億預算不夠，應該到二千億，可惜朱立倫好像孤鳥一隻獨鳴，不像盧秀燕一樣號召中部以南八縣市首長，一致提出聲明，並與新北市長侯友宜聯手發布聯合聲明，把格局做大，外面會認為盧有大局觀，在國難當前時，不會只顧政黨利益，不會像一些傻立委一直提罷免案，徒增仇恨值，盧的作法反而可以降低仇恨值。

▲侯友宜,盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼因應關稅戰，盧秀燕揪侯友宜，與中台灣8縣市首長發表聯合聲明。（圖／記者游瓊華攝）

▲美新關稅政策割喉全球經濟！盧秀燕邀集中台灣8縣市首長發表「7大聯合聲明」。（圖／記者游瓊華翻攝）

國民黨九月要改選黨主席，尷尬的是可能與罷免的投票時間重疊，讓盧秀燕要不要選黨主席必須多方面考量，可是她這次的動作卻比過去一年在立法院亂搞的立委聰明多了，即使未選黨主席，也累積選2028年的能量。

世界即將面臨經濟大戰，台灣內部面對2026、2028也有政治硬仗要打，應了一個有趣的政經學派，經濟、政治是不會分家的。

▲國民黨主席朱立倫召集藍營縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫緊接在後，召集全台藍營縣市長召開聯合對策會議，發表開放陸客來台及普發現金一萬元的對策聲明。（圖／記者林敬旻攝）

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