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習慣把吃東西當獎賞？你該學會拿回「吃的主導權」

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▲當你能夠改變吃東西的態度，也就能夠改變面對人生許多事情的態度。（圖／達志示意圖）

●留佩萱／美國心理證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士候選人。

最近在看這本很有趣的書《You are WHY you eat》這本書主要目的不是要幫助你減重，而是要幫助你覺察到自己面對食物的態度。當你能夠改變吃東西的態度，也就能夠改變面對人生許多事情的態度。

學不會「吃飽就好」就學不會「離開」

有多少人在吃東西時，是能夠真的去傾聽身體傳遞出來的訊號──感覺「我飽了」，然後就停止，離開食物。我猜想，許多人從小其實沒有機會練習傾聽「我飽了」的訊號，因為大多時候我們被要求要把碗盤裡的所有食物都吃完、或是身邊的大人要求你要繼續多吃幾口。很多時候你明明已經很飽了，但是卻覺得如果不把食物吃完會很不好意思，好像這樣會讓煮飯的父母失望、會對不起餐廳的廚師，會讓他們以為你不喜歡這些食物。

對於許多人來說，「吃」不僅僅是因為肚子餓，你可能在焦慮的時候想吃東西、壓力大的時候想吃東西、在別人盛情款待你不好意思拒絕之下繼續吃。就算你的身體已經傳遞出「飽了」的訊號，你還是持續忽略（或是你根本不知道如何傾聽這些訊息）。

如果我們沒有能力在接收到「我飽了」的訊號時就停下，離開食物，那麼在面對人生其他事物上也是一樣──你可能繼續待在一個不開心的婚姻／戀愛關係裡、繼續待在一個讓你沒有熱忱的工作中...等等，因為你沒有學會如何離開。

勇敢「walk away」，拿回人生自主權

整本書很重要的在教導我們如何 「walk away」，如何仔細傾聽自己身體所傳遞出來的訊號，並且honor這些訊號──離開食物、離開一段關係、離開一份工作、離開學校...。改變你對於吃的態度，拿回你對食物的自主權，那麼，你也就能夠拿回其他人生中許多自主權。

我們從小就被教導「要堅持、永不放棄」，當然這句話有許多勉勵作用，但是，當我們盲目堅持、不會傾聽自己想要什麼、不敢離開，那我們就很可能把自己繼續卡住。覺得自己卡住了是一個很無助的狀態，你覺得好像做什麼都沒用，永遠被困住了，那是會很絕望的。

學會「walk away」很重要，「放棄」這個詞被連結上許多負面含意，但是「walk away」是你選擇離開，是你有主導權。而你可以開始從「吃」開始，練習傾聽訊號，練習「walk away」。

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