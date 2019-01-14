難以脫離的童年創傷...　被家暴後，從「重拾信任」開始療癒

▲如何從童年創傷走出？（示意圖／CFP）

●留佩萱／美國心理證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士候選人。

第一次聽到「童年逆境經驗研究」（Adverse Childhood Experiences Study，簡稱ACE研究），是我在美國碩士畢業後，某一次參加一場關於創傷治療的訓練課時，講師詢問在場的聽眾：「你們有聽過ACE研究嗎？你們知道研究顯示，童年時期發生的創傷，會影響到成年時期的身心健康，甚至會讓人更早死嗎？」我在筆記本上寫下ACE三個大大的字母，課程結束回到家後，我立刻坐下打開筆電，在Google上輸入 “ACE Study"。

當時的我剛從諮商碩士班畢業，在社區一間諮商機構擔任類似臺灣「行動心理師」的工作，我的個案主要都是兒童和青少年，年齡從五歲到高中年紀都有。我記得剛開始工作，當我翻閱厚厚一疊個案資料時，我的內心非常訝異──為什麼幾乎我的每一位個案都被診斷為「注意力缺失／過動症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder）、「對立反抗症」（Oppositional Defiant Disorder）、或是「暴烈性心情失調疾患」（Disruptive Mood Dysregulation Disorder）。這些「心理疾病」標籤告訴我，這些孩子無法專注、容易分心、經常發脾氣、容易生氣、會故意去惹怒別人、經常和人爭辯、會行為失控等等。

而也因為我需要到個案的家裡提供諮商，讓我有機會走入這些孩子的生活環境中，看到在這些「診斷標籤」下，這些孩子正在（或曾經）經歷貧困、髒亂的家庭環境、肢體暴力、情緒虐待、性侵害、疏忽、到處換寄養家庭、父母有毒癮問題、父母長期爭吵、父母離婚、家暴、父母有人去坐牢…等等。

當時的我對創傷還不了解，常常會看著這些診斷名稱，然後想著這些孩子的經歷，去試著理解這之間到底發生什麼事情。直到那一天課程結束查了ACE研究後，我開始大量閱讀ACE研究和創傷的書籍，才開始慢慢拼湊事情的樣貌。如果孩子的行為像是一座冰山，這些診斷標籤或是孩子表現出來的行為，就只是冰山水面上的那一角，而藏在水面下的──那些我們看不見、沒有談論的──則是童年逆境和創傷對一個人造成的影響。

只是為了活下來

今（2018）年十一月，我很喜歡的一本書 “The Deepest Well”中文版《深井效應》在台灣上市，這是一位在美國加州執業的小兒科醫師娜汀‧哈里斯所撰寫，想要告訴讀者，童年逆境對人的影響。哈里斯醫師在書裡提到：一八五四年，英國倫敦發生霍亂傳染事件。當時大家都認為是因為空氣傳染，但有一位醫師發現當地人都是喝了同一口水井裡的水而生病，進而發現霍亂是藉由汙染的水傳染。如果很多人喝了同一口井的水後生病了，那我們應該要去探討，這個水井裡到底發生什麼事情。在這本書裡，哈里斯醫師告訴我們，「童年逆境經驗」就是水井裡那個造成身心健康問題的根源，現在我們看到的各種身體和心理健康問題、或是各種社會問題，都可能追溯回去那座「童年逆境」深井。

創傷後...無法快速復原

過去幾年來，我有機會諮商許多經歷創傷的成人個案，常常在諮商過程中，看到個案們因為不理解這些創傷所帶來的影響，所以常常不斷責備批評自己，或是認為自己太脆弱了所以現在才會這樣。ACE研究測試了一萬七千多位成年人，詢問他們十種童年逆境經驗：包括肢體暴力、情緒暴力、情緒疏忽、身體疏忽、性侵害、家暴、父母離婚、父母有藥物酒癮問題、父母有心理疾病、以及父母有人去坐牢。研究結果顯示，每三個人當中，就有兩個人至少經歷過一種童年逆境，每八個人當中，就有一位至少經歷四種逆境。但是，卻很少人在談論這些創傷與掙扎，因為這個社會歌頌快速復原，要求每個人不管遇到什麼痛苦事件，都應該趕快戰勝這些創傷、如果你還被影響，那就是「你太弱了」。於是，我看到許多個案因為無法「快速復原」，對自己感到很生氣、很失望、很氣餒。

但是，面對童年創傷──尤其是那些成長過程中不斷重複的負面經驗，我們要去看到的，不僅僅是發生了什麼事情，還有一個人在這樣受創的環境下，他們的身體所發展出來的保衛機制。哈里斯醫師在這本書中提到了許多研究，詳細地用生物學的角度解釋，童年時期所處的惡性壓力如何影響一個人的身體和大腦。童年創傷影響身心健康，這些都不再只是純粹的臨床推論，而有科學證據。

我常常對我的個案解釋，童年逆境經驗改變你的大腦和身體，這些都不是在說「你有問題」，相反的，這是一個人為了存活所發展出來的生存機制，是一個人強大韌性表現。只是，當你現在已經脫離危險了，你的大腦和身體卻不知道，所以你持續用舊有的大腦迴路運作、持續處在「戰或逃」的壓力反應、持續用失調的杏仁核，將周遭許多東西都視為危險。理性上，你知道現在已經脫離童年創傷環境了，但是你的身體和情緒腦，卻還活在過去、活在創傷當中。

從「知道」開始療癒

但是好消息是，每一個人都有機會改變。過去發生的創傷或許都不是你的錯，但是我相信療癒是自己的責任，因為復原這條路，只有你自己可以走，沒有其他人可以替你走。哈里斯醫師也在書中提到許多治療方法，許多人在聽到治療時，或許都會想到「吃藥」，但是，就像哈里斯醫師談到的，我們需要從各全面的角度來看到治療──睡眠、運動、飲食、正念、心理諮商、健康的人際關係，這些都是一個人要復原所需要的東西。

哈里斯醫師在這本書中詳細的解釋了童年逆境經驗對人造成的影響，而在你讀完這本書後，我想邀請你一起成為創傷知情者──能夠理解創傷、由創傷知情的角度看事情。下次當你遇到任何人（不管是大人或小孩）表現出「問題行為」時，你能夠在心裡想著：「你過去發生了什麼事情？」而不是：「你有什麼問題？」

許多創傷都來自於人──那些人與人之間的暴力、虐待、疏忽，讓一個人失去對他人的信任與連結。但是，也因為這些創傷來自人，復原的過程更需要人。沒有人能夠在孤獨中復原，我們需要在與人的信任和連結中上才能獲得療癒，而當這個社會能夠開始討論童年逆境經驗、能夠成為創傷知情，我們就能提供更多支持與理解，幫助更多人復原。人有能力摧毀另一個人，也有能力治癒另一個人，我們可以成為那個治癒人的人。

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●本文獲作者授權，轉載自留佩萱「ABOUT COUNSELING」部落格。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net