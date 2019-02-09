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【澳網之王】閻大富／年過30的職業網球選手，為何頻拿冠軍？

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▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

●閻大富／文字工作者，政戰學校新聞系畢，曾任職國防部軍事新聞通訊社、漢聲電台，6年中華職棒轉播經驗，退役後任中廣記者。

今年職業網球大滿貫賽事第一個澳洲公開賽日前結束，現任球王塞爾維亞籍的喬科維奇（Novak Djokovic）在冠軍戰中，生涯第53次和西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）對決。喬科維奇完美保住所有發球局，加上整場比賽失誤少，讓納達爾一路挨打。最終以6比3、6比2、6比3乾淨地連拿3盤帶走勝利，贏得生涯第15座大滿貫冠軍，超越山普拉斯（Pete Sampras）獨居史上第三。喬帥7次闖進澳網決賽全都贏，澳網7冠也超越費德勒（Roger Federer)）和愛默生（Roy Emerson）的6冠獨居史上第一。

喬科維奇的大滿貫15座數量仍比不上網球四巨頭（費德勒、納達爾、喬科維奇、穆雷）中費爸的20座和蠻牛的17座，論成就只能排老三，但喬帥卻是三人中年紀最輕，今年5月才滿32歲，對比大1歲的蠻牛和即將邁入38歲費爸，喬帥還是有機會超越走在前頭的兩人，主要原因就是拜科技和精細的團隊分工所賜。喬科維奇在2017年受手肘傷勢所苦，沒有拿到任何一座大滿貫，卻能在隔年連續7月於溫布頓網球公開賽奪得生涯第13座大滿貫賽冠軍，同時，世界排名重回前十，8月再拿下美網公開賽冠軍，加上今年的澳網冠軍，喬科維奇已是跨年度連3冠，也奪回世界球王寶座，證明喬帥況狀再達巔峰。

▲納達爾（Rafael Nadal）2019澳網。（圖／路透）

不論是費爸、蠻牛或喬帥，以3人的年紀，在以往90、80年代或更早期，幾乎不可能在大滿貫賽事中還有這樣的成績。拿過兩次年度大滿貫（1962、1969）的澳洲籍球員羅德拉沃（Rodney Laver），1969時年31歲，但隔年他僅僅只在ATP年終賽中拿到亞軍，名字再也沒有在大滿貫決賽中出現。曾經在1993到1998年連續6年年終總排名第一，14座大滿貫冠軍得主，國際網球名人堂成員的上一代美國球王山普拉斯（Pete Sampras），31歲的2002年他拿到最後一個大滿貫美網冠軍後，也逐漸消失在大滿貫賽場上。這個世代的球星為何年過30還能像尾活龍？費爸2018年拿到澳網冠軍時甚至已經「高齡」36歲，這在以往的球星眼中簡直不可思議。

網球選手的腳下戰場

【編按：網球場地面材質常見的有四種：草地球場、硬地球場、泥地球場和地毯球場。過去曾有木地板球場，但現在已很少見到。 在大滿貫賽事中，溫布頓網球錦標賽（溫網）使用草地球場，法國網球公開賽（法網）使用泥地球場，美國網球公開賽（美網）和澳洲網球公開賽（澳網）使用硬地球場。】

網球是一項很特別的運動，特別之一是場地材質多樣化。以大滿貫四大賽來看，歷史最久的溫布頓錦標賽是草地球場，球速最快，法國公開賽用的是紅土，球速則最慢。美網和澳網則是硬地球場，是在硬質地面上塗上多層高分子塗料，但美網和澳網用的成份不同，美網場地較硬，球速快較接近草地球場、澳網場地球速相對較慢接近紅土球場。

網球特別之二是每位球員因打法、風格和擅長技術不同，因此，在不同球場中會有不同的優勢。目前史上大滿貫拿最多的費德勒，有8座溫網、6座澳和5座美網冠軍，但紅土球場的法網卻只拿過一次，費爸的打法風格為「技術全面型」，底線抽球穩定，加上預判、接發球、截擊、切球上網的能力強，加上草地的滑步、SABR等獨特打法，因而在草地球場的表現特別突出，也被冠上「草地之王」的名號。

和費爸相比可說是極端的西班牙蠻牛納達爾，生涯有11座法網冠軍，並在2010到2014年連拿5座，是當今球壇的「紅土之王」卻只拿過一次澳網冠軍。蠻牛利用相當強勁的上旋抽球，球落地後產生高彈跳令對手難以進攻，並利用驚人移位速度製造出更多在防守反擊時的致勝球。納達爾強大的正手拍是他招牌攻擊武器，在慢速紅土球場上的發揮更是驚人。

而喬科維奇的打法和費爸有點類似，擁有相當強大的底線抽球和防守能力，也會滑步救球。反拍對角和穿越球是最拿手的攻擊方式，也有相當不錯的放小球能力，屬於全面型的球員，但喬帥和費爸一樣，打法不適合紅土球場，一直到2016年才得到生涯第一座法網冠軍盃。

▲ 費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

若看3人的體型，蠻牛最壯、費爸次之，兩人都是185公分高，喬帥最高188公分，但體型相對較纖細，如果以力量來看，蠻牛應該最佔優勢，但網球擊球力量來源並不全是肌肉，屈膝伸直的彈力、腰、臀、腿、肩的旋轉力，加上手臂手腕的運用，看似簡單的擊球動作卻包含了身體各部的複雜運作，而且還得使用正確得宜。所以最壯的蠻牛反而在硬地或草地球場討不到便宜。

這3人加上英國的穆雷（Andy Murray），4人之間有許多動輒4到5小時的五盤精典戰役，本身肌耐力和意志力的發揮都讓人嘖嘖稱奇，主因就是他們背後都有強大的團隊。

▲穆雷曾拿下2013溫網冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

這個世代的職業網球比賽，已不只是教練和選手兩人的組合，還包括體能訓師、按摩師、營養師，如果再加上心理治療師和經紀人，一趟比賽5到7人是家常便飯。喬科維奇還請過冥想師幫他提升專注力，以及德國籍的前球王貝克（Boris Becker）任教練，主要是借重貝克提高喬帥在大滿貫比賽中的意志力。一位網球選手在場上比賽，靠的是團隊精細分工能量的展現。去年大滿貫獎金最高的美網，冠軍可領一億一千七百萬台幣，而且會年年增加，想拿冠軍砸錢組團隊已是不可免的趨勢，這也是選手年過30體能依然可以維持不墜的原因，加上長年比賽所累積的經驗和解讀比賽的能力，如果保養得宜不受傷，未來說不定會出現40歲還在場上拼戰的球星，以即將38歲還不輕言退休的費爸來看，這種可能性極高，所以剛拿到澳網金盃，快要32歲的喬科維奇，放在現今網壇還年輕的很呢！

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