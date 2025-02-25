女子遭前男友砍30刀還寄18封騷擾信 　刑法對被害人保護幾乎為零

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀險死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

●李震華／ 律師、台灣司法改革關懷互助協會理事長

2023年9月，高雄市苓雅區發生一起駭人聽聞的情殺案件。33歲余姓男子因不滿23歲吳姓前女友拒絕復合，持刀在超商內連刺對方30多刀，導致吳女當場失去生命跡象，經送醫搶救後倖存。然而，余男在羈押期間持續以書信騷擾受害人，總計寄出18封信件，令吳女身心備受折磨。

吳女甚至崩潰寫下遺書，並在社群媒體上公開，表示自己每天活在恐懼中，經常獨自躲在房間裡哭泣。她悲痛地寫道「我上訴到三審殺人魔只判8年，三審定讞還不能上訴，看來法官是希望殺人犯4年後或8年後出獄後買刀把我殺死，對吧？」她無助地向網友求助「我該怎麼繼續活下去？」

刑法對犯罪者僅「懲罰教訓」 缺乏有效教化工具

筆者認為，此案案發前，被告已經無視家暴保護令，一再接觸直到殺傷吳女，實在值得檢討。我國刑法對被害人的保護機制幾乎為零，面對高風險案件，現行制度僅提供社工慰問，卻未能實際有效地保障受害者安全，導致類似案件層出不窮。

另外，刑法對犯罪者的處罰多僅具「懲罰教訓」之意，縱使有監獄行刑法的教化規定，卻缺乏積極有效的教化工具。

情殺案的加害者往往是「因愛生恨」導致極端行為，再加上長期服刑後的怨懟，事發後被害人即便倖存，也仍長期處於危險與恐懼之中；過去亦有殺人犯在服刑期間揚言出獄後要「殺光對方全家」，顯示類似情殺案例並非孤立個案。

對於「高黏著度」案件（如家人、同居伴侶、職場夥伴、毒品上癮等），案發後法務部及所屬檢方執行科應成立專案，責令轄區派出所介入監管，為受害者提供緊急避難計畫，確保其擁有安全住所，避免與加害者接觸。

同時，加害者出獄後應接受行為監控，包括定期報到、追蹤行蹤，必要時實施電子監控，以降低再犯風險。此外，服刑期間，應強制加害者接受心理輔導與行為矯正，確保其出獄後不再對受害者構成威脅。

政府若治標不治本 將讓更多受害人陷入恐懼

在國際案例中，英國對涉及嚴重暴力犯罪的未成年罪犯，除服刑期間繼續接受教育外，出獄後皆須接受檢警嚴格監管。例如，1993年詹姆斯·巴杰爾（James Bulger）謀殺案的兩名10歲少年犯在服刑8年後獲假釋，法院及法務部便為其設定多項限制條件，包括不得返回案發地區、不得互相聯絡，除了專任監護官的監視外，並須定期接受行為評估與心理檢測，以降低再犯風險。

此外，我國幾年前推出但幾乎已被毒品及詐欺犯案件淹沒而的「司法修復式正義」，為國際司法趨勢之一，強調加害者、受害者與社區間的對話，讓加害者真正理解其行為對受害者造成的傷害，並共同討論如何彌補創傷。多國實證研究顯示，這種司法模式不僅能降低再犯率，亦可有效減少受害者的心理創傷與焦慮感，而不是「增加焦慮」！

筆者呼籲，政府應比照醫療體系的跨部門合作，整合檢察司法、社政、警政及心理醫療資源，對高風險案件進行跨領域預防。他直言「台灣屢被批評為犯罪天堂，酒駕、毒品、行人地獄及近幾年的詐欺案，並非毫無根據，政府若持續治標不治本，放任此類犯罪偵查及罪犯矯治漏洞繼續存在，恐將讓更多受害者陷入無助與恐懼之中。」

▼余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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