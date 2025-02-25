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拿出孫易磊「我每場都想投」的鬥志！　今晚就交給這群中華英雄了

我們想讓你知道…能被這些充滿熱忱的選手代表，身為球迷，只有感到無比榮幸而已。期待最終，迎接勝利的會是我們，其他，就交給場上的他們。

▲▼ 孫易磊、莊陳仲敖 。（圖／中職提供）

▲中華隊還未出賽的兩位投手孫易磊、莊陳仲敖。（圖／中職提供）

●作者／小林文字燒

如果可以，每一場我都想要投，就在今天，我們將和西班牙爭取最後一席的 WBC 正賽資格，彼此都有不可輸的壓力。

先發投手也公布了，就是去年在小聯盟突飛猛進的莊陳仲敖。相信前幾場表現出色的林維恩、徐若熙，還有狀態良好的孫易磊，應該，也都會在關鍵時刻登場，可以說是精銳盡出了。

我不知道部分球迷是如何批評他們的，但就我的理解，這批 20 幾歲的年輕人、火球男，沒有一個不是國內萬中選一的天才，也沒有一個不是國外想盡辦法簽下來的明日之星。

曾豪駒總教練，在這屆 WBCQ 選才時就曾清楚表明，包含參賽積極度、身體健康度，這些指標才是重點，也是要成為常勝軍的必備條件。如果不在乎選手未來，他們更難全力以赴。

看到選手們願意冒險和球隊協商，或是中斷訓練從美國、日本飛回來參賽。他們帶著這種心情，所以我們今天，真的也沒有什麼好害怕的。

孫易磊去年在日職出賽並不算多，年僅 20 歲的他，花了更多時間在增強身體的基礎素質。而且，球團也不急著要孫易磊上場投球，很保護他。

所以今天，孫易磊才能帶著更好的條件、均速，回到大巨蛋投球。而且他充滿鬥志，說的話令人感動，「高中以前不這麼覺得，旅外以後才發現，要在台灣投球的機會非常珍貴。如果可以，我每一場都想上場投。」

▼孫易磊喊話「如果可以，我每一場都想上場投」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼經典賽資格賽練球日，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）

這不就是我們最需要的選手嗎？每個人不都是抱持這種態度嗎？能被這些充滿熱忱的選手代表，身為球迷，只有感到無比榮幸而已。期待最終，迎接勝利的會是我們，其他，就交給場上的他們。

▼期待最終，迎接勝利的會是我們，其他，就交給場上的他們。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

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