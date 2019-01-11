韋安／「好官難為」閣員如何接地氣？

▲行政院長賴清德11日率內閣總辭。(圖／行政院提供)

文／韋安(資深媒體人)



現在的台灣，其實已經到了「官不聊生」的時代。尤其是行政院各部會的官員，不僅要接受在野黨民意代表的嚴格監督，也要受到網紅、無數鄉民的放大檢視。



不過，在內閣總辭，各部會閣員留任，或更替之際，內政部長徐國勇卻得到不少民眾的掌聲。因為徐國勇自去年7月上任以來，就積極推動《調度司法員警條例》的修正或廢止，近日總算排入修法議程。





▲內政部長徐國勇。(資料照／記者張一中攝)

前警大教授葉毓蘭教授，連續兩次在臉書上表示對徐的肯定和支持到底。資深媒體人、名嘴羅友志，也在談話節目中表示，以後就算徐國勇講錯話，他也會因為這件事而不去罵了。無論馬政府8年，蔡政府近3年的執政，很少有官員會受到外界的如此一致的好評。



《調度司法員警條例》是70多年前所立的法案，制度設計上把檢察官和員警定位為主、從關係，而且增加員警單位許多冗事和負擔，早已與時代脫節。去年六月，花蓮地檢署檢察官就利用此法，調度員警跑到幼稚園，「私設刑堂」審問小朋友，引發全台民怨。對這項有司法不公之慮的法條，基層警員和警政單位常年來都呼籲修法，總算在徐國勇半年來多次堅持，以及和相關單位不斷溝通、爭取下，才得以落實。



除了推動《調度司法員警條例》修法外，日前檢方審理罵警「奴才」竟不起訴，徐國勇就直接痛批「邏輯不通 」，帶頭維護警界的尊嚴。



做為警界大家長的內政部長，徐國勇其實還做了其他不少事，為基層警消人員積極爭取應有、合理的福利。考量警消工作環境的高危險性，基層警消俸額已向上調高，修正並從寬認定因公殉職的定義。還有，煞費一番苦工，為國道員警爭取危險加給。行政院長賴清德11日率內閣團隊總辭，不過趕在「看守內閣」之前，在9日核定國道員警危險加給3000元方案，回溯至元旦起發放。



其實，這個案子去年4月份，徐接任部長前就送到行政院人事行政總處，不過 9月被要求補充資料。為此，徐國勇日前親自帶著人事總處官員直接上國道實地瞭解國道警員值勤狀況。最終促使「危險加給」的加速定案，每位元國道警員每月增加3000元加給。許多基層員警都力讚徐國勇跟行政院說到做到，「很有Guts」！



體會基層民意，力推合理的改革，照顧公務員的福利，大力維護警界尊嚴，其實可以達到良性循環的效果。過去一年，在福利提升和受到尊重的同時，警界的士氣和績效都大幅提升。



九合一選前，警方實施3波全國性掃黑專案，共逮捕幫派犯罪組織首惡130多人；查賄部分共移送1,275件6,983人。整個激烈的選戰中，未發生任何重大暴力和選舉抗爭衝突。



警政署利用大數據分析找出全臺1,687處易涉毒熱點，共查獲3,400多人，系統性斷絕毒品犯罪網絡。詐欺犯罪防制方面，共偵破國內及跨境詐欺犯罪集團535件、5,600多人，查獲詐欺車手6,300人，瓦解詐騙集團組織。去年詐欺案件的財損，較前年降低2億多元。



除了在維護治安、照顧員警之外，徐國勇在推動居住正義方面可說用心用力。為落實執政黨8年20萬戶的社會住宅政見，其中直接興建12萬戶，去年底既有、已完工加興建中戶數2.5萬戶，109年前將達到4萬戶的目標。其餘部分以社會住宅「包租代管」方案替代。



為了鼓勵有空屋的房東加入租屋供給行列，參與的房東可享所得稅、房屋稅、地價稅優惠及房屋修繕補助，房客則可用市價5至9折的租金承租。截至去年底，累計已媒合2,683戶，約等同9個中大型社區的規模。



內政部訂立的「租賃住宅市場發展及管理條例」已經在去年上路，建立包租代管專業服務制度，協助租賃雙方快速處理房屋修繕、租金收取等繁雜事務，有效減少租賃糾紛發生，目前已有534家房仲業者申請經營許可。各縣市公會也相繼成立，使包租代管制度讓房東租的放心，房客住得安心，整個租屋市場告別惡房東、惡房客。使租屋成為安穩又有好品質的居住選項，落實居住正義。



在「好官難為」的時代，政府官員除了制定政策規劃，落實執行之外，最重要的是還要接地氣，隨時掌握民意脈動和需求，善於溝通協調。像徐國勇這樣，願為、敢為、能為的官員，才能得到民意的肯定與支持。

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●作者韋安，專欄作家、資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net