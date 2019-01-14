【口譯哥駐美】白依／外交官的稱職與勝任

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）



●白依／獨立評論人。

口譯哥趙怡翔外派美國、擔任政治組長一職，引發爭議；認為其並無外交官歷練，佔高位、領高薪；外交部長吳釗燮親上火線力挺，為其能力背書。然而，趙能否稱職勝任呢？

稱職是品德、才能、經歷與擔任的職位要求必須相當。若以歷任駐美政治組長相比，趙難説稱職。但趙是聘用，非專職外交官；而政治組長是任務編組，趙屬政治任命；所以對趙應考慮的不是稱職，而是能否勝任？能否勝任，得看他擔負什麼任務？這只有蔡英文、吳釗燮知道，美國在台協會AIT對趙甚為肯定，所以我們不必擔心他能否勝任？而需擔心他擔負什麼任務？

蔡英文明擺著要打美國這張牌抗中，而美國也要下台灣這枚棋子，從中美對恃中獲利；蔡英文與美方互有所求，有些不可告人之事，是不宜透過正式的外交管道。所以，趙怡翔擔負的任務也許與此有關，他不能勝任，影響也許不大；能夠勝任，恐怕會大大影響台海情勢。

外交部長及大使是特任職位，擔負外交任務；則必須既能稱職又能勝任。

外交是國家對外交涉與交往的方法和藝術，所以除了外語能力、涉外經驗，更必須有深度、風度、及巧度。若不能俱備慧眼對形勢洞察入微，或乘機應變；言語手法不能文明開化，而表現粗鄙謭陋；都不是稱職的外交官，難以勝任外交使命。

外交官的深度、風度、與巧度



我國外交官的考選及陪訓均甚嚴格，正式管道培養的外交使節，均經過完整的訓練與歷練。

馬英九一上任，就任命馮寄台為駐日代表；馮是外交官家庭出身，也有完整外交歷練，當過大使。但因扁政府八年，派駐日本兩任代表均為親日台獨；讓日本嚐盡甜頭。日本又認為馬親中仇日，所以對馮抱持相當猜疑。馮大使到任後不卑不亢勤奮工作，發揮外交風範；而且充分了解日本文化，主動顧及日本與大陸關係，絶不讓日本「迷惑」（日文乃為難、困擾之意），得到日本的尊重與信賴；日本重要國際活動均會邀請他以示尊重，他會考慮大陸外交人員是否與會？為避免造成日方迷惑而妥善應變。日本也破例讓馮代表伉儷，參加了皇室的賞櫻茶會。這就是因為馮大使具備外交官，對駐在國文化內涵的深度，及洞察入微乘機應變的巧度 。

當然，外交也注重大使與本國元首的私人關係良好，以表示對駐在國的重視。所以有時任命總統私人親信為大使，有其必要；但也得有其限度，被任命者也得有必須的程度。否則與總統私交再好，卻無外交基本程度；也會被駐在國感覺不被尊重。我説的是那些人？外交界懂的。

外交部長當然更需具備外交官的深度、風度、與巧度。

陳水扁任內某部長説人家國家只有鼻屎大，這種粗鄙謭陋是前所未見；不但影響與該國的關係，對國家形象更是重重傷害。

吳釗燮部長對趙怡翔必能勝任，充滿信心並背書；但吳部長領導國家重要外交工作，事關國家安全及利益；能否稱職與勝任呢？

去年，某中美洲國家與我斷交；不能歸責於吳部長。但吳説：該國元首因為要不到我國給予競選政治獻金而反目，這種言語表達就絶不稱職；而且違反邦交道義。請問與我維持邦交的國家，就沒有類似情形嗎？他們會怎麽想？

我們外交處境尷尬，外交工作倍為艱難險阻；更需以智、以巧處理外交關係。而今兩岸關係趨冷，政府想拉攏美國為靠山，可以理解；但若淪為看人臉色，被人當棋子玩弄；讓台灣陷入台海危機，而有敗亡風險。就不是能否稱職與勝任，這麽簡單了。

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