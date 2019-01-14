李沃牆／換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？

▲行政院長交接。（圖／記者屠惠剛攝）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

行政院長賴清德甫率內閣總辭，總統蔡英文旋即於本（1）月11日宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋接任；蘇揆也迅速於13日公布內閣完整名單，並於14日正式上任。蔡英文總統於2016年5月20日上任，其第一任行政院長由具有財經專業的林全擔任，林全內閣於2017年9月7日總辭，擔任閣揆僅1年3個多月；而賴清德是蔡總統任內的第二位行政院長，2017年9月8日上任至今，擔任閣揆期間只有1年4個多月。蔡政府閣揆耗損之快，相較於前兩位總統，實有過之而無不及；又換閣揆如走馬燈，經濟能夠變好嗎？

閣揆及財經首長更換頻繁 不利經濟成長

細數總統民選（政黨輪替）後（2000年5月20日陳水扁總統上任）至今，三位總統（前後共五任），歷經18.6年，行政院長就更換了15位，平均任期僅1.3年左右；最長是游錫堃在位3年、最短是張善政任期僅3個月又18天（如表1所列）；而財經閣員中，經濟部長及財政部長（2000年5月20日至今）、金管會主委（2004年7月至今），含代理及現任，都恰巧更換了13位；平均在位時間不到1年半。換人速度之快，用走馬燈形容亦不為過。2000年政黨輪替適逢網路泡沫，全球經濟出現明顯衰退；立即反應在隔年（2001），經濟出現負成長（-1.26%）；2008年金融海嘯，隔年經濟亦出現負成長（-1.57%）；之後，全球景氣復甦至今，但今明二年經濟可能面臨衰退。雖然影響經濟成長的因素不一而足，包括國內、外經濟環境變動等；但由表2可算出2000年至2008年陳水扁總統任內平均經濟成長率為4.40%；2008年至2016年馬英九總統任內平均經濟成長率降為2.68%；閣揆及財經首長更換頻繁，位子還沒坐暖就要換手；影響財經政策的延續及民眾的消費及投資信心，國力日漸凋零、經濟前景黯淡，實難辭其咎。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：行政院。）

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：主計處。）

蘇貞昌雖老驥伏櫪 但須面對三大經濟挑戰

蘇貞昌雖然是回鍋，但老驥伏櫪，志在千里；在其所公布的所有內閣名單中，除了少數幾位部會首長係新任或升任、甚至教育部長回鍋外，包括國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮等四大財經部會首長及主計處處長朱澤民均獲留任。看似「了無新意」，但卻是藉此彰顯其：「中生代接棒、穩定財經、發展經濟」的主張。蘇內閣泰半以上閣員是「賴規蘇隨」；但財經政策是否延續，還是「人亡政息」，關係著台灣經濟的穩定。當前除了要解決經濟紅利分配、豬瘟可能延燒及能源等迫切問題外；盱衡全局，洞燭未來，面對全球經濟成長可能遲緩及衰退下，未來挑戰相當大；舉犖犖大者如下。

挑戰一、全球經濟成長可能遲緩，台灣無法置之度外

首先，在內需的消費方面，賴清德院長缷任前所推動的五大刺激消費政策，包括：減稅措施、促進國內旅遊、辦理大型活動、鼓勵節能低碳消費及電動汽、機車免徵貨物稅等；能否持續實施，並發揮預期效益，仍有待考驗。再者，出口一直是台灣經濟成長重要引擎，但之前連續24個月正成長的盛況已告終。財政部所公布的去（2018）年11月出口年增率為-3.4%；預估12月出口跌幅恐超過3%。此外，台北市進出口商業同業公會（IEAT）所發布的「2018全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告」指出，台灣的綜合競爭力首度由A級貿易國家掉出至B級貿易國家，在全球的排名中已經連續6年滑落，更是一項值得注意的警訊。消費及出口占台灣GDP比重最大，倘此二項無法成長，那經濟成長勢必明顯衰退。

挑戰二、貿易戰不確性高，中國大陸經濟下行影響大

美中副部級官員談判剛結束，雖然雙方均表示滿意；但對於深入的結構改革卻仍無共識，90天期限將屆，貿易戰仍流滿不確定性。再者，中國大陸國家統計局於去（2018）年12月14日所公佈數據顯示，11月中國工業產出和零售銷售放緩，是近三年來增長最少的一年。零售額增長則是自2003年以來的最低水平。另由中國國家統計局所公布的12月份，中國製造業採購經理指數（PMI）降至49.4，是2016年8月以來首次跌破50的榮枯分界線，低於市場預期；而今年1月2日財新中國所公布的同期製造業採購經理人指數 （PMI） 為 49.7，為自 2017 年6月以來首次跌至 50以下的景氣衰退區間。

中國大陸2018年第三季國內生產毛額（GDP）年成長率為6.5%，低於專家預測的6.6%，為2009年第一季以來最低；前3季GDP成長率為6.7%。預估年成長率為6.5~6.6%；但今明二年經濟成長預估均不樂觀，如穆迪預估，2019和2020年中國大陸經濟增長6.0%，將寫下1990年以來最低的經濟成長；另包括世界銀行（Word Bank）、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金會（IMF）及聯合國（UN）均不約而同地調降。此外，星展銀行（DBS）預測，隨著內需下滑，中國大陸的經濟成長，可能會掉到不及6%的水準。坦然言，兩岸貿易依存度仍高，台灣對大陸地區出口占比仍維持我出口的四成，特別是資通等相關產業供應鏈尤重；若出口及接單遭波及，必不利於台灣經濟成長。

挑戰三、加入CPTPP勢在必行，但難度愈來愈高

加入國際區城經濟整合是台灣必須要走的路，馬政府任內希望「八年入T（TPP，跨太平洋夥伴協議）、能快就快」，但最後無攻而返；蔡政府上任之初也以加入TPP為目標。然而，TPP在美國退出後，由日本所主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已於去年12月30日生效。台灣目前FTA覆蓋率僅9.69%，未積極參與區域經濟整合，令外資來台投資退避三舍。而CPTPP人口近4.8億，大於歐盟地區；GDP約10兆美元，占全球的13%及全球貿易總量14.9%；也占台灣貿易比重的25%及對外投資比重近30%，其重要性容忽視。據悉，11國的代表將於2019年啟動新成員；

因此，加入CPTPP不僅可提高與貿易夥伴的互補互利關係、分散及擴大出口市場、促進經濟成長；又俾利於新南向政策的推動，強化台灣在亞太地區的供應鏈角色，同時降低貿易戰的威脅，利多於弊。儘管台灣積極爭取加入，但去年的核食公投結果，成為台、日關係的「痛點」；加上日本前駐美大使佐佐江賢一郎日前在華府表示：「雖然台灣有潛力加入CPTPP，但因與中國大陸關係複雜，目前仍不適合加入」；倘加上中國大陸因素的影響；加入CPTPP在蘇內閣任內恐是一項不可能達成的任務。

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