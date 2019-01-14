ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

李沃牆／換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？

雲論

 

 ▲行政院長交接。（圖／記者屠惠剛攝）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

行政院長賴清德甫率內閣總辭，總統蔡英文旋即於本（1）月11日宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋接任；蘇揆也迅速於13日公布內閣完整名單，並於14日正式上任。蔡英文總統於2016年5月20日上任，其第一任行政院長由具有財經專業的林全擔任，林全內閣於2017年9月7日總辭，擔任閣揆僅1年3個多月；而賴清德是蔡總統任內的第二位行政院長，2017年9月8日上任至今，擔任閣揆期間只有1年4個多月。蔡政府閣揆耗損之快，相較於前兩位總統，實有過之而無不及；又換閣揆如走馬燈，經濟能夠變好嗎？

閣揆及財經首長更換頻繁　不利經濟成長

細數總統民選（政黨輪替）後（2000年5月20日陳水扁總統上任）至今，三位總統（前後共五任），歷經18.6年，行政院長就更換了15位，平均任期僅1.3年左右；最長是游錫堃在位3年、最短是張善政任期僅3個月又18天（如表1所列）；而財經閣員中，經濟部長及財政部長（2000年5月20日至今）、金管會主委（2004年7月至今），含代理及現任，都恰巧更換了13位；平均在位時間不到1年半。換人速度之快，用走馬燈形容亦不為過。2000年政黨輪替適逢網路泡沫，全球經濟出現明顯衰退；立即反應在隔年（2001），經濟出現負成長（-1.26%）；2008年金融海嘯，隔年經濟亦出現負成長（-1.57%）；之後，全球景氣復甦至今，但今明二年經濟可能面臨衰退。雖然影響經濟成長的因素不一而足，包括國內、外經濟環境變動等；但由表2可算出2000年至2008年陳水扁總統任內平均經濟成長率為4.40%；2008年至2016年馬英九總統任內平均經濟成長率降為2.68%；閣揆及財經首長更換頻繁，位子還沒坐暖就要換手；影響財經政策的延續及民眾的消費及投資信心，國力日漸凋零、經濟前景黯淡，實難辭其咎。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：行政院。）

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：主計處。）

蘇貞昌雖老驥伏櫪　但須面對三大經濟挑戰

蘇貞昌雖然是回鍋，但老驥伏櫪，志在千里；在其所公布的所有內閣名單中，除了少數幾位部會首長係新任或升任、甚至教育部長回鍋外，包括國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮等四大財經部會首長及主計處處長朱澤民均獲留任。看似「了無新意」，但卻是藉此彰顯其：「中生代接棒、穩定財經、發展經濟」的主張。蘇內閣泰半以上閣員是「賴規蘇隨」；但財經政策是否延續，還是「人亡政息」，關係著台灣經濟的穩定。當前除了要解決經濟紅利分配、豬瘟可能延燒及能源等迫切問題外；盱衡全局，洞燭未來，面對全球經濟成長可能遲緩及衰退下，未來挑戰相當大；舉犖犖大者如下。

挑戰一、全球經濟成長可能遲緩，台灣無法置之度外

首先，在內需的消費方面，賴清德院長缷任前所推動的五大刺激消費政策，包括：減稅措施、促進國內旅遊、辦理大型活動、鼓勵節能低碳消費及電動汽、機車免徵貨物稅等；能否持續實施，並發揮預期效益，仍有待考驗。再者，出口一直是台灣經濟成長重要引擎，但之前連續24個月正成長的盛況已告終。財政部所公布的去（2018）年11月出口年增率為-3.4%；預估12月出口跌幅恐超過3%。此外，台北市進出口商業同業公會（IEAT）所發布的「2018全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告」指出，台灣的綜合競爭力首度由A級貿易國家掉出至B級貿易國家，在全球的排名中已經連續6年滑落，更是一項值得注意的警訊。消費及出口占台灣GDP比重最大，倘此二項無法成長，那經濟成長勢必明顯衰退。

挑戰二、貿易戰不確性高，中國大陸經濟下行影響大

美中副部級官員談判剛結束，雖然雙方均表示滿意；但對於深入的結構改革卻仍無共識，90天期限將屆，貿易戰仍流滿不確定性。再者，中國大陸國家統計局於去（2018）年12月14日所公佈數據顯示，11月中國工業產出和零售銷售放緩，是近三年來增長最少的一年。零售額增長則是自2003年以來的最低水平。另由中國國家統計局所公布的12月份，中國製造業採購經理指數（PMI）降至49.4，是2016年8月以來首次跌破50的榮枯分界線，低於市場預期；而今年1月2日財新中國所公布的同期製造業採購經理人指數 （PMI） 為 49.7，為自 2017 年6月以來首次跌至 50以下的景氣衰退區間。

中國大陸2018年第三季國內生產毛額（GDP）年成長率為6.5%，低於專家預測的6.6%，為2009年第一季以來最低；前3季GDP成長率為6.7%。預估年成長率為6.5~6.6%；但今明二年經濟成長預估均不樂觀，如穆迪預估，2019和2020年中國大陸經濟增長6.0%，將寫下1990年以來最低的經濟成長；另包括世界銀行（Word Bank）、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金會（IMF）及聯合國（UN）均不約而同地調降。此外，星展銀行（DBS）預測，隨著內需下滑，中國大陸的經濟成長，可能會掉到不及6%的水準。坦然言，兩岸貿易依存度仍高，台灣對大陸地區出口占比仍維持我出口的四成，特別是資通等相關產業供應鏈尤重；若出口及接單遭波及，必不利於台灣經濟成長。

挑戰三、加入CPTPP勢在必行，但難度愈來愈高

加入國際區城經濟整合是台灣必須要走的路，馬政府任內希望「八年入T（TPP，跨太平洋夥伴協議）、能快就快」，但最後無攻而返；蔡政府上任之初也以加入TPP為目標。然而，TPP在美國退出後，由日本所主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已於去年12月30日生效。台灣目前FTA覆蓋率僅9.69%，未積極參與區域經濟整合，令外資來台投資退避三舍。而CPTPP人口近4.8億，大於歐盟地區；GDP約10兆美元，占全球的13%及全球貿易總量14.9%；也占台灣貿易比重的25%及對外投資比重近30%，其重要性容忽視。據悉，11國的代表將於2019年啟動新成員；

因此，加入CPTPP不僅可提高與貿易夥伴的互補互利關係、分散及擴大出口市場、促進經濟成長；又俾利於新南向政策的推動，強化台灣在亞太地區的供應鏈角色，同時降低貿易戰的威脅，利多於弊。儘管台灣積極爭取加入，但去年的核食公投結果，成為台、日關係的「痛點」；加上日本前駐美大使佐佐江賢一郎日前在華府表示：「雖然台灣有潛力加入CPTPP，但因與中國大陸關係複雜，目前仍不適合加入」；倘加上中國大陸因素的影響；加入CPTPP在蘇內閣任內恐是一項不可能達成的任務。

熱門文章》
►減稅只是小確幸
►經濟紅利應以「還債」優先

►看更多【李沃牆】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副..

李沃牆最新文章

more

李沃牆／換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

李沃牆／蘋果吹皺全球股市一池春水

李沃牆／減稅只是小確幸　「藏富於民」才是真重點

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

關鍵字: 雲論 李沃牆 雲論李沃牆 蔡英文 蔡政府 內閣 潘文忠 羅文嘉
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【口譯哥駐美】白依／外交官的稱職與勝任
李沃牆／換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？
下班族／辦公室的「太極拳高手」
【人生常談】理工人隨筆／從心開始
對孩子而言，一位「好老師」才是最重要的

推薦閱讀

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

【口譯哥駐美】白依／外交官的稱職與勝任

李沃牆／換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？

梅復興／究竟該不該買F-16V？

下班族／辦公室的「太極拳高手」

【歷年高雄MV】白冰冰「來去高雄」是要行銷給誰？

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

重點其實不是「兩制」，而是「一國」

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解？乾..

相關文章

【口譯哥駐美】白依／外交官的稱職與勝任

【口譯哥駐美】白依／外交官的稱職與勝任

外交也注重大使與本國元首的私人關係良好，以表示對駐在國的重視。所以有時任命總統私人親信為大使，有其必要；但也得有其限度，被任命者也得有必須的..

39分鐘前

275天後潘文忠二度接教長　「一天就翻盤」教團：情何以堪

275天後潘文忠二度接教長　「一天就翻盤」教團：情何以堪

快訊／捲起袖子「撩下去」　蘇貞昌：人民感覺好才是王道

快訊／捲起袖子「撩下去」　蘇貞昌：人民感覺好才是王道

暗示蔡英文不連任？柯文哲：哈哈哈哈哈

暗示蔡英文不連任？柯文哲：哈哈哈哈哈

快訊／接地氣內閣來了！蘇貞昌上賴清德下　詹秀齡紫色套裝吸睛

快訊／接地氣內閣來了！蘇貞昌上賴清德下　詹秀齡紫色套裝吸睛

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

外交官的稱職與勝任

換閣揆如走馬燈　經濟能變好嗎？

究竟該不該買F-16V？

辦公室的「太極拳高手」

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面