鍾文榮／不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

韓國瑜市長就任後，新聞媒體指出高雄市的夜市餐飲價格漲聲連連，韓國瑜市長批評此舉是「殺雞取卵」，朋友問我這合理嗎？我認為這批評說得早一些，還未到「以價制量」的程度，然停車費漲價，我就認為是需求增加的單純價格機能反應。

新聞指出，高雄夜市的餐飲價格有些是5元、10元的漲幅，基本上和一般感受的無異，照理就和韓流無關了。想必，還是脫離不了最低工資調漲的影響，毋須以「殺雞取卵」的形容稱之，如果市長關切，那就是對市場價格的干預。但說回來，政府不也常幹這種事？

我這個臥底經濟人又是個外食族，每周只有假日兩天會自己買菜下廚，自然而然對於食物類的物價具有一定的敏感度。上次那一篇「滷肉飯漲價，我被剝奪了嗎？」我用經常性薪資年增率與米食物價指數年增率來說明，薪資的增幅往往不及米食類物價的增幅，於是乎，愈基礎的民生消費，當然對物價相對更為敏感。

漲價真的都反映到成本上？

然而，2019年開始，外食的物價出現一波漲價的趨勢，我問老闆，直接的回覆都是基本工資調漲必須反映成本。我認為也對，這些如便當店的餐飲業者，大部分的勞力結構都是領取基本工資，基本工資調漲5%到7.14%，如果按人事成本占25%的比例計算，如果完全轉嫁薪資漲幅，售價大約會調漲1.5%左右，然為何漲幅都超過呢？

我平常吃的排骨便當，從今年起由65元調漲5元到70元，漲幅7.6%，一般的外食與麵包，基本上都是調漲5元，這下子，我的外食費用幾乎是提高到5%到10%。原來，我們現在的物價起跳價已經是5元，於是乎，愈基礎的物價漲幅當然愈高！（都是漲5元，35元麵包漲到40元是調漲14.3%，65元排骨飯漲到70元是調漲7.7%。）

這當然有感，因為經常性薪資的漲幅不可能有10%以上，言下之意，我的購買力下降，當然被物價掠奪了。然大家必須注意一件事，基礎的外食價格漲價，對於薪資階層屬於落後的所得者更是具有掠奪感。根據行政院主計總處調查指出，受到菸價、食物及掛號費調漲的影響，2018年我國後20%低所得家庭的通膨率升至1.54%，非僅高於平均通膨率1.35%，也高於前20%高所得家庭的1.14%。如果把時間拉長來看，近五年不同所得的家庭感受到的物價年增率，就如下圖所示，最低20%的家庭的物價年增率往往高於其他所得家庭，代表低收入族群已經面臨更高的物價壓力，且當物價往上走時，感受的強烈性愈高。

▲（圖／資料來源：中華民國統計資訊網）

但大家可能有個錯覺，明明主計總處的調查顯示最近的物價是跌勢，甚至到去年12月還出現負成長（總指數負成長0.05%，食物類負成長0.61%，放心，還不是物價緊縮），為何我們感受到的外食價格是漲價的呢？主因來自於統計上的時間差異，因最低工資調漲是在1月份，統計的數值是落後市場現實的。因此，當物價開始調漲時，感受就開始異常明顯了。

熱門文章》

►你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

►滷肉飯漲價，我被剝奪了嗎？



►看更多【鍾文榮】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net