ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

林智群／管中閔最大的問題是「沒揭露」

雲論

 

▲管中閔遭監察院彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）

▲主筆照片

●林智群／執業律師。

「是否合法？施主這件事情要問你自己啊！」其實管中閔兼職寫稿這個事情，與其問「監察院」是否合法，不如問「管中閔」自己這個問題！

無論是中國兼課，還是兼差寫稿，（或是台灣大哥大獨董的事情）管中閔的問題其實只有一個，就是「沒揭露」，（法律上是否應該揭露，先不討論，反正他的決定就是不揭露）不揭露，有幾個可能：

第一，管中閔「不」知道有寫稿這個收入：不過這個很明顯不可能，你賺誰的錢你自己不知道？不可能吧！

第二，管中閔知道有寫稿收入，覺得自己合法：如果他覺得自己合法，他應該沒什麼好顧忌的，揭露也沒什麼，反正一切合法不是嗎？

第三， 管中閔知道有這個收入，覺得自己這個收入可能有問題：那他可能決定不揭露，一般人碰到這個情況，通常也是會做這樣決定吧？

其實這個事情是否有問題，媒體報導前、監察院調查前，管中閔自己已經做了判斷了，不是嗎？另有網友提出銓敘部75年9月5日（75）臺銓華參字第46252號函：「公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員。至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。」說管中閔這個行為應該不是法律禁止的，我回答「那個函我早就看過了，『專欄』是自己一個專欄，比如『k律師論點」，我寫自己的觀點，不代表『媒體』想法，讀者也不會弄混，管中閔是幫媒體『寫社論』（匿名喔），這個基本上已經是擔任「媒體主筆」的工作了，跟『寫自己的專欄』有一樣嗎？

我認為還是有差別，那個函釋（寫專欄）跟這個案子（社論）並不一樣呢！另外還要考慮次數跟頻率還有時間，管寫了5年多拿400萬，這個情況是銓敘部75年那個函釋裡講的「不禁止」範圍嗎？

有時候「量變」會引發「質變」的。

熱門文章》
►談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

►看更多【林智群】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 林智群 雲論林智群 管中閔 彈劾 台大 臺大 校長 社論 壹週刊
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
插畫家垃圾人／你人生過得好嗎？
單厚之／官員不定期寫社論vs.學者固定寫專欄　哪個..
【法國寫真】彭怡平／法蘭西共和國總統的官方肖像
林智群／管中閔最大的問題是「沒揭露」
白依／坐著談統、站著抗統、趴著等統

推薦閱讀

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得..

周祝瑛／葉俊榮送給台大的「聖誕禮物」

【放行管中閔】邱智淵／連任優於民意，蔡政府管案決策..

藍弋丰／一管為何拔三士？人無遠慮必有近憂

【葉俊榮請辭】林石猛／管中閔能順利走馬上任嗎？

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法..

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

單厚之／蔡政府「反中」起手勢──只禁用華為...那..

白依／坐著談統、站著抗統、趴著等統

相關文章

管中閔匿名投稿《壹傳媒》寫評論　監委調查7年賺400萬

管中閔匿名投稿《壹傳媒》寫評論　監委調查7年賺400萬

對於台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時兼職等違法事宜，監察院15日通過予以彈劾，監委王幼玲表示，管中閔擔任政務委員長達三年之間..

2小時前

談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

管中閔寫社論「護航自己政策」　林淑芬：超越假新聞了！

管中閔寫社論「護航自己政策」　林淑芬：超越假新聞了！

張競／英國脫歐──拆穿政客操弄西洋鏡

張競／英國脫歐──拆穿政客操弄西洋鏡

管中閔上任8天遭彈劾　王定宇：「恥」這個字認不認識

管中閔上任8天遭彈劾　王定宇：「恥」這個字認不認識

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

談管中閔被彈劾案前，你該要有的..

蔡政府「反中」起手勢──只禁用..

坐著談統、站著抗統、趴著等統

英國脫歐──拆穿政客操弄西洋鏡

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面