林智群／管中閔最大的問題是「沒揭露」

▲管中閔遭監察院彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）



●林智群／執業律師。

「是否合法？施主這件事情要問你自己啊！」其實管中閔兼職寫稿這個事情，與其問「監察院」是否合法，不如問「管中閔」自己這個問題！

無論是中國兼課，還是兼差寫稿，（或是台灣大哥大獨董的事情）管中閔的問題其實只有一個，就是「沒揭露」，（法律上是否應該揭露，先不討論，反正他的決定就是不揭露）不揭露，有幾個可能：

第一，管中閔「不」知道有寫稿這個收入：不過這個很明顯不可能，你賺誰的錢你自己不知道？不可能吧！

第二，管中閔知道有寫稿收入，覺得自己合法：如果他覺得自己合法，他應該沒什麼好顧忌的，揭露也沒什麼，反正一切合法不是嗎？

第三， 管中閔知道有這個收入，覺得自己這個收入可能有問題：那他可能決定不揭露，一般人碰到這個情況，通常也是會做這樣決定吧？

其實這個事情是否有問題，媒體報導前、監察院調查前，管中閔自己已經做了判斷了，不是嗎？另有網友提出銓敘部75年9月5日（75）臺銓華參字第46252號函：「公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員。至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。」說管中閔這個行為應該不是法律禁止的，我回答「那個函我早就看過了，『專欄』是自己一個專欄，比如『k律師論點」，我寫自己的觀點，不代表『媒體』想法，讀者也不會弄混，管中閔是幫媒體『寫社論』（匿名喔），這個基本上已經是擔任「媒體主筆」的工作了，跟『寫自己的專欄』有一樣嗎？」

我認為還是有差別，那個函釋（寫專欄）跟這個案子（社論）並不一樣呢！另外還要考慮次數跟頻率還有時間，管寫了5年多拿400萬，這個情況是銓敘部75年那個函釋裡講的「不禁止」範圍嗎？

有時候「量變」會引發「質變」的。

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