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林艾德／蝙蝠俠不是私刑的藉口，只是另一個暴力的開端

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▲台南虐嬰案引爆眾怒，吸引約500人深夜群聚在台南地檢署前，準備圍堵涉嫌虐嬰嫌犯。（圖／記者林悅翻攝）

●林艾德／皮格子樂團主唱、獨立建國倡議者。

這是一個很簡單的情境題，當你知道鄰居是個無法控制情緒的家暴慣犯時，如果把他叫出來痛打一頓，請問他會？

第ㄧ，從此學到教訓，痛改前非變成好爸爸。

第二，情緒更加不穩定，也使家人更加危險。

答案是什麼大家都很清楚，任何大腦有被保護好沒受汙染的人都知道，私刑不是Happy Ending，只是另一樁暴力的開端。

英雄跟私刑者不同，英雄是執行公權力或彌補公權力的不足、是為了阻止或防範未來的悲劇，而私刑者們，只是為了滿足自我在當下暴力、混亂及破壞的慾望。

所以私刑者的性質更像是兇手，他們有慾望、他們無法控制、他們需要滿足自己。因為兒子買錯東西或說謊而打人，跟因為看到父親家暴就要揍他，本質上都是無法控制自我的舉動。私刑者沒有公權力、不關心陰暗角落受害者的未來，動機也不是防範未然，否則他們不會使用這種讓受害者更危險的方式，「為小孩好」跟「為社會好」一樣，只是他們為了滿足慾望而編織出毫無說服力的理由跟藉口。

很多私刑者喜歡拿蝙蝠俠當例子，但你看過哪一集的蝙蝠俠是在警察肯定抓得到人、甚至已經抓到人的情況下，還跑去警察局門口或別人家樓下把加害者揍一頓？哪有這麼爛的蝙蝠俠。

真正的英雄是「無名的」

家暴事件裡，真正的英雄是勇於揭發、對抗家暴的親人；是持續追蹤、關心的社工；是做出正確判決的法官；是在必要時刻出現保護受害者的執法人員，還有那些未來可能感化家暴者的矯正系統工作者。因為他們都是在執行公權力或照亮公權力無法迄及的角落，他們的動機都是阻止或是防範未來悲劇的發生，他們不是為了滿足自己，而是為了保護他人在努力。

他們沒有名字，就像蝙蝠俠一樣，英雄是沒有名字的，英雄是不會開直播的，但他們才值得社會的鼓勵跟崇敬。至於那些義憤填膺的偽英雄們，沒有病識感、無法誠實面對自己暴力的慾望、只需要一個薄弱的理由就能讓他們放下道德乃至於法律的束縛，這些人需要的不是鼓勵，而是關心跟治療，他們跟肉圓爸一樣，是病人不是英雄，鼓勵他們，只是在鼓勵使用暴力，只會讓社會變得更危險。

以下是衛福部家暴防治專區網址，不只是家暴的受害人需要，它也有給潛在施暴者的關懷專線，我們或多或少都有難以紓解的壓力或情緒的問題，但暴力永遠不會是解決問題的方式。

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●本文獲作者授權，轉載自「林艾德」臉書。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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