呂秋遠／面對每年13萬件的「家暴」事件，我們可以做什麼？

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

吃肉圓一定要加辣椒嗎？不一定，但是沒有辣椒就要打人，肯定很多人想把這個人當肉圓吃。對於這件事，我非常感佩諸多民眾對於為了辣椒而毆打妻兒這件事的憤怒，但是，容我提醒各位一些事情：

從99年開始，家庭暴力的聲請案件就突破每年10萬件，106年的數字是137,148件，107年1至3季是105,370件。也就是說，家暴事件，每年以13萬件的數量發生在我們身邊，每小時平均有15件家庭暴力事件通報。當然這些案件裡，不必然一定就是家暴事件，有些是輕微口角、拉扯，就認為是家庭暴力而報案，但是，以犯罪黑數（沒通報的事件）與輕微案件相抵，恐怕真實發生的數量不少。

我們能做什麼？

第一，路見不平，不是「事後」打施暴者一頓就好。對施暴者施暴，會有傷害罪，在臉書上罵對方人渣等語，會有公然侮辱罪。在公開場合對施暴者叫囂，會有恐嚇罪。這些刑責，都要自負。到時候我擔心是路見不平者得要對施暴者道歉賠償。

第二，請不要對於身邊的家暴案件視若無睹，媒體炒作以後再來義憤填膺。身邊的家庭暴力事件很容易發現，例如朋友有不明傷痕、精神經常沮喪、被控制行動等等，這些都是留心就會知道的，請鼓勵他提出保護令的聲請。

第三，家暴多數是漸進式的，會先以控制、辱罵、彰顯自己的優越等方式，再進階到肢體暴力等行為，他是恐怖情人，以後就會是恐怖老公、老婆，不要以為控制就是關心、辱罵就是情緒失控而已。他會一再失控，然後你一再原諒。

第四，一日家暴，日日家暴的可能性就存在。對於家庭暴力不該容忍，你不是他的土地公、媽祖婆，他也不值得你犧牲自己的人生去救贖，請遠離污染源，重拾新人生。

第五，保護令聲請很簡便，只要檢附證據到警察局就可以聲請。如果情況嚴重，還可以透過檢察官聲請緊急保護令。證據部分，錄音、line訊息、驗傷單都可以，一旦聲請以後，就可以獲得基本保障。

第六，所謂的保障，就是法院會要求對方不可以再騷擾被害人、為不法行為，甚至可以要求對方遷出住所，或者遠離被害人一百公尺之類的。倘若對方再犯，就可以現行犯逮捕，處以違反保護令罪。

第七，如果是肢體暴力，不要相信一時失控這種事，對方會動手打人，容忍就會養成習慣，最後只能仰賴鄉民給予正義，可是這種正義，只會讓輿論一時爽，打人法院逛。所以，暴力零容忍，這是鐵律。

第八，即使沒有經濟能力，也不用委曲求全。社工會提供臨時庇護所供居住，也會媒介工作，不要被對方有經濟能力養家而忍氣吞聲。

第九，即使對方沒有對孩子施暴，只是對自己施暴，也不要因為「要有完整的家」而妥協，孩子目睹以後會心裡受創，以後可能會成為另一個加害人，對他的新家庭施暴。

第十，以愛為名的施暴最可怕，請不要相信這種東西叫做愛。愛不會以任何暴力與控制的形式存在。

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