張宇韶／以管窺豹：家暴事件背後的社會真實

●張宇韶／兩岸政策協會研究員。

繼蜂蜜檸檬之後，肉圓辣椒一夕之間遂成為全台最耳熟能詳的小吃，原因其實不用再贅述，因為大家都從媒體不斷倒帶過程中，理解事件的來龍去賣。

家暴行徑固然社會所不容，然而在自媒體的即時與擴散之下，許多人彷彿直接進入了「嗜血現場」，在聲量與流量的指標下，各類網紅豈能錯過直播的黃金契機，自然掀起昨晚網路的洗版高潮，為什麼如此？從柯文哲、韓國瑜或潘恆旭，甚至剛當選民進黨主席的卓榮泰，那個政治人物不把網路流量，視為自己最重要的形象或政績表徵？

由於二手分享難以創造更多的「臨場感」，再加上館長效應的驅動下，鄉民需要一個新的情緒投射出口，整個事件另一個爭議則是網路即時且自發的動員，透過直播表明自己「在場」，透過以暴制暴的私刑主義才能完整彰顯鄉民正義，猶如館長在網路上替天行道一般，無須理性邏輯，更別談民主法治人權，這只是網路世界上的複製貼上模式，也可說是虛擬版線上真人遊戲，誰在乎自己的行為是否和家暴行徑如出一轍。

重點是，當這股社會氛圍成為流行時尚，政治人物也需風行草偃或如法炮製；當政客捨「政治價值」就「量化價格」時，政治與媒體文化早就發生質變，不再是菁英塑造我們的未來，而是網路的工具性決定我們的明天，角色來去置換不是重點，因為只要顏質高、幹話多，人人都可以網紅。在這個價值被夷平與同化的當下，高職女在臉書發文，然後用一連串髒話歧視工人與原住民似成生活日常，回嘴者也用其人之道加倍奉還也就見怪不怪。

網路拜物教

針對台灣社會陷入「網路拜物教」的氛圍之際，仍有知識份子扮演狗吠火車的良知角色，但不乏有將其政治化且無限上綱的蛋頭學者。某法律專家宣稱「這是台灣人民不相信政府法律正義的表現」，從其前後的語境脈絡觀察，這位教授似乎將網路民粹主義、鄉民正義直接與太陽花的混亂劃上等號。直白說，這樣的論述其實就是陷入另一種保守的極端。

這位專家直觀認為，施暴者標誌人民對於國家法律機制的不滿，才有如此失控與脫序的行為，若歸究其原因，「佔領立法院」是作為解釋「人民對於法律信任感消失」以及「秩序與道德的淪喪」的唯一自變項；換言之，太陽花公民社會這股逆流才是讓社會陷入混亂情境的主因。雖然這位學者沒有說明「如何解決」，多數保守主義者多主張將秩序與時空重新撥回「那個美好年代」，至於是那個年代答案不言而喻。

嚴密的邏輯因果，是社會科學方法論或奧瑞岡政策辯論著墨的重點，作為學者與民粹政治人物最大的差別，在於前者思考周延論證清晰，後者信口開河且擅長使用「最大簡單化邏輯」。試想，如果這樣的命題可以成立，「黨國體制下的長期的司法不公平，導致人民對法律正義失去信任」這種綠色觀點必然也可成立，其中謬誤都是欠缺「根屬性」與分析的中介變數。

諷刺的是，兩者論述與邏輯情境雖然一致，但是前者往往以菁英自居，然後視後者為「民粹」，這樣的情境總是發生在你我的日常，也是見怪不怪。

熱門推薦》

►難以脫離的童年創傷...

►看更多【張宇韶】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net