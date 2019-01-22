ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

沈榮欽／以荷蘭「花卉」為例，談韓國瑜會是好市長嗎？

雲論

 

▲鬱金香。（示意圖／ETtoday資料照）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。

在「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的口號下，韓國瑜當選高雄市長，昨天並以高雄首批貨賣福建2千萬宣傳為實踐政見第一步。

這時候要評論韓國瑜是否會是好市長仍言之過早，市政如麻，柯文哲在第一年市長任內坑坑疤疤，受益於媒體與網紅的大力護航，才不致穿幫，但是柯文哲在第一年任內的快速學習，培養了日後施政的基礎能力。同樣的，韓國瑜的施政取決於他在第一年的學習能力，因此或許一年後才能比較清楚看出績效。

從目前韓國瑜所犯的錯誤來看，他的當務之急在於：

第一，任用優秀的市府官員。例如免去只會選舉而毫無行政能力潘恆旭的觀光局長職務，將他安置在適合選舉發揮的場合。

第二，對產業發展有基本的認識。

從愛情產業鏈、賽馬到賽車，韓國瑜天馬行空政見的最大問題不在是否敢於做夢，或是高雄能否發展這些產業，而是對產業發展缺乏基礎的認識。

以荷蘭為例

此刻我的窗外體感溫度低於零下三十度，渥太華目前是世界最冷的首都，為百年來最冷，連樹根都凍成藍色（見以下的twitter），但是拜溫室之賜，加拿大依舊產花卉，而溫室技術主要來自荷蘭。

提到荷蘭這個國土僅比台灣略大，名目人均卻達台灣兩倍的國家，許多人可能會想到資本主義、自由主義、東印度公司與證券交易所的發源地，還有些人會想到造陸、大麻、紅燈區與鬱金香。

以花為例，荷蘭在全球花卉貿易中佔有率達44％，而且全世界交易的所有花卉球莖中約有77％來自荷蘭，其中大部分是鬱金香。

荷蘭也是世界上最大的種子出口國之一：2014年種子出口額達31億歐元，並且是世界第二大新鮮蔬菜出口國，出口值達70億歐元。

荷蘭如何讓「花出得去，荷蘭發大財」？

所謂荷蘭的鬱金香產業，並不是單一產業，而是包括以下多個產業：

花農

荷蘭人採用溫室全年用於種植花卉，不僅允許完全控制生長條件，還可以針對不同品種進行修改。

參與初級種植的工人主要是來自波蘭和其他中歐國家的移民，他們的工資低於受過良好教育的荷蘭工人。並藉由荷蘭農業和園藝組織 LTO 提高管理和營銷技能以及可持續種植的知識。

供應商

除了花卉供應商之外，還包括：

1. 為了保護智力資本和開發新品種所需的大量投資，育種公司通過歐盟的社區植物品種辦公室（CPVO）等組織註冊和保護新品種。

2. 溫室商。擁有80％的世界市場佔有率，主要用於美國，加拿大，俄羅斯和歐洲等溫度較低的國家。

3. 政府與民間的新創基金，旨在加速新技術的開發。荷蘭花卉種植者開始經營溫室，可以保存夏季月份產生的多餘熱量，或將其轉化為電能。溫室與荷蘭電力網相連，以吸收夏季產生的電力，並在冬季提供電力。並使用生物燃料來加熱溫室而不是天然氣，以降低能源成本。

4. 資本密集型的採收技術，例如切割，脫葉和捆紮花莖的自動化機器，主要通過專業農業合作銀行Rabobank提供資金。

▲鬱金香。（示意圖／ETtoday資料照）

拍賣

研究拍賣理論的人都知道，世界上最著名兩種拍賣方法：英式與荷式拍賣，其中荷式拍賣就是源自荷蘭的鬱金香交易，影響了至今從豬隻到畢卡索到5G頻譜等各種交易。

荷蘭主要交易的花卉是玫瑰，康乃馨、鬱金香和菊花，鬱金香雖然不如玫瑰的產量，卻是最著名者。

鬱金香來自土耳其，於1570年左右首次進口到荷蘭。1593年，法國出生的Carolus Clusius為萊頓大學種植了第一個鬱金香球莖。

在1610年至1637年間，鬱金香球莖引發了前所未有的投機泡沫。Semper Augustus 的球莖交易價格可以在阿姆斯特丹買三間房子。

花卉拍賣為種植者創造了一個市場，允許批發和零售買家批量購買花卉，然後重新包裝並轉售給零售商或最終消費者。

兩個拍賣會（Bloemenlust和Centrale Aalsmeerse Veiling）於1912年由種植者合作社成立，以對抗行業中間商不斷增長的力量。

拍賣通過先進的ICT和EDI 跟蹤銷售情況，可以跟蹤到單個球莖，並成為荷蘭重要的電子商務設施。

供應鏈

拍賣的運輸成本約佔拍賣總成本的五分之一，海外運輸花卉的運輸成本占生產花卉總成本的60％-90％，所以運輸與配送十分重要。

拍賣行位於水道附近，作為生產周圍種植者的聚集點。鐵路在拍賣和阿姆斯特丹交通樞紐之間提供高效的運輸，大多數運往附近市場的花卉出口都是用冷藏卡車運輸的。

史基浦機場擁有真空冷卻設施，可降低花的溫度，然後裝載到帶冷藏室的飛機上。

儘管荷蘭交通運輸發達，但是本世紀初的前十年，荷蘭還是進行大量基礎建設，如2001年擴大高速公路、2006年擴建鹿特丹港口擴建20％、以及2008年以高速鐵路與德國相連等。

研究機構

除了Wageningen大學、萊頓大學，以及私人研究所Lisse之外，荷蘭有六個農業教育機構（AOC）和七個區域教育中心。參加這些機構的27,212名學生中有3,000名專門從事花卉栽培。許多大學提供專注於花卉行業的專業學位和培訓，如Fontys應用科學大學提供的食品和花卉管理理學學士學位。

荷蘭在花卉生產方面開創了許多創新，例如管理物流過程的專業系統（1972年），人工照明（1978年），氣候控制溫室（1983年），以及允許全年生產的新機械化種植和收穫技術（1985年）等。

觀光

每年如VBA拍賣以及Keukenhof 等農場吸引了大量遊客，荷蘭觀光局並與旅行業者合作，以之為號招。

歐洲的花卉市場主要由荷蘭、以色列和肯亞提供，北美除了荷蘭之外，還來自哥倫比亞和厄瓜多，亞洲市場則主要由中國、台灣、紐西蘭和荷蘭瓜分。

所有的管理學者都知道，成功的產業有如冰山一角，一個成功的產業必定要有無數相關產業的配合才能成事，絕不是韓國瑜腦門一拍，認為高雄有發展某個產業的條件就可以的，「孤鳥」產業絕無成功可能，韓國瑜的幕僚應該將這點列為教育市長的第一課，將是決定未來韓國瑜是否會是好市長的重要因素。

熱門點閱》
►「減稅大紅包」只是小確幸
►發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論沈榮欽 沈榮欽 韓國瑜 高雄 市長 荷蘭 產業
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
沈榮欽／以荷蘭「花卉」為例，談韓國瑜會是好市長嗎？
周天瑋／中美共榮方程式：對抗沒有市場　務實就是榮耀
薛承泰／誰摧毀了社會的同理心？
保護主義與冒險主義的價值觀衝突
尤里安／美中印太利益碰撞　料敵從寬？

推薦閱讀

李沃牆／「減稅大紅包」只是小確幸　翻轉消極減法思維

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解？乾..

單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

政府發「稅收紅包」，小英總統可以為人民多做一點

減稅是紅包？請做有誠意的稅改

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

雪羊／沒有山是黑的

【聲林之王】賽制會太殘酷了嗎？

【破解迷思】爬山、爬樓梯很傷膝蓋？　錯！不運動才可..

相關文章

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

左營區一間加油站發生一起嚴重意外，一名3歲小女童疑似被噴槍噴到嘴部而身亡，經送醫搶救後仍是不治。對此，女童的媽媽趕到醫院後，忍不住對著女兒的..

1小時前

影／父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕駛座　抱出時女童已癱軟

影／父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕駛座　抱出時女童已癱軟

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

薛承泰／誰摧毀了社會的同理心？

薛承泰／誰摧毀了社會的同理心？

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀光

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

釋字 771 號：長大才爭遺產..

沒有山是黑的

【聲林之王】賽制會太殘酷了嗎？

【破解迷思】爬山、爬樓梯很傷膝..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面