四接只是過渡　再生能源才是轉型終點

▲「四接」環評通過，協和燃油發電廠將轉型為燃氣發電廠，在基隆外木山海域填海造陸，設置第四天然氣接收站。（圖／ETtoday資料照）

●楊聰榮／台灣環保聯盟學術委員、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

台灣第四座天然氣接收站（簡稱「四接」）環評正式通過，這項決策雖然被視為能源轉型的一大進展，但更重要的是，它應該被納入整體國家能源轉型架構來衡量。四接的設立，除了提升天然氣發電的比重、減少燃煤與燃油發電的依賴外，也與非核家園政策、碳中和目標、再生能源發展策略密切相關。因此，對於四接的評估，不能只侷限於其單一效益，而應放在台灣長期能源戰略的脈絡中來檢視。

天然氣只是過渡能源 再生能源才是終極目標

台灣的能源轉型方向，需同時考量供電穩定、碳排放減量與環境永續。自2016年提出「2025非核家園」政策以來，政府積極推動再生能源發展，並計畫以天然氣發電做為過渡能源，以確保核能退場後仍能維持電力穩定。然而，再生能源的發電比例與儲能技術尚未成熟，台灣仍需仰賴燃氣發電做為銜接手段。因此，四接的設立是短期內減少燃煤發電、穩定供電的重要措施，但長期而言，如何降低對天然氣的依賴，才是國家能源戰略必須考量的關鍵。

協和發電廠自1971年啟用以來，長期做為北部電力的支柱，但燃油機組效率低、碳排放高，已不符現代能源發展趨勢。台電自2017年推動「協和電廠更新改建計畫」，規劃興建四接，以確保穩定供電並降低碳排。然而，該計畫因涉及填海造地，可能影響海洋生態與基隆港航運安全，引發部分環保團體與地方團體的質疑。

▲▼「四接」環評大會，發生支持與反對「四接」興建的兩造民眾推擠。（圖／記者許敏溶攝）

為了降低環境影響，台電多次調整計畫，包括將填海造地範圍從最初的29.25公頃縮減至14.5公頃，以避開珊瑚群聚區域，並提出生態補償與監測機制。環評委員會在審慎評估後，最終批准此案，使四接進入實施階段。然而，這一決策是否符合長遠的能源發展需求，仍值得進一步探討。

四接只是能源架構的一環 非能源轉型的終點

從國際經驗來看，多數國家在能源轉型過程中，並未將天然氣視為最終解方，而是做為過渡能源，並搭配積極發展再生能源與儲能技術。例如德國在逐步淘汰核能的同時，除了擴大天然氣發電，也大力投資綠氫與風電；日本則在福島核災後加強液化天然氣（LNG）進口，但仍以再生能源為最終發展方向。台灣若要確保能源轉型的穩定與永續，就必須將四接置於整體能源架構中來評估，而非視其為單一解決方案。

四接環評的通過，標誌著台灣能源轉型政策進入新的階段，但這也代表政府必須更積極推動下一步的能源改革。未來，政府應加強整體能源政策規劃，包括提高再生能源占比、強化儲能技術發展、提升能源效率，並同步減少對天然氣的依賴。四接雖是短期內穩定供電的重要手段，但長遠而言，如何確保台灣的能源轉型符合淨零排放目標，才是政策制定者必須思考的核心課題。

四接不該被視為能源轉型的終點，而是過程中的一環。台灣應以整體能源戰略的視角來衡量其角色，確保能源轉型朝向永續、穩定與低碳的目標邁進。未來台灣還是要讓能源轉型進一步發展，以達到邁向淨零排放的長期目標的中間歷程。

▼基隆市長謝國樑召開記者會反對興建「四接」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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