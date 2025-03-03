川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

▲川普展開一系列經濟政策調整，當中最具爭議的便是關稅大幅上調的計畫。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年1月20日，唐納·川普（Donald Trump）正式重返白宮，隨即展開一系列經濟政策調整，當中最具爭議的便是關稅大幅上調的計畫。川普政府堅信，提高進口關稅能夠提振美國製造業、縮小貿易逆差，並確保美國企業在全球市場上的競爭力。

然而，這項政策真的能夠如願以償，還是會帶來預料之外的風險與衝擊？本文將深入探討川普政府的高關稅政策能否真正實現，以及其對美國經濟、國際貿易與全球市場可能帶來的影響。

高關稅政策 目標與推動背景

關稅政策一直是川普貿易戰略的核心手段。川普認為，美國長期以來對中國大陸、歐盟及墨西哥等主要貿易夥伴處於「吃虧」地位，因為這些國家利用低關稅或補貼措施對美出口大量產品，導致美國本土企業受到衝擊。

因此，川普政府強調必須重新調整全球貿易規則，透過對進口商品大幅加稅，以確保美國經濟的主導地位。

此次川普政府提出的高關稅措施涵蓋範圍廣泛，包括對中國大陸商品加徵10%關稅，對全球所有鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，並對部分電子產品與汽車零組件增加額外稅負，預計這些措施將在2025年3月正式生效。這些政策的核心目標在於鼓勵企業回流美國，減少對外依賴，並刺激本土產業成長。然而，這一策略的實施恐怕不如白宮所設想的那樣順利。

短期影響

短期內，高關稅將直接推高進口商品價格，帶來更高的生產與消費成本。美國勞動部的數據顯示，2025年1月份的消費者物價指數（CPI）同比成長3.0%，高於前一年的2.9%。其中，受關稅影響最大的產品包括汽車、電子產品、建築材料及日常消費品，這使得美國消費者的負擔加重。

此外，關稅上升導致的成本轉嫁效應，使得本土企業的生產成本增加，間接影響就業市場。例如，汽車製造業由於鋼鋁價格上升，不得不削減成本，甚至縮減部分生產線，進而影響工人薪資與就業機會。

對進口原材料和零組件加稅，意味著美國企業面臨更高的成本壓力。儘管川普政府希望藉此促進本土製造業發展，但實際上，許多美國企業仍嚴重依賴進口供應鏈。例如，美國電子製造業中，超過60%的關鍵零組件來自亞洲市場，而這些產品受到關稅影響，成本大幅上升，導致部分企業考慮將生產基地轉移至關稅較低的國家，以規避額外稅負。

此外，部分企業為了維持市場競爭力，可能會選擇縮減員工規模或降低生產線投資，這與川普政府提振美國製造業的初衷相悖。

▼高關稅將直接推高進口商品價格，帶來更高的生產與消費成本。（圖／紐澤西港務局提供）

貿易戰升級 全球市場影響

美國的高關稅政策不僅影響本土市場，還可能引發其他國家的報復性措施。例如，中國大陸和歐盟已表態，將針對美國農產品、飛機、汽車與科技產品進行報復性加稅。若全球主要經濟體展開新一輪關稅戰，將進一步削弱全球貿易成長，甚至可能引發新一輪經濟衰退。

世界銀行的報告顯示，若美國對全球進口商品普遍加徵10%關稅，並遭受對等報復，全球經濟成長率恐將降至2.4%。特別是新興市場國家，將因貿易摩擦升級而面臨更大的外部風險，影響其出口表現與資本流動。

面對美國關稅的不確定性，許多企業開始重新考慮供應鏈佈局，尋找更穩定的替代市場。例如，東南亞國家聯盟（ASEAN）和歐盟正在加強雙邊貿易合作，以減少對美國市場的依賴。南方共同市場（MERCOSUR）與歐盟的自由貿易協定談判，也因此獲得更多關注，顯示全球供應鏈可能逐步從美國市場轉向其他區域市場。

此外，企業為降低貿易風險，可能會選擇將生產基地分散至多個國家，以降低單一市場的關稅衝擊，這將使美國企業難以吸引更多製造業回流。

長期挑戰 經濟風險

長期來看，高關稅政策可能導致美國經濟成長放緩。儘管川普政府希望透過關稅政策縮小貿易逆差，但如果報復性關稅升級，將直接影響美國的出口產業，例如農業、航空、科技與汽車業，進而影響國內經濟動能。

美國商會的數據顯示，2024年美國農產品對中國大陸的出口額為260億美元，占美國農業總出口的17%。如果中國大陸對美國大豆、玉米、牛肉等產品加徵關稅，將重創美國農業市場，農民的收入也將受到嚴重影響。

此外，貿易壁壘的增加可能影響美國科技與製造業的全球競爭力。例如，美國半導體產業長期依賴與亞洲供應商的合作，高關稅可能導致技術與資本流動受限，影響創新能力。

同時，美國內部製造業的發展也面臨挑戰。若關稅成本過高，企業將被迫縮減生產規模或轉向自動化設備，導致部分傳統製造業就業機會流失。這與川普政府希望促進美國製造業復甦的初衷存在矛盾。

結語

川普政府的高關稅政策雖然旨在保護美國經濟，但其實際影響仍充滿不確定性。短期內，關稅上升將推動物價上漲，增加美國企業的經營成本，並可能引發貿易夥伴的報復。長期來看，這一政策可能導致全球供應鏈重組，美國經濟成長放緩，甚至影響美國在全球市場的競爭力。

在全球經濟緊密連結的當下，過度自信地推行貿易保護主義，可能會適得其反。若美國政府未能適時調整政策，未來幾年內，這場關稅戰可能不僅無法實現川普的願景，反而會對美國經濟帶來更大的負面影響。

▼川普政府的高關稅政策雖然旨在保護美國經濟，但實際影響仍充滿不確定性。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。