ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

我們想讓你知道…全球經濟緊密連結，過度自信地推行貿易保護主義，可能適得其反。若美國未能適時調整政策，這場關稅戰可能不僅無法實現川普願景，反而會對美國經濟帶來更大負面影響。

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲川普展開一系列經濟政策調整，當中最具爭議的便是關稅大幅上調的計畫。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年1月20日，唐納·川普（Donald Trump）正式重返白宮，隨即展開一系列經濟政策調整，當中最具爭議的便是關稅大幅上調的計畫。川普政府堅信，提高進口關稅能夠提振美國製造業、縮小貿易逆差，並確保美國企業在全球市場上的競爭力。

然而，這項政策真的能夠如願以償，還是會帶來預料之外的風險與衝擊？本文將深入探討川普政府的高關稅政策能否真正實現，以及其對美國經濟、國際貿易與全球市場可能帶來的影響。

高關稅政策　目標與推動背景

關稅政策一直是川普貿易戰略的核心手段。川普認為，美國長期以來對中國大陸、歐盟及墨西哥等主要貿易夥伴處於「吃虧」地位，因為這些國家利用低關稅或補貼措施對美出口大量產品，導致美國本土企業受到衝擊。

因此，川普政府強調必須重新調整全球貿易規則，透過對進口商品大幅加稅，以確保美國經濟的主導地位。

此次川普政府提出的高關稅措施涵蓋範圍廣泛，包括對中國大陸商品加徵10%關稅，對全球所有鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，並對部分電子產品與汽車零組件增加額外稅負，預計這些措施將在2025年3月正式生效這些政策的核心目標在於鼓勵企業回流美國，減少對外依賴，並刺激本土產業成長。然而，這一策略的實施恐怕不如白宮所設想的那樣順利。

短期影響

短期內，高關稅將直接推高進口商品價格，帶來更高的生產與消費成本。美國勞動部的數據顯示，2025年1月份的消費者物價指數（CPI）同比成長3.0%，高於前一年的2.9%。其中，受關稅影響最大的產品包括汽車、電子產品、建築材料及日常消費品，這使得美國消費者的負擔加重。

此外，關稅上升導致的成本轉嫁效應，使得本土企業的生產成本增加，間接影響就業市場。例如，汽車製造業由於鋼鋁價格上升，不得不削減成本，甚至縮減部分生產線，進而影響工人薪資與就業機會。

對進口原材料和零組件加稅，意味著美國企業面臨更高的成本壓力。儘管川普政府希望藉此促進本土製造業發展，但實際上，許多美國企業仍嚴重依賴進口供應鏈。例如，美國電子製造業中，超過60%的關鍵零組件來自亞洲市場，而這些產品受到關稅影響，成本大幅上升，導致部分企業考慮將生產基地轉移至關稅較低的國家，以規避額外稅負。

此外，部分企業為了維持市場競爭力，可能會選擇縮減員工規模或降低生產線投資，這與川普政府提振美國製造業的初衷相悖。

▼高關稅將直接推高進口商品價格，帶來更高的生產與消費成本。（圖／紐澤西港務局提供）

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

貿易戰升級　全球市場影響

美國的高關稅政策不僅影響本土市場，還可能引發其他國家的報復性措施。例如，中國大陸和歐盟已表態，將針對美國農產品、飛機、汽車與科技產品進行報復性加稅。若全球主要經濟體展開新一輪關稅戰，將進一步削弱全球貿易成長，甚至可能引發新一輪經濟衰退。

世界銀行的報告顯示，若美國對全球進口商品普遍加徵10%關稅，並遭受對等報復，全球經濟成長率恐將降至2.4%。特別是新興市場國家，將因貿易摩擦升級而面臨更大的外部風險，影響其出口表現與資本流動。

面對美國關稅的不確定性，許多企業開始重新考慮供應鏈佈局，尋找更穩定的替代市場。例如，東南亞國家聯盟（ASEAN）和歐盟正在加強雙邊貿易合作，以減少對美國市場的依賴。南方共同市場（MERCOSUR）與歐盟的自由貿易協定談判，也因此獲得更多關注，顯示全球供應鏈可能逐步從美國市場轉向其他區域市場。

此外，企業為降低貿易風險，可能會選擇將生產基地分散至多個國家，以降低單一市場的關稅衝擊，這將使美國企業難以吸引更多製造業回流。

長期挑戰　經濟風險

長期來看，高關稅政策可能導致美國經濟成長放緩。儘管川普政府希望透過關稅政策縮小貿易逆差，但如果報復性關稅升級，將直接影響美國的出口產業，例如農業、航空、科技與汽車業，進而影響國內經濟動能。

美國商會的數據顯示，2024年美國農產品對中國大陸的出口額為260億美元，占美國農業總出口的17%。如果中國大陸對美國大豆、玉米、牛肉等產品加徵關稅，將重創美國農業市場，農民的收入也將受到嚴重影響。

此外，貿易壁壘的增加可能影響美國科技與製造業的全球競爭力。例如，美國半導體產業長期依賴與亞洲供應商的合作，高關稅可能導致技術與資本流動受限，影響創新能力。

同時，美國內部製造業的發展也面臨挑戰。若關稅成本過高，企業將被迫縮減生產規模或轉向自動化設備，導致部分傳統製造業就業機會流失。這與川普政府希望促進美國製造業復甦的初衷存在矛盾。

結語

川普政府的高關稅政策雖然旨在保護美國經濟，但其實際影響仍充滿不確定性。短期內，關稅上升將推動物價上漲，增加美國企業的經營成本，並可能引發貿易夥伴的報復。長期來看，這一政策可能導致全球供應鏈重組，美國經濟成長放緩，甚至影響美國在全球市場的競爭力。

在全球經濟緊密連結的當下，過度自信地推行貿易保護主義，可能會適得其反。若美國政府未能適時調整政策，未來幾年內，這場關稅戰可能不僅無法實現川普的願景，反而會對美國經濟帶來更大的負面影響

▼川普政府的高關稅政策雖然旨在保護美國經濟，但實際影響仍充滿不確定性。（圖／路透）

▲▼紐約證券交易所(NYSE）,美股。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？

►四接只是過渡　再生能源才是轉型終點

►「史詩級」吵架！澤倫斯基與川普改寫國際關係　台灣應該怎麼看

►「再見了我的投手丘」　那位台灣第一左腕「陳偉殷」謝謝你

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

「新質生產力」能拯救中國經濟　還是埋下隱憂？

半導體產業未來　全球競逐中的變局與機遇

美副總統范斯「創新至上」　人工智慧未來的領航號角

以色列違反「加薩停火協定」　哈瑪斯提交報告揭示真相

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 川普 美國 關稅 貿易保護 經濟 關稅戰

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析
一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？
四接只是過渡　再生能源才是轉型終點
遠離辦公室「耗能鬼」才能早點下班！跟八卦同事、無效..
美烏領袖「史詩級」吵架　台灣應該怎麼看

推薦閱讀

一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？

川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

美烏領袖「史詩級」吵架　台灣應該怎麼看

「再見了我的投手丘」　那位台灣第一左腕「陳偉殷」謝..

閻大富／五虎將「被放假」　中信兄弟不能說的真相

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

「新質生產力」能拯救中國經濟　還是埋下隱憂？

藍弋丰／「阿拉伯之春」時隔9年，突尼西亞現今如何？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

勞動基金1月賺1087億元　收益率1.61％

勞動基金1月賺1087億元　收益率1.61％

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2025年1月底止，勞動基金規模為7兆1287億元，收益數為1087億元，收益率為1.61..

4小時前

美國務卿：白宮事件後「未與烏克蘭聯絡」　澤倫斯基曝心聲

美國務卿：白宮事件後「未與烏克蘭聯絡」　澤倫斯基曝心聲

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

今日烏克蘭、明日台灣？　游盈隆籲：賴清德別學蔡英文「做這事」

澤倫斯基「白宮大吵3天後」再次感謝美國！　演說內容卻曝端倪

澤倫斯基「白宮大吵3天後」再次感謝美國！　演說內容卻曝端倪

股神巴菲特評川普關稅　「就是戰爭」

股神巴菲特評川普關稅　「就是戰爭」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判..

一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判..

川普「高關稅政策」能否實現？　..

美烏領袖「史詩級」吵架　台灣應..

「再見了我的投手丘」　那位台灣..

閻大富／中信五虎將不說的真相　

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面