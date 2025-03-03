一起讀判決／孫生喊沒惡意仍被判性騷擾　判決怎麼說？

▲法院認為，主觀上孫生拍女生臀部的行為帶有「意圖」，判定性騷擾，處5個月徒刑。（示意圖／CFP）

●文／一起讀判決

知名網紅孫生，因為在餐廳外抽菸時多次拍A女臀部，被台北地方法院判定性騷擾，處5個月徒刑。他辯稱沒有惡意，但法院不採信，判決理由是什麼？

〔孫生做了什麼？〕

2024年7月晚間，孫生與Ａ女及Ｂ女在台北市某餐廳用餐，用餐途中，孫生跟Ａ女在餐廳門外抽菸時，突然用左手拍打A女左臀部約10下，Ａ女嚇到閃避，但孫生再度靠近，並拍打臀部4下。

▲孫生爆性騷擾爭議。。（圖／翻攝自Facebook／孫生Soon）

〔雙方怎麼說？〕

孫生坦承他有拍打Ａ女臀部，但辯稱並沒有性騷擾的意圖，當下並未感受到Ａ女有任何的不舒服，且Ａ女仍然繼續跟孫生聊天。

孫生的律師表示，當天雙方曾談到曖昧話題，使得孫生誤解當時的氛圍，並沒有性騷擾的惡意。

法院依照Ａ女跟Ｂ女的證詞，認定孫生辯稱的曖昧話題，都是孫生主動提及，Ａ女及Ｂ女均無積極回應與同意。

此外，監視器的畫面顯示，Ａ女當時只是站在門口抽菸，並未主動與孫生有任何肢體接觸。

〔什麼是性騷擾？〕

性騷擾的定義出現在三個地方，《性騷擾防治法》第2條、《性別工作平等法》第12條、《性別平等教育法》第2條第4款，這三部法律合稱性平三法。

性騷擾防治法規範的是一般性的性騷擾、性別工作平等法是職場上的性騷擾，而性別平等教育法處理的是校園裡的性騷擾。

三部法律對性騷擾的定義雖然不完全一樣，但精神相同，規範的行為分成兩類：交換式性騷擾、敵意環境性騷擾。

性騷擾是指性侵害犯罪以外的行為，如果已經到達性侵害犯罪，比如違反意願的猥褻或性交的情況，就直接適用刑法或性侵害犯罪防治法的規定處理。

▲性騷擾原則上只有行政罰，但行為人有「意圖」且乘人不及抗拒，就不只是行政罰而已。（示意圖／CFP）

性騷擾原則上只有行政罰，但如果行為人意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，這就不只是行政罰的問題，依照性騷擾防治法第25條，而是告訴乃論的刑事犯罪，最高可處2年有期徒刑，孫生涉犯的就是這個條文。

〔法院為什麼認定孫生構成性騷擾犯罪〕

法院認為，主觀上，孫生帶有性騷擾的意圖，徒手多次拍打並觸摸A女的臀部。這樣的行為極度輕挑且具有侮辱性，已構成不當的騷擾與調戲。

客觀上，已顯然破壞A女對其隱私部位不受干擾之平和狀態的期待，而引發A女不舒服，導致有遭受侵犯的感覺。

至於，性騷擾犯罪跟刑法強制猥褻有何不同，我們下次來談談。

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