「再見了我的投手丘」　那位台灣第一左腕「陳偉殷」謝謝你

▲陳偉殷宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

●謝國安／捷銳品牌顧問總經理、文化大學大眾傳播系兼任副教授

陳偉殷宣布退休了，在過去「王建民時代」，他是台灣左手強投的代名詞，很多人因為他後來在大聯盟馬林魚隊之後的表現不好還簽下高薪，諷刺他薪水小偷，但我卻不這麼認為。陳偉殷是真正的台灣強投。

宰制日職、前進大聯盟 那位「台灣殷雄」

陳偉殷全盛時期被暱稱為「台灣殷雄」，在2009年以防禦率1.54的驚人數據，拿下日本職棒中央聯盟防禦率王，WHIP僅僅0.93。換句話說，平均每局只有不到一個打者有機會上壘，當年先發主投23場，拿下8勝4敗，完封勝高達四場，也是中央聯盟最多。

隔年投出13勝，協助中日龍隊闖進日本一大賽，在總決賽第二場面對羅德主投6局只掉一分拿下勝投。2011年再度協助中日龍隊闖進總冠軍賽，面對福岡軟銀鷹以王牌身分投第一場，福岡打線的生猛程度大家都知道，但陳偉殷主投8局只掉1分，可惜前面中日打線不給力，勝投沒有記在陳偉殷頭上。

在日本職棒的宰制能力，讓陳偉殷受到美國職棒大聯盟青睞。2012年巴爾的摩金鶯隊以三年1138.3萬美元邀請陳偉殷加盟。菜鳥年就奪下12勝，也成為繼王建民之後，第二位在大聯盟奪下兩位數勝投的台灣人。季後賽面對美聯第一的紐約洋基，還能奪下一勝，陳偉殷大聯盟菜鳥年表現，幾乎無法挑剔，這一年陳偉殷也獲得美聯新人王票選第四名。

順帶一提，去年被炒翻天的日本職棒最強投山本由伸，在道奇隊的菜鳥球季，只有7勝，而且球季中還一度受傷。而陳偉殷更猛的球季在2014年，這一年陳偉殷例行賽奪下16勝，協助巴爾的摩金鶯隊闖進總決賽。對堪薩斯城皇家隊主投第三場5.1局掉兩分，金鶯1:2惜敗，但無損這個球季陳偉殷的巔峰貢獻，金鶯隊也執行選項，留住陳偉殷再拚一季。

2015年陳偉殷奪下11勝，在金鶯隊四年有三年勝投兩位數，這部分也超越了王建民，球季末他面對打者的得點圈打擊率只有0.1698，全大聯盟最低，也顯現陳偉殷的宰制力，唯一運氣差的是他主投時隊友的支援都不多，經常貧打，但無損他的威力，球季後也以自由球員身分轉戰馬林魚。

馬林魚跟陳偉殷簽下5年8000萬美元合約，附帶2017年季後逃脫條款與2021年1600萬美元的選擇權，創下台灣球員旅美年薪與合約總值最高紀錄，遠高於王建民2009年在洋基時期的年薪500萬美元，甚至在當時，這份合約是超越所有旅美華人運動員的。

▼陳偉殷全盛時期被暱稱為「台灣殷雄」，在2009年以防禦率1.54的驚人數據，拿下日本職棒中央聯盟防禦率王，WHIP僅僅0.93。(圖／達志影像／美聯社)

馬林魚大約成為詛咒 國際賽貢獻沒有存在感

但馬林魚的大約，似乎就成了陳偉殷的詛咒，從此後表現每況愈下，長期的征戰，讓他的手肘跟韌帶不斷出現狀況，2019年被馬林魚隊釋出，結束了他的大聯盟生涯，而這一年，陳偉殷才34歲。

陳偉殷在大聯盟8年，累計先發170場，總計59勝，僅次於王建民的68勝，投球局數1064.2局，三振數（864K），則都是台灣投手最高。

後來回到日職，因為長年的傷勢，陳偉殷也沒什麼表現。而大家原本期待陳偉殷在生涯末期回到中職，尤其是新軍台鋼曾努力爭取，但陳偉殷卻寧願打兩年獨盟，也不願回到中職獻技，真的很可惜。

如果說陳偉殷為什麼在台灣沒辦法有跟王建民一樣的地位，自然就是他在台灣國際賽上的貢獻度幾乎沒有存在感。僅僅只有2003年世界盃、2004年雅典奧運、2008年北京奧運。

而北京奧運雖有奪勝，但那段期間卻堪稱台灣棒球黑暗期，職棒風波多、國際賽戰績差，而當時維繫著台灣棒球驕傲的，就是王建民，陳偉殷畢竟在這方面差了一大截，評價自然也遙遙不及王建民了。

▼馬林魚的大約，似乎就成了陳偉殷的詛咒，從此後表現每況愈下，長期的征戰，讓他的手肘跟韌帶不斷出現狀況。（圖／達志影像／美聯社）

真正的挑戰 是誠實地面對那個不再是巔峰的自己

總之，陳偉殷的職業生涯堪稱輝煌。尤其是他一度是宰制日職跟大聯盟的存在，更是其他選手望塵莫及的，美職跟日職生涯總累積勝場數有96勝，沒有達成美日通算百勝後退休，或許是陳偉殷生涯最大的遺憾。

不過陳偉殷最令人印象深刻的，還是只要他先發，隊友就有「貧打症」，這點似乎不夠強運，但無損他的光芒，反而更凸顯他投手丘上的宰制能力。

「真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。」陳偉殷感性的說「再見了，我的投手丘。」對我來說，就是謝謝陳偉殷，曾經讓大家知道，台灣強投一樣擁有宰制美國跟日本兩大強權的實力，這位台灣史上第一左腕，感謝你曾經在職棒場上給我們這麼多精彩的饗宴。

▼真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。（圖／達志影像／美聯社）

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