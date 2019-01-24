洪仲清／當父母不負責任會有什麼樣貌

▲（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

爭監護權的時候，她問他一句：「平常根本沒看你花多少時間陪小孩，就算將來孩子監護權歸你也不是你在帶，那你要爭監護權的意義何在？」

其實他們都知道，他連帶孩子出去玩一天說不定都有困難。這一切，甚至包括離婚，都是他媽媽主導，孩子的監護權也是他媽媽要。可是，表面上他還是硬要逞強。

「其實我是天底下最愛孩子的人，只是你們都不知道而已！」

哈哈，有些人說起話來就是這麼好笑，情感就算再滿，看起來也如此空洞。愛一個人，不是只有嘴巴說心裡有多少情感，最重要的是要用行動表現出來。

尤其當父母，說愛小孩，但又沒有行動，這就是空談。這麼不負責任的說法，他也可以義正嚴詞，全然大言不慚。

應該是從小習慣了吧，他媽媽照顧得周全，除了談戀愛，其他都由他媽媽包辦了。左一句「媽媽說…」，右一句「媽媽說…」，沒辦法為自己做主，遇到不合理的要求也不會為家庭站出來，這些不負責任的作為，全有個美好的道德做包裝，叫做「孝順」。

真諷刺，「孝順」兩個字，竟然要由一個家庭的破碎來成全！

她媽媽的自我中心，也全數傳授給他，只是自我中心表現的方式有點不一樣。其實，他媽媽也沒做到父母的責任，不讓孩子獨立，讓孩子飛不遠，只能留在她身邊。

而他，就是個大男孩，只是連他自己都看不出來，或者不願承認。經過長久的教育，工作能力是有的，但現實感很差，因為生活都由他媽媽包辦，他根本不用麻煩。

她請假，大部分是為了孩子，頂多偶爾回娘家處理事情，常累得像狗。但他請假，都是為了自己出去玩，他有自己的休閒娛樂，真是「健康」的生活！

簡單來說，他過得是有婚姻的單身生活。而她，像是沒有丈夫，只有一個大孩子，跟一個小孩子要照顧。

一個個性被動的人，經營起關係，就只能靠吹噓。網路上都是一家和樂的照片，可是照片上傳之後，他就默默走開，自己在一邊享受朋友們的讚美。

不負責任的人，其實也常是不誠實的人。只是嚴格來說，也不能說他是說謊，真的很無奈！

也可以說，一個不負責任的父母，會停止成長。過去種種，可以是昨日死，今日種種，可以靠自己再來過。

組成一個家庭，就會有各種挑戰。可是，沒有成長，那很可能就是逃避。

既然跟孩子不親，不管是上課或閱讀，都有機會改進。偏偏他管不聽就兇，想打小孩被阻止的時候，就乾脆放棄，像一個鬧脾氣的小孩。永遠都是那一套，偏偏那一套又行不通，話講得天花亂墜，放在生活裡面就是沒有用。

連自己的情緒，都不願意負責，什麼都說成是「自己被逼的…」。明明自己的情緒控管不好，遇到挫折就往孩子身上怪。

她講的話，他都視為是一種對男性尊嚴的挑戰。但是他媽媽講什麼，他很快就實踐，可是，過時的想法，是把他扶養長大了，在現代來看實在像個笑話。

「你再哭，等一下警察就來把你抓起來…」、「你看你看，你不吃飯，那個阿姨都在看你了…」

天啊，不能打小孩，就開始玩「騙小孩」的戲碼。果然是不負責任，一代接著一代。

騙小孩只能騙一時，但有些父母為了求方便，相當短視，不在乎長遠。有些父母到老了還在騙，如果騙不過就用情緒勒索，這根本就是耍賴。心智不成熟的人，硬要他負起責任也難。

只要他一不高興，就會跟他媽媽講，然後他媽媽就找她訓話。連離婚這種事，他都沒勇氣說，要靠他媽媽說出口。

她確實有一瞬間出現強烈的自責，為什麼當初他在追求她的時候，沒看出這一切都是演戲？！

可是，情緒過了就過了，她得要主動為孩子負起責任。至少，他的榜樣，她是很不希望孩子再接棒。

所以官司還在進行，婚姻關係不知道哪一天能解除。但是她一個人跟孩子一起生活的時候，反而更輕鬆，因為少了一個大孩子要伺候，而且家務事本來就都是她做，他根本就叫不動。

她用她的體會，跟媽媽社團裡的朋友分享。一個負責任的父母，要能以行動愛家人，有自主性，願意主動成長，能誠懇面對現實，心智能成熟到有能力考量家人的情感與需要。

回過頭來想教養，如果我們以這些目標，來培養孩子對自己負責任。那麼，也許有機會，悲劇不再重演…

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