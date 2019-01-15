畢殿龍／2020大選真台獨和假國民黨無可遁形

▲北京從民進黨角度看，認為讓毫無章法的蔡英文連任，比讓賴清德或其他能力更強的台獨上臺，對大陸更有利。圖為蔡英文總統14日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。（圖／總統府提供）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

大陸國家領導人習近平在《告臺灣同胞書》40周年講話（以下簡稱《講話》），讓瀕臨崩盤的蔡英文，因嫺熟操弄扭曲的「九二共識」得以滿血復活；國民黨黨中央七點回應，軟弱無力、不得要領。評論界一致認為：要不要「九二共識」、護主權將成為2020競逐臺灣領導人兩岸的主軸和勝敗關鍵。《講話》讓2020競逐大位的人不能再繼續欺騙選票，藍綠都必須給臺灣民眾未來一個明確的方向。

日前筆者寫過一篇《習近平救了被逼宮的蔡英文》。習近平講話看似意外救了蔡英文，其實以大陸的行事風格應考量到各種情況：應掌握《講話》發表時，民進黨士氣低迷、蔡英文連任困難的狀況。如是要蔡英文更困難，只需推遲或四平八穩發表《講話》即可。顯然，北京從自己的角度出發，以不變應萬變，催化臺灣局勢發展；北京從民進黨角度看，認為讓毫無章法的蔡英文連任，比讓賴清德或其他能力更強的台獨上臺，對大陸更有利；從國民黨的角度看，也無需刻意協助在兩岸問題上態度曖昧、缺少靈魂的國民黨。《講話》更看重的是，要讓臺灣民眾一起思考，並在2020逼迫藍綠等各種有意競逐大位的人給出一個兩岸未來明確的方向。

民進黨的方向是台獨「無獨膽，也無獨力」，只能用中華民國「借殼上市」。蔡英文元旦和回應大陸領導人的講話，看似義正辭嚴、強硬有力，其實除了用扭曲「九二共識」之外，並沒有給臺灣民眾一個明確的方向講明自己要什麼。隨著時間推移，越來越多的民眾開始明白，蔡英文即便冒著挑戰全臺灣人的智商，也要將「九二共識就是一國兩制」，是因民眾大部分認同像馬英九時代一樣，能用「九二共識」為基礎，和大陸開展全面交流合作，發展經濟。但因為不了解而反對「一國兩制」，就將「九二共識」直接解釋為是「一國兩制」。並要求臺灣各黨派都不要提「九二共識」，其用意就是釜底抽薪，斷絕國民黨的兩岸政策優勢。

一中各表的九二共識

蔡英文的講話和回應，通篇都是「不要什麼」。沒有給出一個明確的方向，即便提到中華民國，也是「中華民國臺灣」。這在憲法和法理上會給人造成的困擾和撕裂：如蔡英文民進黨是維護的中華民國的主權，一中原則下、謀求終極統一的「九二共識」恰恰是「中華民國憲法的目標」。民進黨用修改課綱割斷兩岸的歷史聯繫；用「去蔣化」割斷兩岸的政治聯繫；用「去中國化」割斷兩岸的文化聯繫看，他們顯然從來不尊重也不會維護「中華民國的主權」；蔡英文和陳水扁甚至李登輝也，都沒有勇氣和擔當直接喊出臺獨建國、而拋棄自己內心十分討厭的「中華民國」軀殼。當他們面對國旗和孫中山像宣誓的時候，其尷尬滑稽可想而知。民進黨和共產黨都試圖消滅中華民國，言不謬也！

國民黨的兩岸政策的論述，因沒有方向而缺少靈魂和凝聚力。大陸民眾之所以寧願接受民進黨蔡英文，不願意跟國民黨打交道，就是越來越認識到，國民黨的「一中各表的九二共識」同樣沒有方向感。他們在野時，不積極推行自己的理念培養自己選民；執政時也不糾正民進黨推動台獨的在各個領域植入的元素。僅僅選舉時跟在民進黨後頭拿香跟拜，用認同貼近性希望將別人的支持者轉化成自己的支持者。

筆者曾很困惑：國民黨明明有中華民國憲法這個最有力的武器，為何不能拿出來使用？自己的「九二共識」因為1992年有《國統綱領》終極統一的前提，「一個中國各自表述」還會給人一個終極統一的方向在。在沒有國統綱領和不強調憲法支持終極統一。只強調「各表」就是用欺騙的手段想要獲得沒有任何改變的維持現狀。但沒有顧及到臺灣是有政黨輪替的，當另一個政黨向台獨方向推進，自己執政時什麼也不做。現狀都無法維護，更遑論給民眾未來一個方向。國民黨任由民進黨曲解和消費中華民國，我們看到的可能都是假國民黨。多年來能夠真正體現中華民國完整憲法精神，用「中華民國」激情和凝聚，體現在韓國瑜選舉的過程和結果中。

「不以結婚為目的的戀愛都是耍流氓」，藍綠政黨幾次政黨輪替，都沒有給出臺灣一個未來的方向。2020年民進黨顯然不能再以「維持現狀」騙得選票，有沒有擔當先剝離中華民國這個軀殼、「正名修憲」？國民黨如仍要用「九二共識」，需要在「一中各表」的同時。需明確在「中華民國憲法下、獲得全民認同後謀求終極統一」的方向。如國民黨夠大膽，也可以基於謀求終極統一的憲法框架下，提出一個只要包含「兩岸一中」的論述，也可以避免民進黨扭曲和追打。有人建議用『是否同意或反對用「九二共識」作為兩岸交流的基礎發展經濟？』發起公投綁大選。也是探尋民意極好手段。

臺灣目前獨派溫水煮青蛙的方式綁架民眾不自覺走上戰爭；假國民黨為了選票，則用沒有方向的維持現狀對台獨失去制衡作用，等同台獨的幫兇。統獨自然都是臺灣民眾可自由選擇的方向。但政治人物有責任告訴民眾各種選項的成本、代價和可能。而不是用欺騙的手段達成自己的利益。只有先用中華民國凝聚臺灣共識，才能在兩岸談判中獲得方向和力量。真台獨和假國民黨在此旗幟下會無所遁形。

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